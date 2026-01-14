ETV Bharat / bharat

ஜப்பானிய பிரதிநிதிகளை பிரமிக்க வைத்த ராமோஜி பிலிம் சிட்டி

ஜப்பானைச் சேர்ந்த 30 பேர் கொண்ட ஊடக மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிபுணர்கள் குழு ராமோஜி பிலிம் சிட்டிக்கு இன்று வருகை தந்தனர்.

ஈடிவி பாரத் ஆசிரியர் பிலால் பட் உடன் ஜப்பானிய பிரதிநிதிகள்
ஈடிவி பாரத் ஆசிரியர் பிலால் பட் உடன் ஜப்பானிய பிரதிநிதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 14, 2026 at 8:57 PM IST

ஹைதராபாத்: ராமோஜி பிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த ஜப்பானிய ஊடக மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறைகளை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் அங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ள அரங்குகள், ஸ்டுடியோக்கள் உள்ளிட்டவைகளை கண்டு பிரமித்தனர்.

ஜப்பானைச் சேர்ந்த 30 பேர் கொண்ட ஊடக மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிபுணர்கள் குழு இன்று ஹைதராபாத்தில் உள்ள ராமோஜி பிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்தனர். ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறைகளில் இரு நாடுகளிடையே ஒத்துழைப்புக்கான சாத்தியக்கூறுகளை இந்த குழு ஆராய்ந்தது. முன்னதாக ராமோஜி பிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த இவர்களுக்கு பாரம்பரிய முறையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்வில், மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சைலஜா கலந்துகொண்டார். இவர் பின்னர் ஜப்பானின் பிரபல பத்திரிகையான 'கொரியர் ஜப்பான்' ஆசிரியர் ஹிரோகி மினாமி மற்றும் குழுவினருடன் கலந்துரையாடினார்.

அதனை தொடர்ந்து குழுவினருக்கு ராமோஜி குழுமம் மற்றும் ராமோஜி பிலிம் சிட்டி பற்றிய விளக்க காணொளி போட்டு காண்பிக்கப்பட்டது. அதே போல, ஈநாடு தெலுங்கு நாளிதழ் பெற்றுள்ள அங்கீகாரங்கள், அதன் பாரம்பரியம் பற்றியும் விளக்கப்பட்டது. மேலும், ராமோஜி குழுமத்தின் ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் செய்தி தளமான ஈடிவி பாரத் எவ்வாறு இயங்குகிறது என்பதை குறித்தும் அவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டது. அதனுடன், ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் எடுக்கப்பட்ட பிரபலமான திரைப்படங்களை குறித்த சில காட்சிகளையும் ஜப்பான் குழுவினர் உற்சாகமாக கண்டு களித்தனர்.

அதனை தொடர்ந்து இந்தக் குழுவுடன் வந்திருந்த ஐஜே ககேஹாஷி சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் சஞ்சய் பாண்டா கூறுகையில், '' இந்தியாவும், ஜப்பானும் இயற்கையான கூட்டாளிகள். இந்தியாவில் வணிகங்களை விரிவுபடுத்த விரும்பும் ஜப்பானிய நிறுவனங்களின் 20 மூத்த நிர்வாகிகள் இந்தக் குழுவில் உள்ளனர். உள்ளடக்கத் துறையில் (Content Industry) உள்ள எவருக்கும், ராமோஜி பிலிம் சிட்டி ஒரு தவிர்க்க முடியாத இடமாகும்.'' என்றார்.

ராமோஜி குழுமத்தின் டிஜிட்டல் தளமான ஈடிவி பாரத் 13 மொழிகளில் செய்திகளை வழங்கி வருகிறது. இந்நிலையில், டிஜிட்டல் தளத்தின் செயல்பாடு மற்றும் இயங்கும் முறையை ஈடிவி பாரத்தின் ஆசிரியர் பிலால் பட் பிரதிநிதிகளுக்கு விளக்கினார். அப்போது, செய்தி அறையின் திறமையான செயல்பாட்டிற்கு அவர்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர்.

பின்னர் 'கொரியர் ஜப்பான்' பத்திரிகை ஆசிரியர் ஹிரோகி மினாமி பேசுகையில், '' ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் உள்ள ஸ்டுடியோக்களின் வகை மற்றும் அளவைக் கண்டு நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன். ஜப்பானில் கூட இதுபோன்ற ஸ்டுடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. ஆர்ஆர்ஆர் மற்றும் பாகுபலி போன்ற இந்திய படங்கள் ஜப்பானில் வெளியிடப்பட்டன. ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறையில் இந்தியாவிற்கும், ஜப்பானுக்கும் இடையிலான உறவுகளை உறுதிப்படுத்த ஜப்பானில் நிறைய ஒத்துழைப்பு வசதிகள் உருவாகும்.'' என்றார்.

இந்த குழுவின் மற்றொரு பிரதிநிதியான ஐகோ சிகாபா கூறுகையில், '' ராமோஜி பிலிம் சிட்டி மற்றும் அதன் உள்ளே அமைக்கப்பட்டிருந்த அரங்குகள் என்னை கவர்ந்துவிட்டது. இங்கு நான் இருப்பதை நினைத்து மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இந்த வகையான அரங்குகள் உலகில் வேறு எங்கும் இல்லை. உங்களிடம் தயாரிப்பு மட்டுமல்ல, விருந்தோம்பல், ஊடகம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் உள்ளன.'' என்று நகைச்சுவையுடன் கூறிய அவர், '' ஜப்பானில் தொலைக்காட்சிகளில் பணியாற்றிய அனுபவம் எனக்கு உள்ளது. நான் ஹாலிவுட்டிலும் பணியாற்றியுள்ளேன், ஆனால் ராமோஜி வேறொரு உச்சத்தில் உள்ளது.'' என்று பிரமித்து பேசினார்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

