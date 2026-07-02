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இந்தியாவுடனான உறவை வலுப்படுத்த புதிய முதலீடுகள்: ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி உறுதி

பிரதமர் மோடியின் அழைப்பின் பேரில் ஜப்பான் பிரதமர் சானே டகாய்ச்சி மூன்று நாள் பயணமாக இந்தியாவிற்கு வருகை தந்துள்ளார்.

டெல்லி வந்தடைந்த ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியை வரவேற்கும் மத்திய இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங்
டெல்லி வந்தடைந்த ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியை வரவேற்கும் மத்திய இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 2, 2026 at 12:02 PM IST

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Updated : July 2, 2026 at 12:09 PM IST

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புது டெல்லி: இந்தியா - ஜப்பான் நாடுகளின் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை ஆய்வு செய்யவும், இரு நாடுகளிடையேயான வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்து ஆலோசிக்கவும் ஜப்பான் பிரதமர் சானே டகாய்ச்சி டெல்லி வந்துள்ளார்.

ஜப்பான் பிரதமர் சானே டகாய்ச்சி, 16-வது இந்தியா-ஜப்பான் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க புதன்கிழமை (ஜூலை 1) டெல்லி வந்தார். பிரதமர் மோடியின் அழைப்பை ஏற்று 3 நாள் பயணமாக இந்தியாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அவரை, விமான நிலையத்தில் வைத்து மத்திய இணை அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் வரவேற்பு அளித்தார்.

ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி - இந்திய பிரதமர் மோடி சந்திப்பு
ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி - இந்திய பிரதமர் மோடி சந்திப்பு (ANI)

டகாய்ச்சி இந்தியாவிற்கு வருகைபுரிந்துள்ள புகைப்படங்களை தனது எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ள பிரதமர் மோடி, “முதன்முறையாக இந்தியாவிற்கு வந்திருக்கும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

இந்தியா - ஜப்பான் இடையேயான உலகளாவிய நட்புறவை மேலும் வலுப்படுத்தும் உரையாடல்கள் நடத்த ஆவலாக இருக்கிறேன். நம் இருநாடுகளின் ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகளால் இந்தோ - பசிபிக் மற்றும் அதனை தாண்டிய பகுதிகளில் செழிப்பும் அமைதியும் நிலவுகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியை வரவேற்று இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகமும் அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டிருக்கிறது. அந்த பதிவில், “இரு நாடுகளிடையேயான கூட்டுறவை முன்னெடுத்து செல்வதில் இந்த சந்திப்பு முக்கியமானதாக அமையும்” என்று தெரிவித்திருக்கிறது.

இந்தியா வருவதற்கு முன்பு புதன்கிழமை (ஜூலை 1) டோக்கியோ விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சானோ டகாய்ச்சி, இந்த பயணமானது மூன்று முக்கிய துறைகளில் இந்திய பிரதமர் மோடியின் ஒத்துழைப்பை பெற்றுத்தரும் என நம்புவதாக கூறியிருந்தார்.

அதுகுறித்து விளக்குகையில், தற்போது நிலவிவரும் உலகளாவிய சூழ்நிலையை கருத்தில்கொண்டு, “இந்தியா-ஜப்பான் இடையிலான கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்துதல், பொருளாதார பாதுகாப்பு மீதான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் புதிய முதலீடுகளில் இரு நாடுகளிடையேயான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவை எங்கள் பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய அம்சங்களாக இடம்பெறும்” என்று கூறியிருந்தார்.

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தொடர்ந்து, 150-க்கும் மேற்பட்ட ஜப்பானிய நிறுவனங்கள் மற்றும் வணிக அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகளுடன் ஜப்பான் - இந்தியா கூட்டு பொருளாதார கூட்டம் நடைபெறும் என்றும், தனியார் துறையுடன் இணைந்து பணியாற்றினால் இரு நாடுகளின் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தி வலுவான பொருளாதாரத்தை உருவாக்க முடியும் என்றும் கூறியிருந்தார்.

பிரதமர் மோடியின் அழைப்பின்பேரில் இந்தியா வந்துள்ள டகாய்ச்சி, வர்த்தக கருத்தரங்கு ஒன்றிலும் பங்கேற்க உள்ளார். ஜப்பானின் பிரதமராக சானே டகாய்ச்சி பதவியேற்ற பிறகு அவர் முதன்முறையாக இந்தியா வந்திருக்கிறார்.

Last Updated : July 2, 2026 at 12:09 PM IST

TAGGED:

SANAE TAKAICHI
NARENDRA MODI
ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சி
மோடி டகாய்ச்சி சந்திப்பு
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