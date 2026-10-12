ஜந்தர் மந்தரில் இனி போராட்டம் நடத்த அனுமதியில்லை; நாடே போராட்ட களமாக மாறும் என சிஜேபி எச்சரிக்கை
கோழையான சர்வாதிகாரிகளால் ஜந்தர் மந்தர் போர்க்களமாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது, இனி இந்த நாடே ஜந்தர் மந்தராக மாறும் என சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 5:11 PM IST
புதுடெல்லி: டெல்லியில் போராட்டம் நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த பட்டியிலில் இருந்து ஜந்தர் மந்தர் பகுதி நீக்கப்பட்டுள்ளது.
தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலக வலியுறுத்தி, காக்ரோச் ஜனதா கட்சி (சிஜேபி) சார்பில் கடந்த 10-ஆம் தேதி டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடைபெற்றது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக டெல்லியில் மெட்ரோ மற்றும் புறநகர் ரயில் சேவைகள் நிறுத்தப்ப்ட்டன. மேலும் போராட்டக்காரர்கள் ஜந்தர் மந்தரில் குவிவதை தடுக்கும் பொருட்டு வெவ்வேறு பகுதிகளில் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.
குறிப்பாக, நீட் விவகாரம் தொடர்பான ஜந்தர் மந்தரில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு நடைபெற்ற சிஜேபி போராட்டம் உலக அளவில் பிரபலமானது. அந்த வகையில் டெல்லியின் முக்கிய போராட்ட களமாக இதுவரை இருந்து வந்த ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் இனி போராட்டம் நடத்த அனுமதியில்லை என டெல்லி போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த 1993-ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு தலைநகரின் முக்கிய போராட்ட இடமாக அறியப்பட்ட ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் இனி போராட்டம் நடத்த அனுமதி வழங்கப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்துடனான கலந்தாலோசனைக்கு பிறகு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக டெல்லி காவல்துறை ஆணையர் அனுராக் குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
ஜந்தர் மந்தர் இடமாற்றம் ஏன்?
ஜந்தர் மந்தர் பகுதியை சுற்றி முக்கிய இடங்கள் உள்ளதால், அதிகப்படியான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதாக கூறப்படுகிறது. முக்கியமாக பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே தலைநகரில் போராட்டம் நடத்துவதற்கான மாற்று இடங்களையும் காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.
போராட்டம் நடத்த புதிய இடம் அறிவிப்பு
- ராம்லீலா மைதானம்
- புராடி மைதானம்
- சிபிடி மைதானம்
இதனிடையே ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டம் நடத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதற்கு சிஜேபி நிறுவனர் அபிஜீத் திப்கே கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர், "கோழையான சர்வாதிகாரிகளால் அது போர்க்களமாக மாற்றப்பட்டுவிட்டது. இனி இந்த நாடே ஜந்தர் மந்தராக மாறிவிடும்" எனக் கூறியுள்ளார்.
இதனிடையே, டெல்லி காவல்துறையின் இந்த நடவடிக்கைக்கு பல்வேறு எதிர்க்கட்சிகள் சார்பில் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முடிவை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.