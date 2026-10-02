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சீறிப்பாய்ந்த வந்தே பாரத்... செனாப் மேம்பாலத்தில் முதன்முறையாக 100 கி.மீ. வேகத்தை எட்டியது

"உலகிலேயே மிக உயரமான செனாப் மேம்பாலத்தில் 100 கி.மீ. வேகத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் சென்றதன் மூலம் புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது" என மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.

செனாப் மேம்பாலத்தில் 100 கி.மீ. வேகத்தில் சென்ற வந்தே பாரத் ரயில்
செனாப் மேம்பாலத்தில் 100 கி.மீ. வேகத்தில் சென்ற வந்தே பாரத் ரயில் (Ministry of Railways)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2026 at 5:37 PM IST

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ஸ்ரீநகர்: காஷ்மீரின் செனாப் மேம்பாலத்தில் முதன்முறையாக மணிக்கு 100 கி.மீ வேகத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் சென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

காஷ்மீரின் செனாப் நதிக்கு மேலே கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலம்தான், தற்போதைக்கு உலகிலேயே மிக உயரமான மேம்பாலம் ஆகும்.

359 மீட்டர் உயரத்தில் (அதாவது 1,178 அடி) அமைந்துள்ள இந்த மேம்பாலமானது, ரியாசி மாவட்டத்தில் செனாப் நதியின் மீது இரண்டு மலைகளை இணைக்கும் பாதையாக கட்டப்பட்டுள்ளது.

பாரமுல்லா பாதையில் கத்ரா- பனிஹால் இடையே அமைந்துள்ள இந்தப் பாலத்தை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கடந்த ஆண்டு தொடங்கி வைத்தார். ஈஃபிள் டவரை விட உயரமான இந்த பாலமானது, 96 இரும்பு கேபிள்களால் தாங்கிப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

மிக உயரமான இந்த மேம்பாலத்தில் அதிகபட்சம் மணிக்கு 100 கி.மீ. வேகம் வரை மட்டுமே ரயில்கள் செல்ல அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருந்தபோதிலும், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக 75 கி.மீ. வேகத்தில்தான் வந்தே பாரத் ரயில் இயக்கப்பட்டு வந்தது.

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இந்நிலையில், இந்த மேம்பாலத்தில் அனுமதிக்கப்பட்ட 100 கி.மீ. வேகத்தில் வந்தே பாரத் ரயிலை இயக்கி சோதனை செய்ய ரயில்வே துறை முடிவு செய்தது.

அதன்படி, இந்த மேம்பாலத்தில் இன்று (அக்.2) 100 கி.மீ. வேகத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் வெற்றிகரமாக இயக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வின் வைஷ்ணவ் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "இன்று ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நாள். ஸ்ரீ மாதா வைஷ்ண தேவி கத்ரா - பனிஹால் இடையேயான 111 கிலோமீட்டர் தூரத்தை மணிக்கு 100 கி.மீ. வேகத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் வெற்றிகரமாக கடந்து சென்றது.

உலகிலேயே மிக உயரமான செனாப் மேம்பாலத்தில் 100 கி.மீ. வேகத்தில் வந்தே பாரத் ரயில் சென்றதன் மூலம் புதிய சாதனை படைக்கப்பட்டுள்ளது" என அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

வந்தே பாரத்
செனாப் மேம்பாலம்
காஷ்மீர்
JAMMU SRINAGAR
VANDE BHARAT CHENAB BRIDGE

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