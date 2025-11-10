ETV Bharat / bharat

ஜம்மு - காஷ்மீரில் பயங்கரம்: IED வெடிகுண்டுக்கான 2900 கிலோ மூலப்பொருட்கள் பறிமுதல்; 2 மருத்துவர்கள் உட்பட 7 பேர் கைது

ஜம்மு -காஷ்மீரில் மருத்துவர் ஒருவரின் வீட்டிலிருந்து வெடிப்பொருள்கள் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருள்கள் பறிமுதல் செய்ப்பட்டுள்ளது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில போலீசார் (கோப்புப்படம்
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநில போலீசார் (கோப்புப்படம்) (ANI)
Published : November 10, 2025 at 4:49 PM IST

ஸ்ரீநகர்: தடைசெய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புளுடன் தொடர்புடைய இரண்டு மருத்துவர்கள் உள்பட 7 பேரை இன்று அதிரடியாக கைது செய்த ஜம்மு- காஷ்மீர் மாநில போலீசார் அவர்களிடமிருந்து 2,900 கிலோ கிராம் அளவிலான வெடிப்பொருட்கள் தயாரிப்புக்கான மூலப்பொருள்கள் மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களில் புல்வாமா பகுதியைச் சேர்ந்த மருத்துவர் முஸம்மில் அகமது கனேய் எனும் முசாப், குல்காமின் வான்போரா பகுதியைச் சேர்ந்த மருத்துவர் அடீல், ஸ்ரீநகரின் நவ்காமில் வசிக்கும் ஆரிஃப் நிசார் தார் என்ற சாஹில், யாசிர் -உல் -அஷ்ரப், மக்சூத் அகமது தார் என்ற ஷாஹித் உட்பட ஏழு பேர் அடங்குவர்.

இவர்கள் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது மற்றும் அன்சார் கஸ்வத் -உல்-ஹிந்த் போன்ற தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையவர்கள் எனவும் ஜம்மு -காஷ்மீர் மாநில போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் அவர்கள் பாகிஸ்தான் மற்றும் பிற நாடுகளைச் சேர்ந்த பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்பில் இருந்து வந்துள்ளனர் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளதாகவும் போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

இவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களில் ஏ.கே.56,கிரின்கோவ் ரக துப்பாக்கிகள், சீனா, பெரெட்டா ரக கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் வெடிப்பொருள்கள் அடங்கும். இவற்றுடன் IED (Improvised Explosive Device) எனப்படும் கையெறி குண்டு தயாரிப்பதற்கான வேதிப்பொருள்கள், பேட்டரிகள், ஒயர்கள், ரிமோட் கன்ட்ரோல் போன்ற மின்னணு சாதனங்கள் உள்ளிட்டவையு்ம் இவர்களிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஜம்மு -காஷ்மீர் மாநில காவல் துறை செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க:முல்லைப் பெரியாறு அணை: இரண்டாம் கட்ட ஆய்வைத் தொடங்கிய கண்காணிப்புக் குழு!

குறிப்பாக, அல்ஃபலா பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணியாற்றிவரும் மருத்துவர் கனேயின் ஃபரிதாபாத்தில் உள்ள வாடகை வீட்டிலிருந்து அமோனியம் நைட்ரேட் என்று சந்தேகிப்படும் 360 கிலோ வெடிமருந்துகள் மற்றும் பயங்கர ஆயுதங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சமூக தொண்டு என்ற போர்வையில் கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவை மூலம் நிதி திரட்டுவது, பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு ஆள் சேர்ப்பது, ஆயுதம் மற்றும் வெடிப்பொருள்கள், கையெறி வெடிகுண்டுகள் தயாரிப்பான மூலப்பொருள்களை கொள்முதல் செய்வது போன்ற சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்களில் கைதான இந்த குழு ஈடுபட்டு வந்ததாகவும் ஜம்மு -காஷ்மீர் போலீசார் கூறியுள்ளனர்.

இந்த கைது நடவடிக்கை மூலம் தடைசெய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புகளுடனான இந்த குழுவின் தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

