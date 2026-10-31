நீண்ட நாள் தோழியை கரம்பிடித்தார் காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா
ஜம்மு காஷ்மீரின் முதல் முதலமைச்சரும், மூத்த அரசியல் தலைவருமான பரூக் அப்துல்லாவின் மகன் உமர் அப்துல்லா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 31, 2026 at 11:07 PM IST
புதுடெல்லி: ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா, தனது நீண்ட நாள் தோழியான நிதி ரஸ்தானை திருமணம் செய்துள்ளார்.
ஜம்மு காஷ்மீர் முதலமைச்சரும், தேசிய மாநாட்டு கட்சியின் தலைவருமான உமர் அப்துல்லா, மூத்த பத்திரிக்கையாளரும், தனது நீண்ட நாள் தோழியான நிதி ரஸ்தானை முறைப்படி திருமணம் செய்துக் கொண்டுள்ளார். இதுகுறித்து உமர் அப்துல்லா தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் "நேற்று முதல் புதிய பயணம் தொடங்கியுள்ளது" எனப் பதிவிட்டுள்ளார்
நிதி ரஸ்தான் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் "திருமணம் முடிந்துவிட்டது" எனக்கூறி திருமண புகைப்படங்களை பகிர்ந்துள்ளார். இவர்களது திருமணம் நேற்று (அக்.30) ஸ்ரீ நகரில், நெருங்கிய உறவினர்கள் நண்பர்கள் புடைசூழ நடைபெற்றுள்ளது.
A new journey began yesterday 💍@Nidhi https://t.co/BXbdLq2d1H— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2026
முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லாவுக்கு ஏற்கனவே பாயல் என்பவருடன் கடந்த 1994- ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது. இவர்களுக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். கடந்த 2009- ஆம் ஆண்டு முதல் தம்பதிகள் இருவரும் பிரிந்து வாழ்ந்து வரும் நிலையில், விவகாரத்துக் கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர். கடந்த ஜூலை மாதம் இருவருக்கும் நீதிமன்றம் விவாகரத்து வழங்கியது. அதைத் தொடர்ந்து உமர் அப்துல்லாவும், நிதியும் தற்போது திருமணம் செய்துக் கொண்டுள்ளனர்.
உமர் அப்துல்லா, நிதி ரஸ்தான் ஆகியோரின் திருமண புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. முன்னாள் மத்திய அமைச்சரும், மூத்த அரசியல் தலைவருமான பரூக் அப்துல்லாவின் மகன் உமர் அப்துல்லா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
It’s done bro 💍 @OmarAbdullah https://t.co/I3V5HnCz7C— Nidhi Razdan (@Nidhi) October 31, 2026
நிதி ரஸ்தான் இந்தியாவின் பிரபல பத்திரிகையாளர்களில் ஒருவர். குறிப்பாக தேசிய அரசியல் தொடர்பான செய்திகளை தொகுத்து வழங்கியதன் மூலம் இவர் தேசிய அளவில் பிரபலமானார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.