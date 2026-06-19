ISB ஹைதராபாத் ராமோஜி அரங்கில் அரங்கேறிய முதல் இசை நிகழ்ச்சி; தந்தையின் பெருமைகளை நினைவுகூர்ந்த ராமோஜி குழும தலைவர் கிரண்

ISB ஹைதராபாத் ராமோஜி அரங்கில் அரங்கேறிய முதல் இசை நிகழ்ச்சி; தந்தையின் பெருமைகளை நினைவுகூர்ந்த ராமோஜி குழும தலைவர் கிரண்
இந்த நிகழ்ச்சியில் ராமோஜி குடும்பத்தினர், ISB நிறுவனர் ரஜத் குப்தா, ISB பேராசிரியர்கள் மற்றும் அமெரிக்கத் தூதரக அதிகாரி லாரா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
Published : June 19, 2026 at 11:09 PM IST
ஹைதராபாத்: கல்விசார் கூட்டு முயற்சிகள் மூலம் வலுவடைந்துள்ள ISB மற்றும் ராமோஜி குழுமம் இடையிலான உறவு இனிவரும் காலங்களிலும் தொடர்ந்து வளரும் என்று ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான கிரண் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
ஹைதராபாத் மாநகரில் அமைந்துள்ள 'இந்தியன் ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ்' (ISB) கல்வி நிறுவனம் உலக அளவில் பெயர் பெற்றது. இக்கல்வி நிறுவன வளாகத்தில், ராமோஜி குழுமத்தின் நிறுவனரும், ஊடகத் துறை ஜாம்பவானுமான மறைந்த திரு. ராமோஜி ராவின் பெயரில் கலையரங்கம் (Ramoji Auditorium) கட்டப்பட்டு, கடந்த ஏப்ரல் மாதம் திறக்கப்பட்டது.
ராமோஜி அறக்கட்டளையின் 30 கோடி ரூபாய் நிதியுதவியுடன் ஒரே நேரத்தில் 459 பேர் அமரும் வசதியுடன் உலக தரத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அரங்கில், முதல் நிகழ்ச்சி இன்று மாலை நடைபெற்றது.
ராமோஜி அறக்கட்டளை மற்றும் ISB இணைந்து நடத்திய இந்நிகழ்ச்சியில், இந்தியாவின் முதல் அனைத்துப் பெண் இசைக்கலைஞர்களைக் கொண்ட 'சுரஞ்சலி சங்கீத விபாவரி' (Suranjali Sangeetha Vibhavari) குழுவின் இசை நிகழ்ச்சி இடம்பெற்றது.
இந்நிகழ்ச்சியில் ராமோஜி ராவின் குடும்பத்தினர், ISB நிறுவனர் ரஜத் குப்தா, ISB பேராசிரியர்கள் மற்றும் அமெரிக்கத் தூதரக அதிகாரி லாரா வில்லியம்ஸ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.
இசை நிகழ்ச்சி தொடங்குவதற்கு முன்பாக பேசிய ராமோஜி குழுமத்தின் தலைவரும், நிர்வாக இயக்குநருமான கிரண், தானும் ஒரு நாள் ISB-யில் பயில விரும்புவதாகவும், இங்கு பயிலும் மாணவர்களைப் பாராட்டுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
"எனக்கு 30 வயது குறைவாக இருந்திருந்தால், ISB-யைத் தவிர வேறு எங்கும் பட்டம் பெறுவது பற்றி யோசித்திருக்கவேமாட்டேன். தற்போது ISB என்னை அனுமதித்தால் விரைவில் இங்கு மாணவனாகச் சேர விரும்புகிறேன்," என்று அவர் கூறினார்.
கல்வி குறித்த தனது தந்தையின் கருத்துக்களை நினைவுகூர்ந்த கிரண், நிர்வாகக் கொள்கைகள் மற்றும் விதிமுறைகளை தீவிரமாகக் கற்றுக்கொண்டவராக ராமோஜி ராவ் இருந்தபோதிலும், வழக்கமான நிர்வாகக் கல்வியின் மீது அவர் அதிக நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டார்.
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" 'நீங்கள் விரும்பினால் உலகின் எந்த கல்வி நிறுவனத்திற்கு வேண்டுமானாலும் பயில செல்லுங்கள்; நான் உங்களை அனுப்புகிறேன். ஆனால் நீங்கள் அங்கு கல்வி பயின்று திரும்பிய பின் அங்கு கற்றுக்கொண்ட அனைத்தையும் கைவிட்டு, எனது பல்கலைக்கழகமான 'ராமோஜி பல்கலைக்கழகத்தில்' மீண்டும் பயிலுங்கள்' என்று அவர் கூறுவார். நாங்களும் அதே அணுகுமுறையை தான் பின்பற்றினோம்," என்று கிரண் கூறினார்.
1950-களின் பிற்பகுதியில் டேல் கார்னகி (Dale Carnegie), பீட்டர் ட்ரக்கர் (Peter Drucker) போன்ற நிர்வாகத் துறையில் சிறந்த சிந்தனையாளர்களின் படைப்புகளை ஸ்ரீ ராமோஜி ராவ் விரிவாகப் படித்திருந்ததையும், தனது வாழ்நாள் முழுவதும் நிர்வாகக் கொள்கைகளை அவர் தீவிரமாக கடைப்பிடித்து வந்ததையும் கிரண் சுட்டிக்காட்டினார்.
கல்விசார் கூட்டு முயற்சிகள் மூலம் வலுவடைந்துள்ள ISB மற்றும் ராமோஜி குழுமம் இடையிலான உறவு, இனிவரும் காலத்திலும் தொடர்ந்து வளரும் என்றும் கிரண் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, தொடக்க விழாவின்போது ISB-யின் நிறுவனர் ரஜத் குப்தா கிரணுக்கு பொன்னாடை போர்த்தியும், நினைவுப் பரிசை வழங்கியும் கௌரவித்தார்.
தமது சொந்த முயற்சியால் வாழ்வின் உயரத்திற்கு சென்ற தொலைநோக்குப் பார்வையாளரான ராமோஜி ராவ் அவர்கள், தொழில் மற்றும் ஊடகத் துறைகளைத் தாண்டி, தமது பரந்துபட்ட சேவைகளின் மூலம் சமூகத்திற்கு சிறந்த பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளார் என்று ரஜத் குப்தா புகழாரம் சூட்டினார்.
'சுரஞ்சலி' (Suranjali) குழுவின் இசை நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்களுடன் அமர்ந்து கண்டுகளித்த ராமோஜி குடும்பத்தினர், இக்குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள கலைஞர்களை பாராட்டி அவர்களைக் கௌரவித்தனர்.