ETV Bharat / bharat

இன்று பதவியை ராஜினாமா செய்கிறார் கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா?

இன்று காலை 10.30 மணிக்கு மேல் முதலமைச்சர் சித்தராமையா ராஜ்பவனுக்குச் சென்று ராஜினாமா செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார்
கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் (IANS)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 28, 2026 at 9:32 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

பெங்களூரு: கர்நாடகா முதலமைச்சர் சித்தராமையா, இன்று தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

கர்நாடகாவில் சட்டமன்ற தேர்தல் 2023ஆம் ஆண்டு மே 10 அன்று ஒரே கட்டமாக நடைபெற்றது. தேர்தலுக்கான முடிவுகள் மே 13, 2023 அன்று வெளியிடப்பட்டன. இந்த தேர்தலில், கர்நாடகாவில் மொத்தமுள்ள 224 தொகுதிகளில் காங்கிரஸ் கட்சி 135 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று தனிப் பெரும்பான்மையை நிரூபித்தது. இதையடுத்து, மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக சித்தராமையா தேர்வுச் செய்யப்பட்டார். அத்துடன், துணை முதலமைச்சர் பதவி டி.கே. சிவகுமாருக்கு வழங்கப்பட்டது.

இந்நிலையில் சித்தராமையா முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்று 3 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், அவரது பதவியை இன்று (மே 28) ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதையடுத்து, தற்போது மாநிலத்தின் துணை முதலமைச்சராக இருக்கும் டி.கே சிவக்குமார் புதிய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்க உள்ளார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

முன்னதாக, 2023ஆம் ஆண்டு கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தபோது, சித்தராமையா, டி.கே. சிவக்குமார் ஆகிய இருவரில் யார் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார் என்பதில் அதிகாரப் போட்டி நிலவியது.

அப்போது, காங்கிரஸ் மேலிடமானது இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு, முதலமைச்சர் பதவியை பாதியிலேயே டி.கே சிவக்குமாருக்கு விட்டுக்கொடுக்க வேண்டுமென்ற நிபந்தனையை சித்தராமையாவிடம் முன்வைத்தது. இதனையடுத்து அவர் கர்நாடகாவின் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார். அதன்படி, ஆட்சி முடிய இன்னும் 2 ஆண்டுகள் இருக்கிற நிலையில் தன்னுடைய பதவியை ராஜினாமா செய்ய அவர் முன் வந்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளது- உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

இதனையடுத்து, சித்தராமையா தன்னுடைய ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்க, ஆளுநரிடம் நேரம் கேட்டதாக நேற்று (மே 27) தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால், ஆளுநரிடமிருந்து எந்தவொரு அழைப்பும் அவருக்கு வரவில்லை என்று தெரிகிறது. எனவே, இன்று அவருக்கு நேரம் ஒதுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதன்படி, இன்று காலை 10.30 மணிக்கு மேல் சித்தராமையா ராஜ்பவனுக்குச் சென்று முதலமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும், பதவி விலக இருக்கும் சித்தராமையாவுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி, மாநிலங்களவை எம்.பி பதவி வழங்க முன்வந்ததாகவும், அதை அவர் மறுத்துவிட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதேபோல், சித்தராமையாவின் மகனுக்கு மாநில அமைச்சரவையில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்கப்படும் என்று காங்கிரஸ் கட்சியின் மேலிடம் உறுதியளித்திப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

TAGGED:

KARNATAKA CM
LEADERSHIP CHANGE ISSUE
சித்தராமையா ராஜினாமா
KARNATAKA NEXT CM
SIDDARAMAIAH RESIGNATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.