போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலின் வலையில் வடகிழக்கு பிராந்தியம் - புதிய தங்க முக்கோணம் உருவாகிறதா?
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போதைப்பொருள் பயங்கரவாதம் தொடர்புடைய செயல்கள் காணப்படுவதாக உத்தரப் பிரதேச முன்னாள் காவல்துறை இயக்குநர் ஏ.கே.ஜெயின் தெரிவித்தார்
Published : June 25, 2026 at 7:33 AM IST
திஸ்பூர்: அசாம் மாநிலத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.2,919 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு 23,000-க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்த மாநில முதல்வர் ஹிமந்தா விஸ்வ சர்மா, அதிர்ச்சி தரும் புள்ளி விவரத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.
குவாஹாத்தி அருகே அண்மையில் ஹெராயின் மற்றும் அபின் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருப்பது, வடகிழக்கு மாநிலங்கள் சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கான ஒரு முக்கிய வழித்தடமாக உருவெடுத்து வருவதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
இதேபோன்று, போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பலை மணிப்பூரை நோக்கித் திருப்புவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெறுவதாக அந்த மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் என்.பிரேன் சிங்கும் கவலை தெரிவித்திருந்தார்.
மியான்மரை ஒட்டியுள்ள எல்லைப் பகுதிகளில் போதைப்பொருள் கடத்தல் நடைபெறுவதாக புள்ளிவிவரங்கள் மீண்டும் தெரிவிக்கின்றன. மணிப்பூரில் இருந்து மிசோரம், அசாம் வரை உள்ள கடினமான பகுதிகள் மற்றும் எளிதில் ஊடுருவக்கூடிய எல்லைகள் ஆகியவற்றை கடத்தல்காரர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் என்று பாதுகாப்பு படையினர் தெரிவிக்கின்றனர். இருப்பினும், போதைப்பொருள் கடத்தலில் டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் கிரிப்டோகரன்சி அடிப்படையிலான பரிவர்த்தனைகள் அதிகரித்து வருவதாக புலனாய்வு அமைப்பினர் எச்சரிக்கிறார்கள்.
ரூ.2,919 கோடி பறிமுதல், 23,000 பேர் கைது
அசாமில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் ரூ.2,919 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் மற்றும் மனநல சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அந்த மாநில முதல்வர் ஹிமந்தா விஸ்வ சர்மா தெரிவித்துள்ளார். போதைப்பொருள் கடத்தலுடன் தொடர்புடைய 23,000 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் 2025-இல் மட்டும் NDPS சட்டத்தின் கீழ் 3,013 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 4,453 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்று தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் தெரிவிக்கிறது. இந்த புள்ளி விவரங்கள், வடகிழக்கு பிராந்தியம் ஒரு பெரிய கடத்தல் வழித்தடமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பதை தெரிவிப்பதுடன் பாதுகாப்பு படைகளுக்கு ஆபத்தான சூழலையும் எச்சரிக்கிறது.
தங்க முக்கோணம் என்றால் என்ன?
மியான்மர், லாவோஸ் மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகள், மீகாங் மற்றும் ருவாக் நதிகளுக்கு அருகில் சங்கமிக்கும் பகுதி தங்க முக்கோணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த இடம், பல தசாப்தங்களாக, சட்டவிரோத அபின் மற்றும் போதைப்பொருள் உற்பத்திக்கான முக்கிய மையமாக திகழ்கிறது.
இந்தியாவின் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் மியான்மருடன் நீண்டதூரம் எல்லையை பகிர்ந்து கொள்கிறது. தங்க முக்கோணம் பகுதியில் இருந்து செயல்படும் கடத்தல் நெட்வொர்க் கும்பல்களால் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் பாதிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. மணிப்பூர், மிசோரம் ஆகிய இரு மாநிலங்களும் கடத்தல் கும்பல்களுக்கு முக்கிய நுழைவுப் புள்ளிகளாக செயல்படுகின்றன.
மியான்மரின் ஷான், கச்சின் ஆகிய பகுதிகளில் இருந்து வரும் ஹெராயின் மற்றும் மெத்தம்பெட்டமைன் மாத்திரைகள், இந்தியாவுக்குள் கடத்தப்பட்டு, பின்னர் அசாம், மேற்கு வங்கம் வழியாக நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு கொண்டு செல்லப்படுவதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
விரிவடைந்து வரும் போதைப்பொருள் வழித்தடம்
கடந்த மே 14-ஆம் தேதி, அசாமின் குவஹாத்தியில் உள்ள அமின்கான் அருகே அதிக அளவு போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடர்ந்து, மணிப்பூர் முன்னாள் முதலமைச்சர் என்.பிரேன் சிங், எக்ஸ் தளத்தில் தனது கவலையை வெளிப்படுத்தினார்.
அதில், சர்வதேச போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு மணிப்பூரை வழித்தடமாகப் பயன்படுத்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகக் குற்றம் சாட்டிய அவர், தங்க முக்கோணம் பகுதி போதைப்பொருள் கும்பலின் ஆதிக்கத்தை மணிப்பூர் பக்கம் திருப்ப சதி நடப்பதாகவும் தெரிவித்தார். கசகசா சாகுபடியை அழிக்க வேண்டும், கடத்தல் கும்பல்களுக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
சமீபத்திய பறிமுதல்கள்
அசாமில் கடந்த மே மாதம் 28-ஆம் தேதி, பர்பேட்டா போலீசார் ஒரு லாரியில் இருந்து 671.15 கிராம் போதைப்பொருளையும், 22,000 மாத்திரைகளையும் பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளின் சர்வதேச சந்தை மதிப்பு ரூ. 2.44 கோடி ஆகும்.
கடந்த மே மாதம் 23ஆம் தேதி, கோக்ராஜார் மாவட்டத்தின் கோசைகான் பகுதியில் 30,000 பாட்டில் சிரப் மருந்துகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.
இதேபோல், மே மாதம் 14ஆம் தேதி, மணிப்பூரின் காக்சிங்கில் இருந்து வந்த ஒரு பேருந்தை குவாஹாத்தியில் உள்ள அமின்கான் அருகே போலீசார் வழிமறித்து சோதனை செய்தனர். அந்த பேருந்தில் ஹெராயின் நிரப்பப்பட்ட 197 சோப்புப் பெட்டிகளும், எட்டு கிலோ கிராம் அபினும் கொண்டுவரப்பட்டது தெரியவந்தது. கடத்தல் பொருட்களின் மதிப்பு சுமார் ரூ. 21 கோடி ஆகும்.
வடகிழக்கு பிராந்தியத்தில் முக்கிய கடத்தல் பாதைகள்
மிசோரம் மாநிலத்தின் சம்பாய் மாவட்டமும், மணிப்பூர் மாநிலத்தின் சுராசந்த்பூர் மாவட்டமும் தற்போது கடத்தல்காரர்களின் முக்கிய வழித்தடங்களாக உள்ளன என்று அசாம் காவல் துறையினர் தெரிவிக்கின்றனர்.
மலைப்பாங்கான நிலப்பரப்பு, அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் கடினமான எல்லைச் சூழல் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி கடத்தல்காரர்கள் கண்காணிப்பில் இருந்து தப்பித்து விடுவதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
மோரே-இம்பால் வழித்தடம்
போதைப்பொருள் கடத்தல் குறித்து, மணிப்பூர் பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கெய்ஷம் மேகச்சந்திர சிங், ஈடிவி பாரத் தொலைக்காட்சிக்கு அளித்த பேட்டியில், "தெங்னௌபால் மாவட்டத்தில், இந்தியா-மியான்மர் எல்லையில் அமைந்துள்ள மோரே பகுதி, இந்தியாவிற்குள் போதைப்பொருட்கள் நுழைவதற்கான ஒரு முக்கிய நுழைவாயிலாக மாறியுள்ளது.
போதைப்பொருட்கள் மோரே வழியாகக் கொண்டுவரப்பட்டு, பின்னர் மணிப்பூர் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
மிசோரம் இணைப்பு
மிசோரம் மாநிலத்தில் உள்ள கோலோசிப் மாவட்டம், மியான்மர் மற்றும் வங்கதேசத்திற்கு அருகில் இருப்பதால் போதைப்பொருள் கடத்தலில் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியதாக இடமாக உள்ளது என்று காவல் துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இப்பகுதி வழியாக நுழையும் போதைப்பொருட்கள், காச்சர் மற்றும் ஹைலாகண்டி வழியாக அசாமை அடைந்து, பின்னர் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த சிக்கன்ஸ் நெக் வழித்தடம் வழியாக இந்தியாவின் பிற பகுதிகளுக்குக் கொண்டு செல்லப்படுகின்றன.
கடினமான நிலப்பகுதியால் சவால்கள்
வடகிழக்கு பகுதியில் போதைப்பொருள் கும்பல்களில் ஆதிக்கம் அதிகரித்து வருவதால் பாதுகாப்பு படைகள் தற்போது தங்கள் பிடியை இறுக்கி வருகின்றன.
வலுவான எல்லைக் கண்காணிப்பு, மேம்படுத்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைப்பு, நவீன கண்காணிப்புத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவது, பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஆகியவை இல்லாமல் இந்த அச்சுறுத்தலைச் சமாளிக்க முடியாது என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.
போதைப்பொருள்- பயங்கரவாதம்
வடகிழக்கு மாநிலங்களில் போதைப்பொருள் பயங்கரவாதம் தொடர்புடைய செயல்கள் காணப்படுவதாக உத்தரப் பிரதேச முன்னாள் காவல்துறை இயக்குநர் ஏ.கே.ஜெயின் தெரிவித்தார். சர்வதேச எல்லைகள் காரணமாக போதைப்பொருள் கடத்தல் நடைபெறுகிறது என்றும், அதை தடுக்க அரசால் அவ்வப்போது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
போதைப்பொருள் வர்த்தகம் நடக்கும் டார்க் வெப்
சமீப காலமாக, போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள், டிஜிட்டல் தளங்களை அதிகம் பயன்படுத்துகின்றன.
இதுகுறித்து உத்தர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த மூத்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், "போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் தங்கள் வர்த்தகத்திற்கு டார்க் வெப் எனப்படும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள். அந்த இணையதளம், மிகவும் பாதுகாப்பான, பிரத்யேகமான, எளிதில் ஊடுருவ இயலாத தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டதாக உள்ளது.
போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தில் கிரிப்டோகரன்சி பரிவர்த்தனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதில், பணப் பரிமாற்ற பாதையை கண்டறிவது மிகவும் கடினம்" என்று தெரிவித்தார்.
விமான நிலையத்தில் கை மாறும் போதைப்பொருள்கள்
கடத்தல்காரர்கள் போதைப்பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு அதிநவீன முறைகளை கடைப்பிடித்து வருவதாக ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒருவர் கூறியுள்ளார். அவர் மேலும் கூறுகையில், "பெரிய விமான நிலையங்களில் பாதுகாப்பு கெடுபிடி அதிகமாக இருப்பதால், சிறிய விமான நிலையங்களை கடத்தல்காரர்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்துகிறார்கள்" என்றார்.
உத்தர பிரதேச மாநிலம், லக்னோவில் உள்ள சௌத்ரி சரண் சிங் சர்வதேச விமான நிலையத்தில், கடந்த 2024-இல் பாங்காக்கில் இருந்து வந்த பயணியில் இருந்து ரூ.15 கோடி மதிப்புள்ள 15.46 கிலோ போதைப்பொருளும், 2025-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், 23.9 கிலோ கிராம் போதைப்பொருளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இந்த சம்பவங்கள், போதைப்பொருள் கும்பல் வளர்ந்து வருவதை காட்டுவதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
நேபாளம் வழியாக கடத்தல்
போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டுள்ள அதிகாரிகளுக்கு சவாலான மற்றொரு பகுதியாக நேபாளம் உள்ளது என்று காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வரும் அவர் கூறுகையில், "உத்தரப் பிரதேச மாநிலம், நேபாளத்துடன் சுமார் 600 கிலோ மீட்டர் எல்லையைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது. மகராஜ்கஞ்ச், சித்தார்த்நகர், ஷ்ரவஸ்தி, பஹ்ரைச், லக்கிம்பூர் கெரி, பிலிபித் ஆகிய மாவட்டங்களில் அடிக்கடி போதையூட்டும் ரசாயன மருந்துகள் மற்றும் செயற்கை போதைப்பொருள்கள் கைப்பற்றப்படுகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.
சவாலை பிரதிபலிக்கும் என்சிஆர்பி தகவல்
கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில், நாடு முழுவதும் ரூ.2,000 கோடி மதிப்புள்ள 1.3 லட்சம் கிலோ கிராம் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் தெரிவிக்கிறது. அதே காலகட்டத்தில், போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபட்ட 994 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். உத்தரப் பிரதேசத்தில் மட்டும் ஆண்டுக்கு ரூ.3,000 கோடி அளவுக்கு போதைப்பொருள் வர்த்தகம் நடைபெறுவதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
போதைப்பொருள்களை பறிமுதல் செய்வது, கடத்தல்காரர்களை கைது செய்வது மட்டுமே பாதுகாப்பு அமைப்புகளுக்கு சவாலான பணி அல்ல.
போதைப்பொருள் கும்பல்கள் சர்வதேச எல்லைகள், டிஜிட்டல் தளங்கள் மற்றும் பலவகை போக்குவரத்து வழித்தடங்களை ஆராய்ந்து ஊடுருவிச் செயல்படுகின்றன. அவற்றை எதிர்கொள்வதற்கு மத்திய, மாநில மாநில அரசுகள் ஒருங்கிணைந்து கண்காணிப்பு முயற்சிகளை தொடர வேண்டும் என்று நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.