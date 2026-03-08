யுபிஎஸ்சி தேர்வில் சாதித்த பார்வையற்ற இளைஞர்! தடைக்கற்களை படிக்கட்டுகளாக மாற்றியவர்
ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் மட்டும் 16 பேர் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றிப் பெற்றுள்ளனர்.
Published : March 8, 2026 at 5:42 PM IST
ஜம்மு காஷ்மீர்: சாதனைக்கு உடல்குறைபாடு தடையில்லை என்பதை காஷ்மீர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற இளைஞர் இர்ஃபான் அஹ்மத் லோன் நிரூபித்துள்ளார்.
கடந்த மார்ச் 6- ஆம் தேதி அன்று மாலை யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் இறுதித் தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது. இதில் சுமார் 958 பேர் தேர்ச்சிப் பெற்று அசத்தினர். இதில் காஷ்மீரைச் சேர்ந்த பார்வையற்ற இளைஞர் இர்ஃபான் அஹ்மத் லோன் (வயது 30) வெற்றி பெற்று இளைஞர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளார்.
யார் இந்த இர்ஃபான் அஹ்மத் லோன்?
வடக்கு ஜம்மு காஷ்மீரின் பந்திபோரா மாவட்டத்தின் மன்ஸ்போரா கிராமத்தில் சாதாரண விவசாயக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இர்ஃபான் அஹ்மத் லோன். இவரது கிராமம் கம்பளி போர்வையைத் தயாரிக்கும் நெசவாளர்கள் நிறைந்தது. சிறு வயதில் விபத்தில் சிக்கிய அவர் தனது முழு பார்வையையும் இழந்தார்.
இருப்பினும் மன உறுதியுடன் டெல்லியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து அரசியல் அறிவியல் துறையில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து டெல்லியில் உள்ள எல்ஐசி நிறுவன அலுவலகத்தில் உதவி நிர்வாக அதிகாரியாகப் பணியாற்றி வருகிறார்.
தற்போது வெளியான யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு முடிவில் அகில இந்திய அளவிலான ரேங்க் பட்டியலில் 957 இடம் பிடித்து அசத்தினார். இர்ஃபான் அஹ்மத் லோன் உள்பட ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தில் மட்டும் சுமார் 16 பேர் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றிப் பெற்றுள்ளனர். அவர்களுக்கு ஜம்மு காஷ்மீர் துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா மற்றும் முன்னாள் முதலமைச்சர் உமர் அப்துல்லா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்தும், பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளனர்.
சாதித்தது எப்படி?- இர்ஃபான் அஹ்மத் லோன் பேட்டி:
'ETV Bharat' சார்பில் இர்ஃபான் அஹ்மத் லோனை தொலைபேசியில் தொடர்புக் கொண்டு பேசினோம். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "நான் தற்போது பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது நல்ல வருமானத்துடன் நன்றாக இருக்கிறேன். நான்காவது முறையாக யுபிஎஸ்சி தேர்வை எழுதி அகில இந்திய அளவில் 957 இடத்தைப் பிடித்துள்ளேன்.என்னை போன்றவர்களும் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வெற்றி பெற முடியும் என்பதை நிரூபித்துள்ளேன்.நெசவாளர்கள் நிறைந்த கிராமத்தில் இருந்து சிவில் சர்வீஸ் பணிக்கு செல்லும் முதல் நபர் நான் தான்.
யுபிஎஸ்சி தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதும் தனது தந்தையை தொலைபேசியில் அழைத்து கூறினார். மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். கடந்த 2011- ஆம் ஆண்டு நடந்த சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் காஷ்மீரைச் சேர்ந்த ஷா ஃபைசல் என்பவர் அகில இந்திய அளவிலான ரேங்க் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து அசத்தினார். அவரது வெற்றி என்னை போன்ற காஷ்மீர் இளைஞர்களை யுபிஎஸ்சி தேர்வை எழுதுவதை ஊக்குவித்தது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பார்வை இழப்பு ஏற்பட்டது எப்படி?
"நான் குழந்தையாக இருந்தபோது மற்றொரு குழந்தை என் கண்ணில் ஊசியை குத்தியது. இதில் துரதிஷ்டவசமாக ஒரு கண் பார்வை முற்றிலும் இழந்தது. அதைத் தொடர்ந்து 7 வயதில் உள்ளூர் பள்ளியில் சேர்ந்த ஒரு மாதத்தில் ஒன்றாம் வகுப்பு படிக்கும் போது சக மாணவர் ஒருவர் அடித்ததில் மற்றொரு கண் பார்வையும் பறிபோனது. எனது தந்தை என்னை உடனடியாக டெல்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளித்தார். 25 முறை என் கண்களில் அறுவைச் சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்பட்டது. எனினும் எனக்கு பார்வை கிடைக்கவில்லை. அதுதான் எனது வாழ்வில் மிகவும் கடினமான கட்டம் ஆகும்" என்று தெரிவித்தார்.