இந்திய கப்பல்கள் தடையின்றி செல்ல எங்களால் முடிந்ததை செய்வோம்: ஈரான் தூதர் உறுதி
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், “நாங்கள் இன்னும் முடிக்கவில்லை” என்று தெரிவித்திருந்தார். இதனால் போர் இப்போதைக்கு முடிவுக்கு வரும் சூழல் இல்லை எனத் தெரிகிறது.
Published : March 14, 2026 at 1:22 PM IST
புதுடெல்லி: ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முடியாமல் நிறைய இந்திய கப்பல்கள் சிக்கி தவித்து வரும் நிலையில், எங்களால் முடிந்த உதவியை செய்வோம் என்று ஈரான் தூதர் தெரிவித்துள்ளார்.
நேற்று (மார்ச் 13) டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பிறகு ஈரான் தூதர் முகமது ஃபதாலி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “ஈரானும் இந்தியா நல்ல நட்புறவு பாராட்டி வருகிறது என்று நாங்கள் நம்புகிறோம். நம் இரு நாட்டிற்கும் இடையே பொதுவான விருப்பங்களும், பொதுவான நம்பிக்கைகளும் இருக்கின்றன” என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ஈரானுக்கு போர் புரிவதில் விருப்பம் இல்லை. ஆனால் ஈரான் போருக்கு அஞ்சவில்லை” என்றார்.
ஃபதாலியிடம், இந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸை கடக்க ஈரான் அனுமதி அளிக்குமா? என்று கேட்டதற்கு, “நான் ஏற்கனவே கூறியதை போன்று இந்தியாவுடன் எங்களுக்கு நல்ல உறவு இருந்து வருகிறது. இந்திய அதிகாரிகளுடன் எங்களுடைய அதிகாரிகள் பேசியுள்ளனர். பிரச்சினையை சரி செய்ய எங்களால் முடிந்ததை செய்வோம். ஆனால் விரைவில் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம்” என்றார்.
இந்திய - ஈரான் தலைவர்களுக்கிடையேயான தொலைபேசி வாயிலான பேச்சுவார்த்தை குறித்து கேட்டதற்கு, சுமுகமாக நடைபெற்றதாக பதிலளித்தார்.
அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையேயான போர் காரணமாக மேற்கு ஆசியாவில் தொடர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதனால் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடிவிட்டதால் நூற்றுக்கணக்கான கப்பல்கள் கடலிலேயே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் இந்திய கப்பல்களும் விதிவிலக்கல்ல. போர் தொடங்கி 14 நாட்களாகியும் போரின் தாக்கம் குறையவில்லை. இதன் காரணமாக எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு தேவைகளுக்காக மத்திய கிழக்கு நாடுகளை சார்ந்திருக்கும் மற்ற நாடுகள் கடும் நெருக்கடியை சந்தித்து வருகின்றன.
குறிப்பாக, பல இந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முடியாமல் சிக்கித் தவிக்கும் நிலையில் நமது நாட்டில் எல்பிஜி சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்சினையை போக்க, இந்தியா தொடர்ந்து ஈரானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திவரும் நிலையில், கடந்த 2 நாட்களுக்கு முன்பு இந்திய கப்பல் ஒன்று ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க, ஈரான் அனுமதி அளித்தது. அந்த கப்பல் மும்பையை வந்ததடைந்தது.
இருப்பினும், வீடுகளுக்கான சமையல் சிலிண்டர்களுக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று கூறிவிட்டதால், வணிக சிலிண்டர்களை நம்பியிருக்கும் ஹோட்டல்கள் மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றன.
நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த கப்பல் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் சிறப்பு செயலாளர் ராஜேஷ் குமார் சின்ஹா, “28 இந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முடியாமல் தவித்து வருகின்றன. அவற்றில் 24 கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்திக்கு மேற்கேயும், 4 கிழக்கேயும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒன்று தற்போது ஆப்பிரிக்க பகுதியிலிருந்து எரிபொருளை கொண்டு வருகிறது” என தெரிவித்தார். இந்நிலையில் தற்போது வரை 2 இந்திய கப்பல்கள் ஹார்முஸை கடந்து செல்ல ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது.