ETV Bharat / bharat

ஈரானுக்கு வாரி வழங்கிய காஷ்மீர் மக்கள்: எல்லைகளை கடந்து நின்ற மனிதநேயம்

சிறுவர், சிறுமிகள் தாங்கள் சேமித்து வைத்திருந்த தொகையை உண்டியலுடன் கொண்டு வந்து ஈரான் மக்களுக்கு பரிசாக வழங்கியது அங்கிருந்தவர்களை கண்கலங்கச் செய்தது.

ஈரான் மக்களுக்கு நன்கொடை வழங்கிய காஷ்மீர் மக்கள்
ஈரான் மக்களுக்கு நன்கொடை வழங்கிய காஷ்மீர் மக்கள் (X @Iran_in_India)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 23, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஸ்ரீநகர்: போரால் பாதிக்கப்பட்ட ஈரான் மக்களுக்கு காஷ்மீர் மக்கள், பணம் மட்டுமின்றி விலை உயர்ந்த பொருட்கள் போன்றவற்றையும் வாரி வழங்கிய இதுதான் மனிதநேயம் என்பதை நிரூபித்துள்ளனர். இதற்கு ஈரான் தூதரகம் நெகிழ்ச்சியுடன் நன்றியும், பாராட்டும் தெரிவித்துள்ளது.

ஈரான் மீது அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் கூட்டுப்படைகள் இணைந்து 24-வது நாளாக தொடர்ந்து வான்வழி தாக்குதல்களை நடத்தி வருகின்றன. இதற்கு பதிலடியாக வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளுக்கு சொந்தமான விமானப்படை தளங்கள், எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலைகள் மீது ஈரான் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.

இதனால் மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் வர்த்தகம் ஸ்தம்பித்துள்ளது. அதேபோல், உலக நாடுகளை இணைக்கும் துபாய் சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாட்டு பயணிகளின் வருகை மிகவும் குறைந்துள்ளது. சுற்றுலாத்துறையை நம்பியுள்ள ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு வருமானம் பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து அசாதாரண சூழல் நிலவுகிறது.

இந்நிலையில், போரால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஈரான் மக்களுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவுவதற்காக மார்ச் 22ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஜம்மு-காஷ்மீர் மாநிலத்தில் பிரம்மாண்ட நன்கொடை திரட்டும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. ஷியா முஸ்லிம்கள் அதிகம் வசிக்கும் பாரமுல்லா, பட்காம், ஸ்ரீநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் நன்கொடை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன.

இதில் காஷ்மீர் மக்கள் தங்கள் பணத்தை வாரி இறைத்தனர். பணம் மட்டுமன்றி தாங்கள் பல ஆண்டுகளாக பயன்படுத்தி வந்த செம்பு, வெள்ளி, பித்தளை போன்ற பாத்திரங்களையும் வழங்கினர். சற்று வசதி படைத்தவர்கள் ஒருபடி மேல் சென்று தங்க சங்கிலி, தங்க வளையல்கள் போன்றவற்றையும் நன்கொடையாக வழங்கி மனிதநேயத்தின் மதிப்பினை உணர்த்தியுள்ளனர்.

அதேபோல், வீடு வீடாக சென்று, நன்கொடை பெறும் பணியில் தன்னார்வலர்கள் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போதும் காஷ்மீர் மக்கள், தங்கள் வீடுகளில் இருந்த விலை உயர்ந்த பொருட்களை வழங்கி தன்னார்வலர்களை நெகிழ செய்தனர். குறிப்பாக, காஷ்மீர் சிறுவர் - சிறுமிகள் தாங்கள் சேமித்து வைத்திருந்த தொகையை உண்டியலுடன் கொண்டு வந்து ஈரான் மக்களுக்கு பரிசாக வழங்கியது அனைவரையும் கண்கலங்கச் செய்தது.

இதுகுறித்து ஈரான் தூதரகம் நன்கொடை தொடர்பான புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களுடன் பதிவிட்டுள்ள எக்ஸ் சமூகவலைதளப்பதிவில், "ஈரான் மக்களுக்கு துணை நின்ற காஷ்மீர் மக்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த உதவியை ஒருபோதும் நாங்கள் மறக்கமாட்டோம்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பதிவிட்டுள்ளது.

அதேபோல், ஸ்ரீநகரில் உள்ள ரைனாவாரி பகுதியில் வசிக்கும் ஐஜாஸ் அகமது பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு அளித்த பேட்டியில், "ஈரான் மீது திணிக்கப்பட்ட சட்டவிரோதமான போரினால் அங்கு பேரழிவு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நேரத்தில் ஈரான் மக்களுக்கு உதவுவதே உலக நாடுகள் செய்யக்கூடிய குறைந்தபட்ச கடமையாகும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

காஷ்மீர் மக்கள்
ஈரான் தூதரகம்
DONATION DRIVE
IRAN EMBASSY
IRANIAN EMBASSY KASHMIRIS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.