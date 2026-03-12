ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் எதிரொலி - மருந்துகளின் விலை 20% வரை உயரும் அபாயம்
இருமல் மருந்துகள், முகக்கவசம், கிளைசெரின் போன்றவற்றின் விலை மார்ச் இறுதியில் உயரக்கூடும் என்று மருத்துத்துறை வல்லுநர்கள் கணித்துள்ளனர்.
Published : March 12, 2026 at 7:52 PM IST
மும்பை: ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டுள்ளதாலும், இதன் காரணமாக மருந்துகள் விநியோகம் தடைப்பட்டுள்ளதாலும் இவற்றின் விலை 20% வரை உயரக்கூடும் என்று ஃபார்மா நிபுணர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டுப் படைகள் தொடர்ந்து 13 நாட்களாக தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியுள்ளது. இதன் காரணமாக, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் LNG எரிவாயு விநியோகம் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்தியாவில் வணிக கேஸ் சிலிண்டர் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் பெரும்பாலான உணவகங்களில் உணவுப் பட்டியல் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. சில உணவகங்கள் மூடியுள்ளன.
|இதையும் படிங்க: 3 சிறுமிகளை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த தொழிலாளிக்கு தூக்கு தண்டனை
ஏற்கெனவே திருமணம், சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தவர்கள், சமையலுக்கு தேவையான வணிக கேஸ் கிடைக்காததால் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர். இதனை நம்பி பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலையிழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. எனினும், வணிக கேஸ் சிலிண்டர் விநியோகத்தை சீராக்கும் வகையில் உள்நாட்டில் எல்பிஜி உற்பத்தியை அதிகரித்தும், வெளிநாட்டில் இருந்து எரிவாயுவை இறக்குமதி செய்யும் நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளது.
மருந்துப் பொருட்கள் விலை உயரும் அபாயம்:
முக்கிய கடல்வழி போக்குவரத்து வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக ஐரோப்பாவில் இருந்து இந்தியாவிற்கு மருந்துகள் இறக்குமதி செய்யப்படுகிறது. தற்போது அந்த வழித்தடம் மூடப்பட்டுள்ளதாலும், மருந்துப் பொருட்களை அனுப்பும் செலவும் அதிகரித்துள்ளதாலும் மருந்துப் பொருட்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய பொருட்களின் விலை சுமார் 10% முதல் 20% வரை மார்ச் மாத இறுதியில் உயரக்கூடும் என்று இந்திய மருத்துத்துறை தொழில் வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து எஃப் எக்ஸ் ஃபார்மா நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சித் தலைவர் அணிந்தியா பானர்ஜி (Anindya Banerjee, Head of Research for FX and Interest Rates at Kotak Securities) ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேகப் பேட்டியளித்தார்.
அப்போது அவர்,"ஈரான் போரால் ஏற்பட்டுள்ள இடையூறுகள், மற்றொரு கனிம கோவிட் போன்றவை ஆகும். கடந்த சில நாட்களில் உலக அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளன. இதன் காரணமாக ஆக்டிவ் மருத்துவ மூலப்பொருட்கள் (Active Pharmaceutical Ingredients) விலையும் உயர்ந்துள்ளது. இந்த மூலப்பொருட்களை இந்தியா 15% முதல் 16% வரை ஐரோப்பாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்து வருகிறது. அதேபோல் சவூதி அரேபியா, வளைகுடா நாடுகள், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் KSMs என்ற மருந்து மூலப்பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மூலப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் மருந்துகளை நிரப்பப் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களின் விலையும், மாத்திரை பேக்கேஜிங் செலவுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. பொருட்களை எடுத்துச் செல்லும் சரக்கு கப்பல் போக்குவரத்து கட்டணங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
அனைத்து உணவு மற்றும் மருந்து உரிமம்தாரர்களின் அறக்கட்டளையின் தேசிய தலைவர் அபய் பாண்டே (All Food and Drug License Holders Foundation National president Abhay Pandey) ETV பாரத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில்,"பிளாஸ்டிக் பேக்கேஜிங் பாதிக்கப்பட்டு அதன் விநியோகம் குறைந்துள்ளது. இருமல் மருந்துகள், முகக்கவசம், கிளைசெரின் (glycerine) போன்றவற்றின் விலை மார்ச் இறுதியில் உயரக்கூடும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் பதிவுச் செய்யப்பட்ட மருந்தாளுநர்களின் சங்கத் தலைவர் கைலாஷ் தண்டேல் (Kailas Tandale) ஈடிவி பாரத்திற்கு அளித்துள்ள பேட்டியில்,"அதிகரித்து வரும் எரிபொருளின் விலையேற்றம் மருந்துப் பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விநியோகத்தைப் பாதிக்கின்றது. மாற்று வழித்தடத்தில் சரக்கு கப்பல்கள் இயக்கப்படுவதால் செலவினம் அதிகரிக்கிறது. இதன் காரணமாக மருந்துப் பொருட்களின் விலை 10% முதல் 20% வரை உயர வாய்ப்புள்ளது" என்றார்.
உலக அளவில் மருந்துப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.