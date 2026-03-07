ETV Bharat / bharat

ஈரானின் 3-ஆவது கப்பலுக்கு கொச்சி துறைமுகத்தில் அடைக்கலம் கொடுத்த இந்தியா

இந்தியா நடத்திய சர்வதேச கடற்படை மதிப்பாய்வு மற்றும் ‘மிலன் 2026’ கடற்படைப் பயிற்சிகளில் ஐஆர்ஐஎஸ் லாவன் கப்பல் பங்கேற்று திரும்பிய போது தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் லாவன்
ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் லாவன் (ANI Photo)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 1:57 PM IST

திருவனந்தபுரம்: ஈரான் கடற்படைக்குச் சொந்தமான ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் லாவன் (IRIS Lavan) கப்பலை கொச்சி துறைமுகத்தில் நிறுத்த இந்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது.

மார்ச் 4 அன்று, விசாகப்பட்டினத்தில் இருந்து ஈரான் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் தேனா என்ற ஈரானிய போர்க் கப்பலை, இலங்கை கடல் எல்லைக்குட்பட்ட காலி எனும் இடத்தில் அமெரிக்க நீர் மூழ்கிக் கப்பல் தாக்கி அழித்தது. இந்த தாக்குதலில் 84 ஈரான் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.

உலகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த விவகாரத்தில் இந்தியா அமைதியாக இருப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வந்த நிலையில், திரிகோணமலை துறைமுகத்தில், ஈரானின் ஐ.ஆர்.ஐ.என்.எஸ் புஷெர் எனும் 2-வது கப்பலை நிறுத்த இலங்கை அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.

இந்த சூழலில், தொழில்நுட்ப கோளாறுகளால் நடுக்கடலில் தத்தளித்து வந்த ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் லாவன் எனும் 3-வது ஈரானிய கப்பலுக்கு இந்தியா அடைக்கலம் கொடுத்துள்ளது. தேனா கப்பல் தகர்க்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே, லாவன் கப்பலை அருகில் உள்ள இந்திய துறைமுகத்தில் நிலை நிறுத்த கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதாக இந்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி, பிப்ரவரி 28 கோரிக்கை வைக்கப்பட்டதாகவும், மார்ச் 1-ஆம் தேதி அருகில் உள்ள கொச்சி துறைமுகத்தில் கப்பலை நிறுத்த அனுமதி வழங்கப்பட்டதாகவும் இந்திய அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. மேலும், இந்த கப்பலில் இருந்த பணியாளர்கள், மாலுமிகள் உள்பட 183 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு, கொச்சி கடற்படை தளத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆபத்தில் இருக்கும் ஒரு கப்பலுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் துறைமுகத்தில் இடம் வழங்கியதாக இந்திய அரசு குறிப்பிட்டுள்ளது. இந்தியா நடத்திய சர்வதேச கடற்படை மதிப்பாய்வு மற்றும் ‘மிலன் 2026’ கடற்படைப் பயிற்சிகளில் ஐஆர்ஐஎஸ் லாவன் கப்பல் பங்கேற்ற பின், ஈரான் நோக்கி திரும்பிய போது லாவன் கப்பலில் தொழில்நுட்பக் கோளாறு ஏற்பட்டுள்ளது. அந்தவகையில், இந்தியா அடைக்கலம் கொடுத்துள்ளது.

இந்தியா நடத்திய இதே நிகழ்வில் பங்கேற்றுத் திரும்பிய ஈரானின் ஐ.ஆர்.ஐ.எஸ் தேனா கப்பலை அமெரிக்க நீர்மூழ்கிக் கப்பல், தாக்குதல் நடத்தி தகர்த்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

