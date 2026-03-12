ETV Bharat / bharat

முடிவுக்கு வரும் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு - இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி

சரக்கு கப்பல்கள் இங்கு வந்தடையும் பட்சத்தில் உள்நாட்டில் நிலவுகிற எரிபொருள் தட்டுப்பாடு விரைவில் முடிவுக்கு வரும் என்று நம்பப்படுகிறது.

கோப்புப்படம் - ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முடியாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கப்பல்
கோப்புப்படம் - ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை கடக்க முடியாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள கப்பல் (Special Arrangement)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 12:35 PM IST

புதுடெல்லி: இந்திய கப்பல்களுக்கு ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளதாகவும், எனவே எரிபொருள் தட்டுப்பாடு பற்றி மக்கள் அச்சம் கொள்ளத் தேவையில்லை எனவும் மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் - ஈரான் இடையே 10 நாட்களுக்கும் மேலாக கடும் போர் நிலவி வருகிறது. இந்த போர் காரணமாக உலகின் முக்கிய கப்பல் வழித்தடமான ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடிவிட்டது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தி என்பது பாரசீக வளைகுடாவையும், அரபிக்கடலையும் இணைக்கிற ஒரு முக்கிய, குறுகலான நீர்வழியாகும். இந்த வழியாக கடந்து செல்ல முயற்சிக்கும் கப்பல்கள் தகர்க்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. இதனால் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த கப்பல்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

மத்திய கிழக்கில் போர் காரணமாக இந்தியாவில் கடந்த ஓரிரு நாட்களாக எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு, மக்கள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகி வருகின்றனர். குறிப்பாக, வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்கள் நிறுத்தப்பட்டு, நிறைய ஹோட்டல்கள் மூடப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசும் வீடுகளுக்கு விநியோகம் செய்யப்படும் கியாஸ் சிலிண்டர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்று கூறியது.

இதனிடையே நிலைமையை சரிசெய்ய மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அப்பாஸ் அராக்ச்சியுடன் தொடர் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வந்தார். குறிப்பாக, கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிபொருள்களை இந்தியாவிற்கு ஏற்றி வரும் கப்பல்களுக்கு அனுமதி அளிக்குமாறு வலியுறுத்தி வந்தார்.

அதன் விளைவாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தி வழியாக இந்திய கப்பல்கள் செல்வதற்கு ஈரான் தற்போது அனுமதி அளித்திருக்கிறது. இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு துபாயிலிருந்து குஜராத் நோக்கி வந்த தாய்லாந்து எண்ணெய் கப்பல் மீது ஈரான் ஏவுகணை தாக்குதல் நடத்தியது.

அதே போல், அமெரிக்கா, ஐரோப்பா மற்றும் இஸ்ரேல் ஆகிய நாடுகளின் கப்பல்கள் மீதும் ஈரான் தாக்குதல் நடத்திவரும் சூழலில், இந்தியாவுக்கு சொந்தமான புஷ்பக் மற்றும் பரிமல் ஆகிய எண்ணெய் கப்பல்கள் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை பாதுகாப்பாக கடந்துள்ளன. இந்தியா மட்டுமல்லாமல், சீனா, வங்கதேச கப்பல்களுக்கும் ஈரான் அனுமதி அளித்துள்ளது.

சரக்கு கப்பல்கள் இங்கு வந்தடையும் பட்சத்தில் உள்நாட்டில் நிலவுகிற எரிபொருள் தட்டுப்பாடு விரைவில் தீர்த்துவைக்கப்படும் என்று நம்பப்படுகிறது.

இதனிடையே எரிபொருள் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் பிரச்சினையை சமாளிக்க, ரஷ்யாவுடனும் இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ரஷ்யாவிடமிருந்து 30 நாட்களுக்கு எண்ணெய் வாங்க டிரம்ப் அனுமதி அளித்துள்ள நிலையில், எரிவாயு,பெட்ரோல் மற்றும் டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லாத வகையில் போதிய இருப்பை தக்க வைக்க தேவையான முயற்சிகளை இந்தியா மேற்கொண்டு வருகிறது.

