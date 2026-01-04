புதுவை: ஐபிஎஸ் அதிகாரி இஷா சிங் டெல்லிக்கு இடமாற்றம்
புதுச்சேரியில் ஈஷா சிங் உள்ளிட்ட இரண்டு ஐபிஎஸ், ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை இடமாற்றம் செய்து மத்திய அரசின் சார்பு செயலாளர் ராகேஷ்குமார் சிங் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : January 4, 2026 at 10:42 PM IST
புதுச்சேரி: புதுவையில் எஸ்.எஸ்.பி-யாக பணியாற்றி வந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி இஷா சிங் டெல்லிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் 9ஆம் தேதி புதுவையில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழக பொதுக்கூட்டத்தில் பாஸ் இல்லாதவர்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று கறார் காட்டியதன் மூலம் பிரபலமானவர் இஷா சிங் ஐபிஎஸ்.
மேலும், தவெக பொதுக்கூட்டத்தை சிறப்பாக வழி நடத்தியதற்காக அவருக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்தன. குறிப்பாக, புதுவை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் அவரை நேரடியாக அழைத்து சால்வை அணிவித்து பாராட்டு தெரிவித்தார். தவெக மாநாட்டிற்கு பிறகு இவரின் துணிச்சலுக்காக பலரும் சமூக வலைதளங்களில் கொண்டாடினர்.
இந்நிலையில், புதுச்சேரியில் இஷா சிங் உள்ளிட்ட இரண்டு ஐபிஎஸ், ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரியை இடமாற்றம் செய்து மத்திய அரசின் சார்பு செயலாளர் ராகேஷ்குமார் சிங் உத்தரவிட்டுள்ளார்.