சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக சாதித்தது எப்படி? 'ஆக்சஸ் மை இந்தியா' நிறுவனர் பிரதீப் குப்தா விளக்கம்
ஆக்சஸ் மை இந்தியா நிறுவனம் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்பில் தவெக 98 முதல் 120 இடங்களை பெறும் என்றும், சுமார் 35 சதவீத வாக்குகள் அக்கட்சிக்கு கிடைக்கும் எனவும் தெரிவித்திருந்தது.
Published : May 20, 2026 at 9:22 PM IST
புதுடெல்லி: தவெக தலைவர் விஜய் மிகப்பெரும் சக்தியாக உருவெடுப்பார் என்று தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பே கணித்ததாக 'ஆக்சஸ் மை இந்தியா' நிறுவனர் பிரதீப் குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பல்வேறு நிறுவனங்கள் கருத்து கணிப்புக்களை வெளியிட்ட நிலையில், இரண்டு நிறுவனங்கள் மட்டுமே தவெக அதிக இடங்களை பெறும் என்று தெரிவித்து இருந்தன. குறிப்பாக ஆக்சஸ் மை இந்தியா நிறுவனம் வெளியிட்ட கருத்துக்கணிப்பில் தவெக 98 முதல் 120 இடங்களை பெறும் என்றும், சுமார் 35 சதவீத வாக்குகள் அக்கட்சிக்கு கிடைக்கும் எனவும் தெரிவித்திருந்தது.
இந்த கருத்துக்கணிப்புக்கள் சற்று மிகைப்படுத்தப்பட்டதாக அப்போது பார்க்கப்பட்ட நிலையில், தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு தவெக அந்த கணிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்ட இடங்களையும், வாக்கு சதவீதத்தையும் சரியாக பெற்றிருந்தது. இந்நிலையில் ஆக்சஸ் மை இந்தியா நிறுவனர் பிரதீப் குப்தா தமிழ்நாடு தேர்தலில் நடைபெற்று என்ன? விஜய் அதிகப்படியான வாக்குகளை பெற முக்கிய காரணம் என்ன? என்பது தொடர்பாக பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்துக்கு பேட்டியளித்துள்ளார்.
அதில் அவர், "தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பெரும்பாலான கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனங்கள் திமுகவே மீண்டும் வெற்றி பெறும் என்று கணித்திருந்தன. ஆனால் எங்களின் கணிப்பு மற்ற அனைத்து கணிப்புகளில் இருந்தும் தனித்து நின்றன. இதற்கு முக்கிய காரணம், தேர்தல் தொடர்பான ஆய்வில் கடந்த ஓராண்டாக எங்களை ஈடுபடுத்திக்கொண்டது மட்டும்தான். மேலும் விஜய் தனிப்பெரும் தலைவராக தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு உருவெடுப்பார் என்பதில் எனக்கு எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என்றாலும், தவெக பெரும் இடங்களை சரியாக கணிப்பதில் சற்று தயக்கம் இருந்தது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தேர்தலுக்கு ஆறு மாதத்திற்கு முன்பு தவெகவின் வாக்கு சதவீதம் சுமார் 25% என்ற அளவில் இருந்த நிலையில், தேர்தலுக்கு மூன்று மாதத்திற்கு முன்பு 28% ஆக உயர்ந்தது. தேர்தலுக்கு ஒரு மாதத்திற்கு 30% ஆகவும், வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் நாளில் அது 35% ஆக அதிகரித்தது.
ஒரு நட்சத்திரமாக விஜய்க்கு இருந்த ஈர்ப்பும், குறிப்பாக அவரது அரசியல் சார்ந்த திரைப்படங்களும், அவரது இந்த வளர்ச்சிக்கு இயல்பாகவே உந்துசக்தியாக அமைந்தன. திமுகவுக்கு மாற்றாக ஒருவரை தமிழக மக்கள் தேடினர். அதிமுகவில் அந்த ஈரப்பை மக்களுக்கு தரவில்லை என்பதால் மக்கள் தவெகவை ஆதரித்தனர்" என்றார்.