உலகை குழந்தைகளுக்கான சிறந்த இடமாக மாற்ற திட்டம்? டிரம்பின் ஏக்கம் - நோபல் பரிசு பெற்ற கைலாஷ் சத்யார்த்தியுடன் நேர்காணல்

உலகில் இருக்கும் அனைத்து மதங்களுமே இரக்கம் என்னும் தீப்பொறியிலிருந்து தோன்றியவை. அனைத்து மதத் தலைவர்களுமே மக்களின் துன்பங்களை தன்னுடைய துன்பங்களாகவே உணர்ந்ததால்தான் மாற்றங்கள் உருவாகின.

ஈடிவி பாரத்துக்கு கைலாஷ் சத்யார்த்தி அளித்த பிரத்யேக பேட்டி
ஈடிவி பாரத்துக்கு கைலாஷ் சத்யார்த்தி அளித்த பிரத்யேக பேட்டி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 25, 2026 at 9:01 PM IST

ஹைதராபாத்: அதிவேகமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் இந்த உலகம் பன்முகத்தன்மை கொண்டது. இங்கு பலவீனமானவர்களை அடக்கி ஒடுக்க பொருளாதாரம் ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. வறுமை, மனிதர்களை துன்புறுத்துவது, குழந்தைகளின் பாதுகாப்புக்கு கேள்விக்குறி போன்ற முக்கியமான, ஆனால் கண்டுகொள்ளப்படாத பல்வேறு பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன. அவற்றிற்கு ஒரு தீர்வு இருக்கிறதா? என்றால் அந்த கேள்விக்கு பொருத்தமான பதிலை எங்கு தேடுவது?

அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவரும், ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கும், குரலற்றவர்களுக்கும் குரலாக இருந்து வரும் கைலாஷ் சத்யார்த்தியைவிட வேறு யார் இவற்றுக்கு சிறப்பாக பதிலளிக்க முடியும்?

இதுபோன்ற கேள்விகளுக்கு ஈடிவி பார்த்திற்கு அவர் அளித்த பிரத்யேக பேட்டி உங்களுக்காக....

கேள்வி: ‘Karuna: The Power of Compassion’ என்ற புத்தகத்தை சமீபத்தில் வெளியிட்டீர்கள். அதில் இரக்கத்தின் அளவு மற்றும் CQ பற்றி பேசியிருக்கிறீர்கள். நாங்கள் IQ மற்றும் EQ குறித்து கேள்விப் பட்டிருக்கிறோம்? அது என்ன CQ?

கைலாஷ் சத்யார்த்தி: உலகத்தில் பல சிக்கலான பிரச்சினைகள் இருக்கின்றன. வசதி, அறிவு மற்றும் அதிகாரம் என அனைத்தும் இருப்பவர்கள்கூட துன்பப்படுகின்றனர். இதுபோன்ற பிரச்சினைகளுக்கான நிலையான தீர்வு என்னவாக இருக்கும்? ஒரு பிரச்சினைக்கு தீர்வு காணப்படும்போதெல்லாம், அடுத்து ஒரு பிரச்சினை உருவாகிறது என்பதே நிதர்சனம்.

உதாரணத்திற்கு, மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை (GDP) அதிகரிப்பதன்மூலம் வறுமையை ஒழிக்கமுடியும் என்கின்றனர். அதற்கான கொள்கைகளும் திட்டங்களும் வகுக்கப்படுகின்றன. GDP என்றால் அதிக உற்பத்தி மற்றும் அதிக விற்பனை இருக்கவேண்டும். இப்படி தொழில்மயமாக்கலை அதிகப்படுத்துவதால் பூமி பாதிக்கப்படுகிறது. கனிமங்கள், நீர், காற்று உள்ளிட்ட அனைத்து வளங்களும் சுரண்டப்படுகின்றன.

இதுபோன்ற சிக்கலான பிரச்சினைகள் அனைத்துக்கும் இரக்கம்தான் தீர்வு என்பதை நான் உணர்ந்துகொண்டேன். ஆனால் நான் இரக்கம் என்று குறிப்பிடுவதன் வரையறை வேறு. இது இரக்கம், கருணை, பரிதாபம், அனுதாபம், பச்சாதாபம் போன்ற வார்த்தைகளிருந்து வேறுபட்டது. பிறரின் துன்பத்தை ஒருவர் தனது சொந்த துன்பமாக உணருவதால் பிறக்கும் ஒரு சக்தி.

அந்த சக்திதான் ஒருவரை மனப்பூர்வமாக சிந்தித்து செயல்பட வைத்து பிரச்சினைகளை தீர்க்க வழிவகை செய்கிறது. CQ (Compassion Quotient) பற்றி நான் கூறவருவது என்னவென்றால், உணர்வும், இரக்கமும் இறைவன் அளித்த பரிசுகள். ஆனால் நாம் வளரும் விதம், கல்வி முறை, சமூகம், கலாச்சாரம் மற்றும் அரசியல் சூழல் உள்ளிட்ட பல காரணிகளால் இரக்க குணத்தை இழந்துகொண்டே இருக்கிறோம். ஆனால் நமக்கும் இருக்கிற கருணையை நம்மால் அளவிடவும், மேம்படுத்தவும் முடியும்.

IQ மற்றும் EQ ஆகிய இரண்டும் தனிப்பட்டவை, ஆனால் CQ அப்படி இல்லை. விழிப்புணர்வு, இணைப்பு, உணர்வு, செயல் ஆகிய நான்கு கூறுகளால் CQ வரையறுக்கப்படுகிறது. அதாவது பிறரின் பிரச்சினைகளை உணர்வதுடன், நாம் ஒவ்வொருவரும் இணைந்திருப்பதையும் உணர வேண்டும். அப்படி உணரும்போது, பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் கருவியான செயல் வெளிப்படும்.

CQ என்பது மிகவும் புதிதாக தோன்றினாலும், நம்மை சுற்றி நடக்கிற தவறுகளையும், அநீதிகளையும் கேள்வி கேட்கிற சக்தியை இரக்க குணம் கொடுக்கிறது. மேலும் பதில்களை கண்டறியவும் உதவுகிறது. எனவே CQ ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என நான் நம்புகிறேன்.

கேள்வி: கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட உங்களது சுயசரிதையான Diyasalai-லிருந்து Karuna: The Power of Compassion எவ்வாறு வேறுபடுகிறது? சமீபத்திய புத்தகத்தை எழுத உங்களை தூண்டியது எது?

சத்யார்த்தி: ‘தியாசாலை’ புத்தகம் என் முழு வாழ்க்கையையும் ஆவணப்படுத்தி இருக்கிறது. அதில் எனது போராட்டங்கள், தோல்விகள், வெற்றிகள் மற்றும் இரக்கத்தின் சக்தியால் நான் சாதித்தவை என அனைத்தும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல், சமூகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஆயிரக்கணக்கானோர் நீதி, சமத்துவம், அமைதி போன்றவற்றிற்காக எவ்வாறு போராடினார்கள் என்பதை நான் உணரத் தொடங்கியதையும், அதற்கும் இரக்கம்தான் உந்துசக்தியாக இருந்தது என்பதையும் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளேன்.

உலகிலிருக்கிற அனைத்து மதங்களுமே இரக்கம் என்னும் தீப்பொறியிலிருந்து தோன்றியவை என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். அனைத்து மதத் தலைவர்களுமே மக்களின் துன்பங்களை தன்னுடைய துன்பங்களாகவே உணர்ந்தனர். அதன்பிறகு அவர்கள் அமைதியாக உட்காராமல் அவற்றை சரிசெய்யும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டனர்.

அதேபோல, அனைத்து புரட்சிகளும், சமூக மாற்றங்களும் இரக்கத்தின் தீப்பொறியிலிருந்துதான் தோன்றின. இரக்கத்தால் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். இங்கு ஆறில் ஒருவர் மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாகின்றனர். மனச்சோர்வால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். எனவே அவர்கள் உள்ளார்ந்த சிறந்த நண்பரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அதற்கு சுய இரக்கம் தேவை. நமது பிரச்சினைகளை நாமே கண்டறிந்து, அதிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு அவற்றை சரிசெய்ய உதவும் ஒரு நண்பன் தான் சுய இரக்கம். இது குடும்ப உறவையும் மேம்படுத்த உதவும்.

கேள்வி: இன்றைய உலகில் நாள்தோறும் சக்திவாய்ந்த நாடுகள் சிறிய நாடுகளை நசுக்க முயற்சிப்பதை நாம் பார்க்கிறோம். நாமே வருங்கால சந்ததியினருக்கு சிறந்த முன்மாதிரியாக இருப்பதில்லை. இத்தகைய சூழலில் வளரும் குழந்தைகளின் இரக்கம் பற்றிய புரிதல் பாதிக்கப்படுமா?

இங்கு நல்ல தலைவர்களும் நம்பிக்கையான நிறுவனங்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் குறைவான அளவில் இருக்கிறார்கள். இங்கு தீமை வேகமாக பரவுகிறது. இதனால இளைய தலைமுறையினர் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். உலகில் 473 மில்லியன், அதாவது 47 கோடிக்கும் அதிகமான குழந்தைகள் போர் பாதிப்புக்குள்ளான பகுதிகளில் வாழ்வது வெட்கக்கேடானது. அவர்கள் அந்த எந்த போருக்கும் பொறுப்பல்ல. ஆனால் அதனால் அவர்கள் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

காசாவில் கொல்லப்பட்ட குழந்தைகள் என்ன தவறு செய்தார்கள்? சில நேரம் பசியால் இறந்தார்கள், சில நேரம் காயமடைந்து, சிகிச்சைக்கு மருந்து கிடைக்காமல் இருந்தார்கள். இதில் அவர்கள் தவறு என்ன? பெரியவர்கள் செய்யும் செயல்களுக்கு குழந்தைகள் விலை கொடுக்கக்கூடாது. எனவே பெரியவர்கள் இரக்கத்தை முன்னிறுத்தி, யுக்திகளையும் பேச்சுவார்த்தைகளையும் போருக்கு பதிலாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

குழந்தை தொழிலாளர் மற்றும் நவீன கால அடிமைத்தனத்தில் 13 கோடிக்கும் அதிகமான குழந்தைகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். சிலர் விலங்குகளை போல விற்கப்படுகிறார்கள். விலங்குக்கு கொடுக்கப்படுகிற விலையைவிட சிலர் குறைந்த விலைக்கு வாங்கப்படுகிறார்கள். இவர்கள் யாருடைய குழந்தைகள்? இரக்கத்தை தவிர, எந்தவொரு சட்ட திட்டங்களும் குழந்தைகளை பாதுகாக்க முடியாது.

சந்தைகள் பொருளாதாரங்கள், தரவுகள் மற்றும் தகவல்களை உலகமயமாக்கி இருக்கிறோம். தீவிரவாதம் மற்றும் வகுப்புவாதங்கள்கூட உலகமயமாகிவிட்டன. எனவே இரக்கத்தை உலகமயமாக்க வேண்டிய நேரம் இது. மிகப்பெரிய வரலாற்றைக்கொண்ட இந்தியாவும், இந்தியர்களும் இரக்கத்தை உலகமயமாக்குவதில் முன்னணியில் இருக்காவிட்டால், வேறு யாரால் முடியும்?

கேள்வி: அமெரிக்க ஜனாதிபதி தான் நிறுத்திய அனைத்து போர்களுக்காகவும் தனக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்படவேண்டும் என்று பலமுறை கோரிக்கை விடுத்து வருகிறார். நோபல் பரிசு பெற்றவராக நீங்கள் அதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

சத்யார்த்தி: வேடிக்கையாக இருக்கிறது. ஒரு இந்தியராகிய நான் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவர் என்பதை அறிந்த பிறகு பலர் என்னைப்பற்றி தெரிந்துகொள்ளவும், பதிக்கவும் தொடங்கினர். அமைதிக்கான நோபல் பரிசின் மதிப்பை மக்கள் புரிந்துகொண்டுள்ளனர். அது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருப்பதைவிட பெரிய மதிப்பை கொண்டிருக்கிறது. இல்லையெனில் டிரம்ப் ஏன் அதை தேடுகிறார்? அனைவருமே நற்செயல்களை மேற்கொண்டு அதற்காக பரிசு பெறலாம். ஆனால் பரிசு பெறுவதே இலக்காக இருக்கக்கூடாது.

அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்ற முதல் இந்தியர் நான் என்று மக்கள் என்னிடம் சொன்னார்கள். இது என் வாழ்க்கையில் ஒரு கமா மட்டுமே என்று நான் சொன்னேன். இந்த பரிசு என்னை ஒரு பிரத்யேக நபராக மாற்றப்போவதில்லை. ஜனாதிபதி டிரம்ப் நோபல் பரிசு பெறவேண்டும் என்று நான் விரும்புகிறேன். ஆனால் அதற்கு வேறு அணுகுமுறையும், மான்நிலையும் தேவை.

கேள்வி: உங்களுடைய பணி உலகெங்கும் உள்ளவர்களுக்கு உத்வேகம் அளித்திருக்கிறது. மாற்றத்தை ஏற்படுத்த விரும்பும் இளம் தலைமுறையினருக்கு என்ன அறிவுரை கூறுவீர்கள்?

சத்யார்த்தி: அனைத்திலும் நன்றியுணர்வுடன் இருங்கள். பெற்றோர், உடன்பிறந்தவர்கள், பக்கத்து வீட்டார், உங்களுக்கு உதவி செய்பவர்கள், தொழிலாளர்கள், எலக்ட்ரீஷியன், பிளம்பர், உணவு உற்பத்தி செய்பவர்கள் மற்றும் துணி தைப்பவர்கள் என அனைவரிடமும் நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்துங்கள். இப்படி தங்களை சுற்றியிருப்பவர்களிடம் இரக்கத்தை கடைபிடிக்க தொடங்கினால், அது அரசியலில், அதிகாரத்தில் பிரதிபலிக்கும்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

