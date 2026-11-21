ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழப்பதை தடுக்க ஏஐ கேமராக்கள்- கேரள அரசுக்கு உத்தரவு
யானைகள் கடந்து செல்ல ஏதுவாக தண்டவாளங்களின் அடியில் சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்க ரயில்வே துறை விரைந்து ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்று கேரள அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
Published : November 21, 2026 at 3:12 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு - கேரளம் மாநில எல்லையோர வனப் பகுதிகளில் ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழப்பதைத் தடுக்கும் வகையில், தமிழக அரசு அமைத்துள்ளதை போல், இரண்டு மாதங்களில், ரயில் தண்டவாளங்களில், செயற்கை நுண்ணறிவு கேமராக்களை பொருத்துமாறு கேரள அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு - கேரளம் இடையே வனப் பகுதி வழியாக செல்லும் தண்டவாளங்களை கடக்கும் யானைகள், ரயில்கள் மோதி உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து வந்தன. இதையடுத்து, ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இந்த வழக்குகள், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதிகள் என். சதீஷ்குமார் மற்றும் ஜி.கே. முத்துக்குமார் ஆகியோரைக் கொண்ட அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தன.
அப்போது, கேரள அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், கேரள வனப்பகுதியில் ரயில் தண்டவாளங்களை, யானைகள் கடந்து செல்ல ஏதுவாக மூன்று சுரங்க பாதைகள் அமைக்க ரயில்வே துறை ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதுக்கரை - கஞ்சிக்கோடு இடையேயான தண்டவாளங்களை ஒட்டி தடுப்பு அமைப்பதற்கு டெண்டர் நடவடிக்கைகள் துவங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கேரள அரசின் மனுவில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதையடுத்து, ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழப்பதை தடுக்க ஏ.ஐ. தொழில்நுட்ப கேமராக்களை தமிழ்நாடு அரசு முதல் முறையாக பயன்படுத்தி வெற்றி கண்டுள்ளதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், தமிழ்நாடு அரசை பின்பற்றி, கேரள வனப்பகுதிகள் வழியாக செல்லும் ரயில் தண்டவாளங்களில் ஏ.ஐ. கேமராக்களை இரண்டு மாதங்களில் கேரள மாநில அரசு பொருத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
யானைகள் கடந்து செல்ல ஏதுவாக தண்டவாளங்களின் அடியில் சுரங்கப்பாதைகள் அமைக்க ரயில்வே துறை விரைந்து ஒப்புதல் வழங்க வேண்டும் என்று கேரள அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், இந்தப் பணிகளை முடித்தது தொடர்பாக அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். மேலும் வழக்கு விசாரணையை 2027-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.