ETV Bharat / bharat

இந்திய - அமெரிக்க வரி குறைப்பு: தொழில்துறை வல்லுநர்களின் வரவேற்பும், முன்வைக்கும் கேள்விகளும்

இந்த ஒப்பந்தமானது எப்போது அமலாக்கப்படும், எவ்வளவு காலத்திற்கு நீடிக்கும், என்னென்ன விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது என்பது போன்ற கேள்விகளுக்கு டிரம்பின் பதிவில் விளக்கம் இல்லை என வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி - அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் சந்திப்பு (கோப்புப்படம்)
பிரதமர் நரேந்திர மோடி - அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் சந்திப்பு (கோப்புப்படம்) (ANI)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

- By சௌரப் சுக்லா

புதுடெல்லி: இந்திய - அமெரிக்க வர்த்த ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திய தொழில்துறை வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளது. அதேசமயம் ஒப்பந்த விதிமுறைகளில் விளக்கம் தேவைப்படுவதாக தொழில்துறை வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளதாகவும், அதன்படி இந்திய பொருட்கள் மீதான வரியை 25 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக குறைப்பதாகவும் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார். இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு இந்திய தொழில்துறை வல்லுநர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு நற்செய்தி என்கின்றனர் அவர்கள்.

ஏனென்றால் இந்த அறிவிப்பின் மூலம் அமெரிக்க சந்தையில் போட்டித்தன்மை கணிசமாக உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, வரி விதிப்பால் தேங்கிப்போன ஆர்டர்கள் மீண்டும் புத்துயிர் பெறப்போகின்றன. அதிலும் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்கள் இந்தியாவில் வலுப்படும் என்று ஏற்றுமதியாளர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

அதே சமயம், இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான முக்கிய கேள்விகளையும் பல தசாப்தங்களாக இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தகங்களை கண்காணித்து வரும் நிபுணர்கள் எழுப்பி உள்ளனர். குறிப்பாக இந்த ஒப்பந்தமானது எப்போது அமலாக்கப்படும், எவ்வளவு காலத்திற்கு நீடிக்கும், என்னென்ன விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது என்பது போன்ற கேள்விகளுக்கு டிரம்பின் பதிவில் விளக்கம் இல்லை, இந்திய அரசாங்கமும் அதை உறுதிப்படுத்தவில்லை. கூடிய விரைவில் இதுகுறித்த விவரங்கள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் என்கின்றனர் அவர்கள்.

ஏற்றுமதியாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரித்துள்ளது

அமெரிக்க - இந்திய ஒப்பந்தத்தை இந்திய ஏற்றுமதி அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FIEO) பாராட்டி இருக்கிறது. இந்திய பொருட்களின் மீதான அமெரிக்க வரியினை 18 சதவீதமாக குறைத்திருப்பது ஒரு மைல்கல் சாதனை என்று கூறியிருக்கிறது. இது இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே பொருளாதார இணக்கம் வளர்ந்து வருவதை காட்டுகிறது. குறிப்பாக, இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுக்கு, MSME களுக்கு உலகளாவிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறது என்று FIEO அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அந்த அறிக்கையில், பொறியியல் சார்ந்த பொருட்கள், ஜவுளி மற்றும் ஆடைகள், மருந்துகள், ரசாயனங்கள், தோல் பொருட்கள், ரத்தின கற்கள், ஆபரணங்கள் மற்றும் விவசாய பொருட்கள் சார்ந்த துறைகள் இந்த வரிக்குறைப்பால் கணிசமான லாபம் ஈட்டப்போகின்றன. இதனால் அமெரிக்க சந்தைகளில் இந்திய பொருட்களின் போட்டித்தன்மை அதிகரிக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் புதிய முதலீடுகள் அதிகரிப்பதோடு, வேலைவாய்ப்பும் பெருகும் என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவின் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும்: அமெரிக்கா உடனான வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்சர்கள் வரவேற்பு

அமெரிக்காவின் திட்டம் என்ன?

கடந்த ஆண்டு மே மாதம் முதல் அக்டோபர் மாதத்துக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் இங்கிலாந்து மீது 10%, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் ஜப்பான் மீது 15%, இந்தோனேஷியா, மலேசியா மீது 19%, வங்கதேசம் மற்றும் வியட்நாம் மீது 20% என பரஸ்பர விதிகளை அமெரிக்கா விதித்தது. இந்நிலையில் இந்தியா மீது முதலில் விதிக்கப்பட்ட 50% வரி பின்னர் 25% ஆக குறைக்கப்பட்டு, தற்போது 18%ஆக மீண்டும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், எஃகு, அலுமினியம், தாமிரம் போன்றவற்றுக்கான வரிகளும், மருந்துகள், விமான பாகங்கள், சில இயந்திர மற்றும் மின்னணு உதிரி பாகங்களின் வரி குறைக்கப்படாது என்று கூறப்படுகிறது.

இந்தியா வரியை பூஜ்ஜியமாக்குமா?

இந்தியப் பொருட்களின் இறக்குமதிக்கு அமெரிக்கா வரியை குறைப்பதாக அறிவித்த டிரம்ப், அதேபோல், அமெரிக்கப் பொருட்களுக்கான வரியை இந்தியா பூஜ்ஜியமாக்குவதாக தனது பதிவில் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் பூஜ்ஜிய வரி என்பது இந்தியாவின் ஒப்பந்தப்படி எந்தெந்த பொருட்களுக்கு என்று அவர் குறிப்பிடவில்லை. எனவே இதுபோன்ற கேள்விகளுக்கான பதில்களை எதிர்பார்ப்பதாக FIEO தனதுஅறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

TAGGED:

இந்தியா அமெரிக்கா வர்த்தக ஒப்பந்தம்
DONALD TRUMP
PM NARENDRA MODI
INDIAN INDUSTRY
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.