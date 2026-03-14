ஈரான் போர் எதிரொலி: பயணிகளிடம் எரிபொருளுக்கு தனியாக கட்டணம் வசூலிக்கும் விமான நிறுவனங்கள்
எரிபொருள் விநியோகம் சீராகி வரும் நிலையில், அதற்கேற்ப கட்டண மாற்றம் மேற்கொள்ளப்படும் என்று விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
Published : March 14, 2026 at 5:00 PM IST
புதுடெல்லி: எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதையடுத்து, தனியார் விமான நிறுவனங்கள் பயண கட்டணத்துடன், எரிபொருளுக்கு தனியாக கட்டணம் வசூலிக்க தொடங்கியுள்ளன. ஏர் இந்தியாவை தொடர்ந்து, இண்டிகோ நிறுவனமும், உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் பயணிகளிடம் எரிபொருள் கட்டணமாக ரூ.425 முதல் ரூ.2,300 வரை வசூலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி இறுதியில் இருந்து அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன. ஈரானில் முக்கிய ராணுவ தளங்கள், அணு ஆயுத தயாரிப்பு கட்டமைப்புகள் மற்றும் முக்கிய தலைவர்களை குறித்து வைத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இதில் சுமார் 2,000 பேர் வரை இறந்திருக்கலாம் என கூறப்படும் நிலையில், ஈரானின் உச்ச தலைவர் ஆயத்துல்லா அலி காமேனி கொல்லப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து, ஈரானும் இஸ்ரேல் மீது பதில் தாக்குதல் நடத்தியது மட்டுமின்றி, குவைத், பஹ்ரைன் நாடுகளில் உள்ள அமெரிக்கா தளங்கள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தியது. மேலும், அண்டை நாடுகளான சவுதி அரேபியா, துபாய், கத்தார் உள்ளிட்ட நாடுகள் மீதும் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
IndiGo, India's leading airline, is introducing a fuel charge on domestic and international routes, effective 00:01hrs on 14th March, 2026. This measure is taken due to the significant surge in fuel prices following the ongoing geopolitical issues in the Middle East. IATA’s Jet… pic.twitter.com/dQ772DWyMW— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2026
ஈரானின் முக்கிய பொருளாதார ஆதாரமாக திகழும் கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி இடங்களை குறித்து வைத்து அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
ஈரான் - இஸ்ரேல் இடையே நடைபெறும் போர் காரணமாக, சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் எடுத்து செல்லப்படும் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியது. இதனால் இந்தியாவில் எரிபொருள் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக எல்.பி.ஜி சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக உணவகங்கள் உள்ளிட்ட எரிபொருள் சார்ந்திருக்கும் துறைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
Air India group has announced expanded fuel surcharges on domestic and international routes, following a steep rise in jet fuel prices driven by the Gulf region’s geopolitical situation. The new fuel surcharges - also applicable to Air India Express - will be…
எரிபொருளுக்கு கூடுதல் கட்டணம்
இந்நிலையில், விமான சேவைக்கு பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருளின் விலை உயர்ந்ததால், ஏர் இந்தியா மற்றும் இண்டிகோ ஆகிய விமான நிறுவனங்கள் டிக்கெட் விலையுடன், எரிபொருளுக்கும் சேர்த்து கட்டணம் வசூலிப்பதாக அறிவித்துள்ளன. விமான இயக்க சேவையில் சுமார் 40 சதவீதம் எரிபொருளுக்கான செலவாக உள்ளது. தற்போது விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால், விலை உயர்வும் ஏற்பட்டுள்ளதாக நிறுவனங்கள் தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மார்ச் 10-ம் தேதி ஏர் இந்தியா நிறுவனம், உள்ளூர் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் விமான பயணிகளிடம் டிக்கெட் கட்டணத்துடன் எரிபொருள் கட்டணமும் விதித்தது. அதன்படி, உள்ளூர் விமானங்கள் மற்றும் தெற்காசிய நாடுகளுக்கு ரூ.499, மேற்காசிய நாடுகளுக்கு செல்லும் பயணிகளுக்கு 10 அமெரிக்க டாலர்கள் எரிபொருள் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Due to the sharp increase in fuel prices amid the evolving geopolitical situation in parts of the Middle East, IndiGo will implement a fuel charge on domestic and international routes for bookings made on or after 14 March 2026.
தென்கிழக்கு ஆசியா நாடுகளுக்கு 60 அமெரிக்க டாலர்கள் மற்றும் ஆப்பிரிக்காவிற்கு செல்ல 90 அமெரிக்க டாலர்கள் என்று எரிபொருள் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய விதி மார்ச் 12 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா, ஆஸ்ரேலியா ஆகிய பகுதிகளுக்கு 125 முதல் 200 டாலர்கள் வரை டிக்கெட் கட்டணம் உய்ர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது மார்ச் 18 முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.
இந்த நிலையில், நாட்டின் முன்னணி விமான சேவை நிறுவனமாக விளங்கும் இண்டிகோவும், எரிபொருள் கட்டணம் வசூலிக்க தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி, உள்ளுர் விமான சேவை மற்றும் அண்டை நாடுகளுக்கு செல்ல ரூ.425 கூடுதல் கட்டணம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்காசிய நாடுகளுக்கு செல்ல ரூ.900, தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள் மற்றும் சீனாவிற்கு செல்ல ரூ.1,800, ஆப்பிரிக்க பயணத்துக்கு ரூ.1,800, ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ரூ.2,300 என எரிபொருள் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டணம் உயர்வு இன்று முதல் (மார்ச் 14) நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது.