இண்டிகோ மீது விசாரணை; டிக்கெட் பணத்தை திருப்பி தர கெடு - அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு நாடாளுமன்றத்தில் தகவல்

இன்று முதல் 1,802 விமான சேவைகள் சரியாக இயக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருந்த இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ், அப்போதும் சுமார் 500 சேவைகளை ரத்து செய்து பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சியளித்தது.

டெல்லி விமான நிலையத்தில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகளின் உடைமைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
டெல்லி விமான நிலையத்தில் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் பயணிகளின் உடைமைகள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 5:51 PM IST

புதுடெல்லி: பாதிக்கப்பட்ட விமான பயணிகளுக்கு இதுவரை 827 கோடி ரூபாய் முன்பதிவு கட்டணங்களை, இண்டிகோ நிறுவனம் திருப்பி செலுத்தியுள்ளதாக, மாநிலங்களவையில் மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடு இன்று தெரிவித்தார்.

இவை, நவம்பர் 21 முதல் டிசம்பர் 7 வரை, ரத்து செய்யப்பட்ட 9 லட்சத்து 55 ஆயிரத்து 591 (9,55,591) விமானப் பயணச்சீட்டு முன்பதிவுகளுக்கு திருப்பி செலுத்தப்பட்ட தொகை என அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார். இதில், டிசம்பர் 1 முதல் 7-ஆம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்ட ரூ.599 கோடி மதிப்பிலான, 5 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 705 (5,86,705) விமான பயண முன்பதிவுகளும் அடங்கும் என்று ராம்மோகன் கூறியுள்ளார்.

நவம்பர் 21 முதல் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவத்தின் பெரும்பாலான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சென்னை, டெல்லி, மும்பை, பெங்களூரு என நாடு முழுவதிலும் உள்ள பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர். இந்நிலையில், விமான முன்பதிவுக்கான கட்டணத்தை திரும்ப செலுத்த, இண்டிகோ நிறுவனத்திற்கு மத்திய அரசு கெடு விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

அதனடிப்படையில், தற்போது பணம் பயணிகள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் நிலையில், இண்டிகோ நிறுவனத்தின் சேவை குறைபாடு குறித்து கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் மாநிலங்களவையில் உறுதி அளித்துள்ளார்.

மேலும், விமானி மற்றும் விமான பணியாளர்கள் பணி நேரம் (FDTL) தொடர்பான ஆணையை இண்டிகோ ஏன் பின்பற்றவில்லை என்பது குறித்தும் தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

வரலாறு காணாத விமான சேவை தடங்கல்

மொத்தமாக, சுமார் 2,300 விமான சேவைகளை இண்டிகோ நிறுவனம் இயக்கி வந்தது. இந்நிலையில் பல விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு நெருக்கடிக்கு ஆளான நிறுவனம், இன்று (டிசம்பர் 8) அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டிருந்தது. அதில், இன்று முதல் தங்களின் 1,802 விமான சேவைகள் சரியாக இயக்கப்படும் என்று தெரிவித்திருந்த இண்டிகோ, அப்போதும் சுமார் 500 சேவைகளை ரத்து செய்து பயணிகளுக்கு அதிர்ச்சியளித்தது.

அந்தவகையில், தலைநகர் டெல்லியில் மட்டும் 134 சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். டிசம்பர் 5 அன்று ஒரே நாளில் 1,000-க்கும் அதிகமான விமான சேவைகள், கடந்த சனிக்கிழமை (நவம்பர் 6) சுமார் 470 விமான சேவைகள், ஞாயிற்றுக்கிழமை (டிசம்பர் 7) சுமார் 650 விமான சேவைகள் என இண்டிகோ விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்படுவது தொடர் கதையாகி உள்ளது. அது இன்று வரை தொடர்ந்து வருவது பயணிகள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பயணிகளின் உடைமைகள்

இதற்கிடையில், பயணிகளின் உடைமைகளை திருப்பிக்கொடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக இண்டிகோ நிறுவனத்தின் மீது குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பாலான அனைத்து விமான நிலையங்களிலும் பயணிகளின் உடைமைகள் குவித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், பயணிகளின் உடைமைகள் திருப்பி கொடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், அடுத்த 36 மணிநேரத்தில் அனைத்து பயணிகளின் உடைமைகளும் அவர்களுக்கு பத்திரமாகக் கொடுக்கப்படும் என இண்டிகோ நிறுவனம் உறுதி அளித்துள்ளது.

நாட்டின் பெரிய விமான போக்குவரத்து நிறுவனமான இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகளின் தொடர் ரத்து குறித்து ஆராய, இந்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (டி.ஜி.சி.ஏ), 4 பேர் கொண்ட குழுவை டிசம்பர் 5 அன்று அறிவித்தது.

இதையும் படிங்க: நடிகை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கு: நடிகர் திலீப் விடுதலை; 6 பேர் குற்றவாளிகள் எனத் தீர்ப்பு!

மேலும், டி.ஜி.சி.ஏ தரப்பில் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ள விமானிகளுக்கான நேர வரம்புகளை (FDTL) முறையாக செயல்படுத்தாதது தான் பிரச்சனைகளுக்கு முதன்மையான காரணம் என்று கூறி, சேவைகளில் ஏன் தடை ஏற்பட்டது? என 24 மணிநேரத்தில் விளக்கம் அளிக்க ‘காரணம் கேட்புக் குறிப்பாணை’-யை இண்டிகோவுக்கு டி.ஜி.சி.ஏ நேற்று அனுப்பியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

