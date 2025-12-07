கொதித்தெழுந்த பயணிகள் - இண்டிகோ நிறுவனத்திற்கு 24 மணிநேர கெடு விதித்த டி.ஜி.சி.ஏ
டி.ஜி.சி.ஏ தரப்பில் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ள விமானிகளுக்கான நேர வரம்புகளை (FDTL) முறையாக செயல்படுத்தாதது தான் பிரச்சனைகளுக்கு முதன்மையான காரணம் என்று காரணம் கேட்புக் குறிப்பாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 7, 2025 at 10:23 AM IST
புதுடெல்லி: ஆயிரக்கணக்கிலான பயணிகளை பரிதவிக்கவிட்டதற்கான காரணம் குறித்து, இண்டிகோ நிறுவனம் 24 மணிநேரத்தில் பதிலளிக்க இந்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து இயக்குநரகம் (டி.ஜி.சி.ஏ) கெடு விதித்துள்ளது.
இந்தியாவில் முன்னணி விமானப் போக்குவரத்து நிறுவனமாக செயல்பட்டு வரும் இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ், கடந்த 5 தினங்களாக பெரும் குழப்பங்களை சந்தித்து வருகிறது. நாடு முழுவதும் ஆயிரத்துக்கும் மேம்பட்ட விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், பயணிகள் விமான நிலையங்களில் செய்வதறியாமல் திகைத்து வருகின்றனர்.
ஒருபுறம் இண்டிகோ விமானங்கள் ரத்து என்றால், மறுபுறம் பிற விமான சேவைகளின் கட்டணம் வானுயர உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் விமானப் பயணிகள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். இந்த சூழலை சரிசெய்ய டி.ஜி.சி.ஏ நால்வர் குழுவை அமைத்து 15 நாட்களில் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய பணித்தது.
இந்நிலையில், 24 மணிநேரத்தில் விமான போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டது ஏன்? என்பது குறித்து இண்டிகோ நிறுவனம் விளக்கமளிக்க, அதன் தலைமை நிர்வாக அலுவலர் பீட்டர் எல்பர்ஸ், கணக்கு மேலாளர் இசிட்ரோ போர்குவெராஸ் ஆகியோருக்கு காரணம்கேட்புக் குறிப்பாணை (ஷோ காஸ் நோட்டீஸ்) அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
மேலும், டி.ஜி.சி.ஏ தரப்பில் நடைமுறைபடுத்தப்பட்டுள்ள விமானிகளுக்கான நேர வரம்புகளை (FDTL) முறையாக செயல்படுத்தாதது தான் பிரச்சினைகளுக்கு முதன்மையான காரணம் என அந்த குறிப்பாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
நெருக்கடியான இந்த சூழலில், சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சர் கே. ராம்மோகன் நாயுடு, மூத்த சிவில் விமானப் போக்குவரத்து அமைச்சக அதிகாரிகளுடன் சேர்ந்து, இண்டிகோ தலைமை நிர்வாக அலுவலர் எல்பர்ஸுடன் நேற்றைய தினம் (நவம்பர் 6) ஆலோசனை நடத்தியதாக அரசுத்துறை வட்டாரங்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில், இண்டிகோ நிறுவனம் 1,500-க்கும் அதிகமான விமான சேவைகளை இன்று இயக்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது. எனினும், இண்டிகோ நிறுவனத்தின் விமான சேவைகள் ரத்து தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு நேற்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
DGCA has issued a showcause notice to the IndiGo CEO, giving him 24 hours to respond.— ETV Bharat (@ETVBharatEng) December 7, 2025
The notice cites, " large-scale operational failures indicating significant lapses in planning, oversight, and resource management..."#IndigoDelay #Indigoairlines pic.twitter.com/cu6FBoWSJC
அதில், விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதற்கு விமான நிறுவனம் தான் பொறுப்பு என்றும், அவர்கள் ரத்து செய்த விமானங்களில் முன்பதிவு செய்த பயணிகளுக்கு தகுதியான இழப்பீடுகள் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் எனவும் கோரப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கு விரைவில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
|இதையும் படிங்க: இண்டிகோ விமான நிறுவனம் ‘விதிகளை பின்பற்றவில்லை’ என குற்றச்சாட்டு - நால்வர் குழுவை நியமித்த டி.ஜி.சி.ஏ
இண்டிகோ விமான சேவையில் வெள்ளிக்கிழமை (டிசம்பர் 5) ஒரே நாளில் 1,000-க்கும் அதிகமான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதும், நேற்று (டிசம்பர் 6) காலை நிலவரப்படி சுமார் 470-க்கும் அதிகமான விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதும் குறிப்பிடத்தக்கது.