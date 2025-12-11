'பயணிகளை ஏமாற்றியதற்கு வருத்தம் தெரிவிக்கிறேன்' - இண்டிகோ தலைவர் விக்ரம் சிக் மேக்தா
விமான ரத்தால் பயணிகள் தவறவிட்ட நிகழ்வுகளை ஈடுசெய்ய முடியாது என்று எனக்கு தெரியும். ஆனால் நீங்கள் எதிர்கொண்ட இடையூறுகளை ஒப்புக்கொள்வது எனக்கு முக்கியம் என்று கூறியுள்ளார்.
Published : December 11, 2025 at 12:46 PM IST
டெல்லி: இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு தலைவர் விக்ரம் சிங் மேக்தா, பயணிகளை ஏமாற்றியதற்கு மன்னிப்பு கேட்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த 9 நாட்களாக இண்டிகோ ஏர்லைன்ஸ் விமான சேவைகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டதாலும், காலதாமதத்தாலும் பயணிகள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகினர். எனினும், முன்பதிவு செய்திருந்த பயணிகளின் கட்டணங்கள் இதுவரை ரூ. 1500 கோடி திரும்ப வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், பயணிகளின் உடமைகளும் திரும்ப ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த நிலைமையை சரிசெய்ய இண்டிகோ நிறுவனம் தீவிர முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வரும் நிலையில், ஓரளவு பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்துள்ளன. இந்நிலையில் இன்டர்குளோப் ஏவியேஷன் லிமிடெட் (இண்டிகோ) இயக்குநர்கள் குழு தலைவர் விக்ரம் சிங் மேக்தா, பயணிகளுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு மன்னிப்பு கோரி வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “கடந்த வாரத்தில் எங்களது விமான நிறுவனம் மிகப்பெரிய இடையூறுகளை சந்தித்தது. எங்களுடைய வாடிக்கையாளர்கள் பலர் இதனால் தனிப்பட்ட முறையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்று கூறியுள்ளார். மேலும், டிசம்பர் 3ஆம் தேதி எதிர்பாராத விதமாக அதிகளவில் விமானங்களை ரத்து செய்ய நேர்ந்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
Message from Vikram Singh Mehta, Chairman and Non-Executive Independent Director of IndiGo pic.twitter.com/sySacxlFq0— IndiGo (@IndiGo6E) December 10, 2025
“டிசம்பர் 4 மற்றும் 5ஆம் தேதிகளிலும் விமான ரத்து தொடர்ந்ததால் எங்களுடைய ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் செய்வதறியாது திகைத்தனர். பலர் முக்கியமான குடும்ப நிகழ்வுகள், வணிக மற்றும் மருத்துவம் தொடர்பான பயணங்களை மேற்கொள்ள முடியாமல் போனது. இது எவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்பதை எங்களால் புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. இதற்காக நாங்கள் வருந்துகிறோம்” என்று மேக்தா வருத்தம் தெரிவித்தார்.
இயல்பு நிலைக்கு திரும்புகிறோம்
அந்த வீடியோவில், “இண்டிகோ நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி பீட்டர் எல்பர்ஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர் நிலைமையை சரிசெய்யவும், பயணிகளுக்கு உதவவும் தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இன்று 1900-க்கும் மேற்பட்ட விமானங்களை இயக்கப்படுகின்றன. எங்களது விமான நிறுவனத்தின் சேவை இருக்கிற 138 இடங்களிலும் இன்று சேவைகள் தொடர்கின்றன” என்றார்.
மேலும், முன்பே தான் பயணிகளிடம் பேசவேண்டும் என்று நினைத்ததாகவும், ஆனால் பயணிகளுக்கு உதவுவதே முதல் கடமை என்று உணர்ந்ததால் நிலைமையை சரிசெய்த பிறகு பேசுவதுதான் சரி என்றும் முடிவெடுத்ததாகவும் கூறியுள்ளார். “விமான ரத்தால் பயணிகள் தவறவிட்ட நிகழ்வுகளை ஈடுசெய்ய முடியாது என்று எனக்கு தெரியும். ஆனால் வருத்தம் தெரிவிப்பதும், நீங்கள் எதிர்கொண்ட இடையூறுகளை ஒப்புக்கொள்வதும் எனக்கு முக்கியம்” என்று தெரிவித்துள்ளார்.
விமர்சனங்களில் சில நியாயமற்றவை
இண்டிகோ விமான சேவையில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து கடந்த சில நாட்களாக பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. அதுகுறித்து மேக்தா விளக்கமளித்திருக்கிறார். “கடந்த வாரத்தில் விமான ரத்து குறித்து நிறைய விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அவற்றில் சில நியாயமானவை. சில நியாயமற்றவை. எங்கள் நிறுவனம் மக்களை ஏமாற்றிவிட்டது. அதற்காக எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கும், அரசாங்கத்திற்கும், பங்குதாரர்களுக்கும், ஊழியர்களுக்கும் நாங்கள் பதில் சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம்.
அதேசமயம், எங்கு தவறு நடந்தது என்பதை ஒவ்வொன்றாக ஆராய்ந்து வருகிறோம். அதிலிருந்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்வோம். அதற்காக ஒரு தொழில்நுட்ப நிபுணரை நியமிக்க முடிவு செய்திருக்கிறோம். இனிமேல் இதுபோன்ற இடையூறுகள் ஒருபோதும் ஏற்படாது” என்றார்.
நியாயமற்ற விமர்சனங்கள் குறித்து பேசிய அவர், இண்டிகோ நிறுவனம் அரசாங்க விதிகளை மாற்றியமைக்க முயற்சிப்பதாகவும், பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்ததாகவும், பயணிகளின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முயற்சிக்கவில்லை என்றும் முன்வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டுகள் நியாயமற்றவை” என்று விளக்கமளித்துள்ளார்.
கடைசியாக, பயணிகளின் ஆதரவு தங்களுக்கு தேவை என்றும், மக்களிம் நம்பிக்கையை மீட்டெடுக்க சேவைகளை மேம்படுத்தவுள்ளதாகவும் மேக்தா தெரிவித்தார்.