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சென்னையில் உருவான இந்தியாவின் முதல் ‘ஹைட்ரஜன் ரயில்’ | ஜூலை 17-ல் நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் பிரதமர் மோடி

இந்த புதிய தொழில்நுட்பப் புரட்சியின் மூலம் ஜெர்மனி, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியாவும் இந்த உயரடுக்கு ஹைட்ரஜன் ரயில் கிளப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைகிறது.

ஹைட்ரஜன் ரயில் - கோப்புப்படம்
ஹைட்ரஜன் ரயில் - கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 6:00 PM IST

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புதுடெல்லி: இந்திய ரயில்வே துறையில் புதிய பசுமைப் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில், நாட்டின் முதலாவது ஹைட்ரஜனில் இயங்கும் பயணிகள் ரயில் சேவை ஜூலை 17 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்படவுள்ளது.

ஹரியானா மாநிலத்தின் ஜிந்த் ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்படவுள்ள இந்த அதிநவீன ரயிலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி கொடியசைத்து நாட்டுக்கு அர்ப்பணிக்கிறார்.

தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக, இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சென்னை பெரம்பூரில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில் முழுமையாக வடிவமைக்கப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஹைட்ரஜன் ரயில் வழித்தடம்

இந்த முதல் சுற்றுச்சூழல் நட்பு ரயில், ஹரியானா மாநிலத்தின் மின்மயமாக்கப்படாத 89 கிலோ மீட்டர் நீளமுள்ள ஜிந்த் – சோனிபட் வழித்தடத்தில் உள்ள 12 ரயில் நிலையங்களை இணைக்கும் வகையில் இயக்கப்படவுள்ளது.

இந்த ரயில் தினமும் இரண்டு முறை இருமார்க்கங்களிலும் இயக்கப்படும். ஏழை மற்றும் நடுத்தர மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் இதன் பயணக் கட்டணம் மிகக் குறைவாக ரூ.5 முதல் அதிகபட்சமாக ரூ.25 வரை மட்டுமே நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தொழில்நுட்ப சிறப்புகள்

ஒட்டுமொத்தமாக 10 பெட்டிகளை கொண்டுள்ள (2 ஓட்டுநர் பெட்டிகள் + 8 பயணியர் பெட்டிகள்) இந்த ரயில், ஒரே நேரத்தில் 2,600-க்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் திறன் கொண்டது. சோதனையின் போது இந்த ரயில் அதிகபட்சமாக மணிக்கு 120 கி.மீ வேகத்தை தொட்டது என்றாலும், பாதுகாப்பான வழக்கமான இயக்கத்திற்காக மணிக்கு 75 கி.மீ வேகத்தில் இயக்கப்படவுள்ளது.

இந்த ரயில் பாரம்பரிய டீசல் அல்லது மின்சார வயர்களுக்கு பதிலாக, அதிநவீன 1200 கிலோவாட் ஹைட்ரஜன் எரிபொருள் மின்கல தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குகிறது.

ரயில் வேகம் எடுக்கும்போது உந்துதலைத் தர லித்தியம் பெரோ பாஸ்பேட் பேட்டரிகளும், ரயில் வேகம் குறையும் போது பேட்டரியை தானாகவே ரீசார்ஜ் செய்யும் மறுஉருவாக்க தொழில்நுட்பமும் இதில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

முழுமையான சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

டீசல் ரயில்களை போல கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் நச்சுப் புகைகளை வெளியேற்றுவதற்கு பதிலாக, இந்த ஹைட்ரஜன் ரயில் தூய்மையான நீராவியையும் (Water Vapor) வெப்பத்தையும் மட்டுமே காற்றில் உமிழும். இதனால் 100% காற்று மாசுபாடு தடுக்கப்படுகிறது.

இந்த ரயிலுக்காக ஹரியானாவின் ஜிந்த் பகுதியில் 3,000 கிலோ கொள்ளளவு கொண்ட பிரத்யேக ஹைட்ரஜன் உற்பத்தி மற்றும் எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு ஹைட்ரஜனை மைனஸ் 15 டிகிரி செல்சியஸில் திரவ நிலையில் வைத்து பாதுகாப்பாக நிரப்ப அதிநவீன சில்லர் ஆலை வசதியும் செய்யப்பட்டுள்ளது.

'ஹைட்ரஜன் ரயில்' கிளப்பில் இந்தியா

மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ள "ஹைட்ரஜன் ஃபார் ஹெரிடேஜ்" திட்டத்தின் கீழ், முதற்கட்டமாக ரூ. 2,300 கோடி நிதியில் சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக மிக முக்கியமான மற்றும் மலைப்பாங்கான வழித்தடங்களில் இயக்க 35 ஹைட்ரஜன் ரயில்களை தயாரிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய தொழில்நுட்பப் புரட்சியின் மூலம் ஜெர்மனி, சீனா, ஜப்பான் மற்றும் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளின் வரிசையில் இந்தியாவும் இந்த உயரடுக்கு ஹைட்ரஜன் ரயில் கிளப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக இணைகிறது.

2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் இந்திய ரயில்வேயை முழுமையாக 'கார்பன் உமிழ்வற்ற' அமைப்பாக மாற்றும் இலக்கை நோக்கி இந்தத் திட்டம் ஒரு மிகப் பெரிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

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INDIAN RAILWAYS
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