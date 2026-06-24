தேநீரில் கலக்கப்படும் கசகசா செடியின் 'உமி' - புதிய போதையில் சிக்கி தவிக்கும் ஜார்க்கண்ட்
ஜார்க்கண்டில் ஒரு கிலோ 1,500 ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டு, உத்தரப்பிரதேசம், ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் கிலோ ரூ. 7,000 முதல் ரூ. 8,000 வரை விற்கப்படுகிறது.
Published : June 24, 2026 at 9:51 AM IST
நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் இளைஞர்கள் மது, கஞ்சா, ஹெராயின் (Heroin), பிரவுன் சுகர் (Brown Sugar), ஸ்மாக் (smack), கோடின் (codeine) கலந்த இருமல் மருந்துகள், போதை ஊசிகள் மற்றும் செயற்கை போதைப்பொருட்கள் போன்றவற்றுக்கு அடிமையாகி உள்ள நிலையில், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் கசகசா செடியின் கழிவுகளில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் போதைப்பொருளுக்கு சிலர் அடிமையாகி உள்ளனர். இது அந்த மாநில அரசுக்கு பெரும் தலைவலியாக தற்போது மாறியுள்ளது.
தேநீரில் கலக்கப்படும் போதைப்பொருள்
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள நெடுஞ்சாலை உணவகங்கள் மற்றும் தாபா-க்கள் தற்போது அந்த மாநில போலீசாரின் தீவிர கண்காணிப்புக்கு ஆளாகி உள்ளன. அங்கு வழங்கப்படும் தேநீர் உள்ளிட்ட பானங்களில் கசகசா செடியின் கழிவுப் பொருளான 'உமி' (Poppy husk) அல்லது 'கசகசா செடியின் தண்டு' (Doda) கலக்கப்படுவது போலீசாரின் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், இதை அதிகம் வாங்கி பருகுபவர் நீண்ட தூரம் வாகனங்களை இயக்கும் ஓட்டுநர்கள் என்ற அதிர்ச்சி அளிக்கும் தகவலும் தெரிய வந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக, அந்த மாநில போலீசார் சமீபத்தில் பாலமு (Palamu) மாவட்டத்தில் மேற்கொண்ட சோதனையின் மூலம் ஜார்க்கண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், ஹரியானா, டெல்லி மற்றும் ராஜஸ்தான் வரை இந்த கலாச்சாரம் பரவியிருப்பதும், இவ் விவகாரத்தில் இந்த மாநிலங்களுக்கு இடையே உள்ள மிகப் பெரிய வலையமைப்பும் அம்பலமாகி உள்ளது. ஆம், மேலே குறிப்பிட்டுள்ள மாநிலங்களில் கசகசா செடியின் கழிவுகள் போதைக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
கசகசாவை விட அந்த செடியின் கழிவு அதிக விலைக்கு போகுது
இந்தியாவின் குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்களில் குழம்புகளின் சுவையைக் கூட்டுவதற்காக கசகசா பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இது சற்றே அதிக விலைக் கொண்ட பொருளாகவும் உள்ளது. தரத்திற்கு ஏற்ப ஒரு கிலோ ரூ. 1,000 முதல் ரூ. 2,000 வரையில் அது விற்கப்படுகிறது. அதே நேரத்தில், ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இந்த செடியின் கழிவுகளே கிலோ ஒன்று சுமார் 1,500 ரூபாய் முதல் விற்கப்படுவதாக போலீசார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது. பிற பகுதிகளில் 8,000 ரூபாய் வரையிலும் அது விற்கப்படுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், கசகசா போதைக் கலாச்சாரத்தை களையெடுக்கும் நடவடிக்கையாக சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் சட்டவிரோதமாக வளர்க்கப்பட்ட கசகசா செடிகளை ஜார்க்கண்ட் மாநில போலீசார் அழித்துள்ளனர். இருப்பினும், இந்த விவகாரத்தில் முழுமையான தீர்வை அவர்களால் எட்ட முடியவில்லை. போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் மாநிலத்தின் நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ரயில் வழித்தடங்களை பயன்படுத்தி சட்டவிரோதமாக அதன் வர்த்தகத்தைத் தொடர்ந்து வருகின்றனர்.
100 கிலோ கசகசா கழிவுகள் பறிமுதல்
சட்டவிரோதமாக போதைக்காக கடத்தப்படும் கசகசா செடியின் கழிவுகள் மற்றும் அபின்-க்கு எதிராக, சதார் காவல் நிலைய போலீசார் கடந்த 2025 நவம்பர் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்தில் மேற்கொண்ட ஆய்வின் போது 100 கிலோ கசகசா கழிவுகள் கைப்பற்றப்பட்டன. அத்துடன், இதை கடத்திய உத்தரப்பிரதேச மாநிலம், பரேலியைச் சேர்ந்த மொஹமத் சந்த் மற்றும் ஜீசன் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தனர்.
மேலும், அவர்களிடம் விசாரணை மேற்கொண்டதில், அந்த கசகசா செடியின் தண்டுகள், தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள சாலையோர உணவகங்களில் தேயிலைக்கு பதிலாக பயன்படுத்த கொண்டுச் செல்லப்பட்டதை அவர்கள் ஒப்புக் கொண்டனர். அத்துடன், "பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானாவின் சில பகுதிகளில், கசகசா செடியின் கழிவை பொடியாக்கி உணவில் கலந்து உட்கொள்வதாகவும்" அவர்கள் அதிர்ச்சியளிக்கும் தகவலைத் தெரிவித்தனர்.
மிகப் பெரிய மையமாக உருவெடுத்துள்ள பரேலி
போதைக்காக கசகசா செடியின் கழிவுகள் கடத்தப்படுவதில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பரேலி ஓர் முக்கியமான மையமாக மாறியுள்ளது. இங்கிருந்தே நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அவை கடத்தப்படுகின்றன. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக 2025 அக்டோபரில், பரேலியைச் சேர்ந்த கடத்தல்காரர்கள் சிலர் பாலமு மாவட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மேலும், கசகசா கழிவுகள் ஜார்க்கண்டிலிருந்து பரேலிக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, பின்னர் வட இந்தியா முழுவதும் விநியோகிக்கப்படுவதும் தெரிய வந்துள்ளது.
இது குறித்து, அப்போதைய பாலமு மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் ரீஷ்மா ரமேசன் கூறுகையில், "மக்கள் கசகசா செடியின் உம்மியை உலர்த்திச் சேமித்து, பின்னர் அதை உத்தரப்பிரதேசம், ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களுக்கு கடத்துவது விசாரணையின் வாயிலாக தெரிய வந்தது. அது பொடியாக அரைக்கப்பட்டு, வீட்டு உபயோகத்திற்காகவும், நெடுஞ்சாலை உணவகங்கள் மற்றும் தேநீர் கடைகளில் பயன்படுத்தவும் கடத்தல்காரர்களால் விற்கப்படுகின்றன. ஜார்க்கண்டில் ஒரு கிலோ 1,500 ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டு, உபி, ஹரியானா மற்றும் பஞ்சாப் ஆகிய மாநிலங்களில் கிலோ ஒன்று ரூ. 7,000 முதல் ரூ. 8,000 வரையில் விற்கப்படுகிறது" என்று அவர் கூறினார்.
கசகசா செடியில் இருந்து இவ்ளோ தயாரிக்கிறாங்களா?
கசகசா செடியில் முளைக்கும் காயை கீறுவதன் மூலம் அபின் (raw opium) கிடைக்கிறது. அபின் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு, உலர்ந்த காய்கள் மற்றும் செடியின் எஞ்சிய பாகங்கள் பதப்படுத்தப்பட்டு கசகசா செடியின் உமி பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இதே போல், அதன் தண்டை பொடியாக்கி 'டோடா'வாக மாற்றுகின்றனர். இவையே போதைக்காக டீ-யிலும், சிலர் உணவிலும் கலந்து உட்கொள்கின்றனர்.
டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரையிலான மாதங்களே இந்த செடியை பயிரிடுவதற்கான உகந்த மாதங்களாக அறியப்படுகிறது. பயிரிடப்பட்டு கசகசா செடியில் காய் முளைத்த பின்னர் அதில் அபின் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து மார்ச்-ஏப்ரல் மாதங்களில் உலர்ந்த செடியின் கழிவுகளிலிருந்து டோடா போன்ற போதைப்பொருள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.
மார்ஃபின் அளவு குறைவு
கசகசா செடியில் இருந்து எடுக்கப்படும் அபினில் மார்ஃபின் அளவு சற்று குறைவு தான். இருந்தாலும், அதற்கு அடிமையாகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளது. 10-12 சதவீதம் அளவு மார்ஃபினே அதில் உள்ளது. அதேநேரத்தில், கசகசா செடியின் தண்டில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் டோடா-வில் 0.2 முதல் 1.5 சதவீதம் வரை மார்பின் இருக்கும். இது அபின் பிரித்தெடுக்கப்படாத செடியில் காணப்படும் மார்ஃபின் அளவாகும்.
அதுவே, செடியிலிருந்து ஏற்கனவே அபின் பிரித்தெடுக்கப்பட்டிருந்தால், மார்பின் அளவு 0.2-0.5 சதவீதமாக குறையும். இத்தகைய ஒன்றையே நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள உணவகங்கள் மற்றும் டீ கடைகளில் சிலர் பயன்படுத்துகின்றனர். இதை அதிகம் நுகர்பவர்கள் நீண்டதூரம் வாகனங்களை இயக்கும் ஓட்டுநர்களாக இருக்கின்றனர்.
இதை உட்கொள்ளும் ஓட்டுநர்கள் சிலர், "நீண்ட பயணங்களின் போது ஏற்படும் உடல் சோர்வைப் போக்க" உதவுவதாக கருத்து தெரிவித்துள்ளனர். அந்த வகையில், பஞ்சாபைச் சேர்ந்த ஓட்டுநரான சுரிந்திரா என்பவர் கூறுகையில், "டோடா கலந்த தேநீர் புத்துணர்ச்சியையும், அதிக ஆற்றலையும் உணர வைக்கிறது" என தெரிவித்தார்.
கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் பாதிக்கப்படலாம்
பாலமு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர் அனில் குமார் ஸ்ரீவஸ்தவா இது குறித்து கூறுகையில், "டோடாவை தேநீர் அல்லது மசாலாப் பொருள் போலப் பயன்படுத்துவது மிகவும் ஆபத்தானது. இது உடல் நலத்திற்குத் தீங்கு விளைவிப்பதோடு, மன நலத்தையும் பாதிக்கும். ஒருமுறை இதற்கு அடிமையாகிவிட்டால், அந்தப் பழக்கத்தை விடுவது பெரும் சவாலாகிவிடும். மேலும், இது ஒருவரின் வேலைத் திறனையும் பாதிக்கும். குறிப்பாக, அதிகம் பயன்படுத்தினால் கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகங்கள் உள்ளிட்ட உறுப்புகளுக்கு நிரந்தர சேதம் ஏற்படும்" என அவர் எச்சரித்தார்.
சட்டவிரோத அபின் சாகுபடி
மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் உத்தரப் பிரதேசத்தின் குறிப்பிட்ட சில மாவட்டங்களில் மட்டுமே அபின் சாகுபடிக்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இவர்களிடம் இருந்து மத்திய அரசே நேரடியாக அவற்றை கொள்முதல் செய்து, மார்ஃபின் மற்றும் கோடின் போன்ற மருந்துப் பொருட்களைத் தயாரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
என்ன தான் கசகசா செடி பயிரிட கடுமையான கெடுபிடி காண்பித்தாலும் ஜார்கண்ட், பீகார், ஒடிசா மற்றும் சத்தீஸ்கரின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகளில் அவற்றை சிலர் சட்டவிரோதமாக பயிரிட்டு சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், சட்டவிரோதமாக பயிரிடப்பட்டிருந்த சுமார் 1,600 ஏக்கருக்கும் அதிகமான கசகசா செடியை போலீசார் சமீபத்தில் அழித்தனர். அத்துடன், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள கசகசா செடி சார்ந்த போதைப் பொருள்களையும் அவர்கள் பறிமுதல் செய்தனர்.
2024-25 மற்றும் 2025-26 ஆம் ஆண்டுகளில் பாலமு மாவட்டத்தில் மட்டும் 800 ஏக்கருக்கும் அதிகமான சட்டவிரோத அபின் சாகுபடி அழிக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போல், லத்தேஹாரில், 2025-26 ஆம் ஆண்டில் 800 ஏக்கர் கசகசா செடி பயிர்கள் வேரோடு பிடுங்கப்பட்டன.
தொடர்ந்து, பாரம்பரியமாக அபின் உற்பத்தி செய்யப்படும் பகுதிகளில், கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் விழிப்புணர்வுப் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு சட்டவிரோத பயிரிடுதலை தடுத்திருப்பதாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
பிணை பெறுவது கடினம்
1985 என்டிபிஎஸ் (NDPS) சட்டத்தின் கீழ், 50 கிலோவுக்கு மேற்பட்ட கசகசா கழிவு அல்லது 2.5 கிலோவுக்கு மேற்பட்ட பதப்படுத்தப்படாத அபின் வைத்திருப்பது தண்டனைக்கு உரிய குற்றமாகும். இத்தகைய வழக்கில் சிக்குபவர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, பிணை பெறுவது கூட கடினம் என சட்டம் கூறுகிறது.
இது குறித்து பாலமு சரக டிஐஜி கிஷோர் கௌஷல் கூறுகையில், "மாவட்டத்தில் சட்டவிரோத அபின் சாகுபடி குறைந்துள்ளது. உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர்களில் கடத்தல்கார வலையமைப்பு கண்டறியப்பட்டு ஒடுக்கப்பட்டுள்ளது. அபின் அல்லது கசகசா கழிவை எந்த வடிவத்தில் பயன்படுத்தினாலும் சட்டவிரோதமாகும். காவல்துறை அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கண்காணித்து வருகிறது. இதை மீறும் குற்றவாளிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என எச்சரித்தார்.