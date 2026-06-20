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இந்தியாவின் போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் போராட்டம்: மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி கபுர்தலா தாயின் அலறல்

இந்தியாவில் 370 மில்லியன் மக்கள் போதைப்பொருளை பயன்படுத்தி வரும் வேளையில், இதனால் 9 லட்சம் மரணங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரான போராட்டத்தை ஈடிவி பாரத்தின் 8 பகுதி தொடர் விரிவாக அலசுகிறது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 20, 2026 at 4:02 PM IST

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இந்தியாவின் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம், தற்போது எல்லை மாநிலங்களை கடந்து, இளைஞர்களை பாதிக்கும் நாட்டின் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. பஞ்சாப் முதல் கேரளா வரை, ஹெராயின், அபின் என போதைப்பொருள் கடத்தல் நெட்வொர்க்குகள் நாடு முழுவதும் பரவி விரிந்திருக்கின்றன.

மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரங்களின்படி, 37 கோடிக்கும் அதிகமான இந்தியர்கள் ஏதேனும் ஒரு போதைப்பொருளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இதனால் ஏற்படும் உடல்நல பாதிப்புகளால் ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான மக்கள் உயிரிழக்கின்றனர். இந்த மனிதப் பேரழிவைத் தாண்டி, போதைப்பொருள் பழக்கம் பெரும் பொருளாதாரச் சுமையை உருவாக்குவதோடு, சமூகக் கட்டுப்பாடுகளை பலவீனப்படுத்தி, மோசமான குற்றச்செயல்களுக்கும் வழிவகுக்கிறது.

இந்த சூழலை கருத்தில் கொண்டு, "போதைக்கு எதிரான பாரதம்" (Bharat Against Drugs) என்ற பரப்புரையின் மூலம், ஈடிவி பாரத் (ETV Bharat) 8 பகுதிகள் கொண்ட விரிவான கள ஆய்வறிக்கையை தயார் செய்துள்ளது. இது இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள போதைப்பொருள் பாதிப்பின் அளவு, அவை எப்படி ஊருக்குள் புழங்குகிறது, அதன் கடத்தல் பாதைகள் எவை, அதனால் ஏற்படும் சமூக மற்றும் பொருளாதார இழப்புகள் ஆகியவற்றை கள ஆய்வு செய்து தொகுக்கப்பட்ட தகவல்கள் ஆகும்.

போதைக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் - ஓர் அலசல்

அதுமட்டுமல்லாமல், இதற்கு எதிராக அரசு அதிகாரங்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் மேற்கொள்ளும் புதுமையான முயற்சிகளையும் இது விவரிக்கிறது. பஞ்சாபின் முன்னோடி போதைப்பொருள் கணக்கெடுப்பு, மகாராஷ்டிராவின் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பீகாரின் மதுவிலக்கிற்கு பிந்தைய சோதனைகள் ஆகியவற்றின் மூலம், இந்தத் தொடர் எந்தெந்த முயற்சிகள் பலன் தந்துள்ளன, எவை தோல்வியடைந்துள்ளன, மற்றும் வளர்ந்து வரும் இந்த நெருக்கடியிலிருந்து இந்திய இளைஞர்களைப் பாதுகாக்க நாடு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை ஆழமாக அலசுகிறது.

ஒரு தாயின் கதறல்

பஞ்சாபின் கபுர்தலாவை சேர்ந்த தாய் ஒருவர் போதைப்பொருள் பழக்கத்தால் தனது 5 மகன்களையும் இழந்து, காவல் துறையிடம் உதவியை நாடிய சோக சம்பவம், மாநிலத்தின் போதைப்பொருள் நெருக்கடியை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டியுள்ளது.

கண்ணீருடன் பேசிய அந்த தாய், “போதைப்பொருள்களால் நான் ஏற்கனவே 4 மகன்களை இழந்துவிட்டேன்; ஐந்தாவது மகனோ அதே காரணத்தால் மரணத்தை எதிர்நோக்கிப் படுக்கையில் முடங்கிக் கிடக்கிறான். போதைப்பொருள் எங்கள் பகுதியை சீரழித்துவிட்டது. சில தாய்மார்கள் ஒரு மகனை இழந்திருக்கிறார்கள், வேறு சிலர் இருவரை இழந்திருக்கிறார்கள்; ஆனால் நானோ இந்தத் தீமையால் ஏற்கனவே 4 மகன்களை இழந்துவிட்டேன். தயவுசெய்து அந்தப் போதைப்பொருள் விற்பனையாளர்களைப் பிடித்து சிறையில் அடைத்துவிடுங்கள்” என்று தேம்பிய குரலில் நம்மிடம் தெரிவித்தார். இவர் நம்மிடம் பேசிய இரண்டு நாள்களில், இவரது 5-ஆவது மகனும் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் இறந்துவிட்டார்.

'உட்தா பஞ்சாப்' லேபிள்

'உட்தா பஞ்சாப்' என்ற அவப்பெயருடன் போராடி வரும் மாநிலத்தின் இந்தச் சம்பவம், ஒரு இடத்தை மட்டுமே அழித்து வருகிறது என்று சொல்லிவிட முடியாது. இந்த போதைப்பொருள் அச்சுறுத்தல் மாநில எல்லைகளைக் கடந்து நாடு முழுவதும் உள்ள குடும்பங்களைப் பாதிக்கும் ஒரு சமூகப் பிரச்சினையாக மாறியுள்ளதை உணர்த்தி இருக்கிறது.

2017 ஆம் ஆண்டு பஞ்சாப் சட்டபேரவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக, 2016-இல் இயக்குநர் அபிஷேக் சௌபே ‘உட்தா பஞ்சாப்’ (Udta Punjab) என்ற இந்தித் திரைப்படத்தை வெளியிட்டார். அப்போது பஞ்சாபைச் சேர்ந்த அரசியல் தலைவர்கள், குறிப்பாக தேர்தல் நேரத்தில் போதைப்பொருள் நெருக்கடியை மிகைப்படுத்தியோ அல்லது தவறாகவோ சித்தரித்து மாநிலத்தின் பெயரைக் கெடுக்க இத்திரைப்படம் முயல்வதாகக் குற்றம் சாட்டினர்.

ஆனால், உண்மை அனைவருக்கும் வெளிப்படையாகத் தெரிந்திருந்தது. அதன் அச்சுறுத்தல், பஞ்சாபில் உள்ள பெரும்பாலான இளைஞர்களை ஏற்கனவே தன் பிடிக்குள் வைத்திருந்தது.

'போதை' எனும் 'போலி சொர்க்கம்'
'போதை' எனும் 'போலி சொர்க்கம்' (ETV Bharat GFX)

பயமுறுத்தும் தரவுகள்

தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் (NCRB) தரவுகளின்படி, 2024 ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாபில் போதைப்பொருள் அதிகமாகப் பயன்படுத்தியதால் (Drug Overdose) 106 பேர் உயிரிழந்தனர். அதாவது, சராசரியாக ஒவ்வொரு 4 நாட்களுக்கும் ஒரு உயிர் பறிபோயுள்ளது. ஆனால், இந்தப் புள்ளிவிவரங்கள் ஒட்டுமொத்தப் பிரச்சினையின் ஒரு பகுதியை மட்டுமே காட்டுகின்றன.

யதார்த்தத்தை ஆழமாக உற்று நோக்கினால், வெளியாகும் ஒவ்வொரு மரணச் செய்திக்குப் பின்னாலும் ஒரு சிதைந்த குடும்பம், கடுமையான நிதி நெருக்கடி மற்றும் வாழ்நாள் முழுவதும் திசைமாறிப்போன எண்ணற்ற உயிர்களின் வேதனை மறைந்திருப்பது புரியும். மேலும், பஞ்சாபின் இந்த நெருக்கடி ஒட்டுமொத்த தேசமும் எதிர்கொண்டு வரும் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலையே பிரதிபலிக்கிறது.

உலகை அச்சுறுத்தும் 'போதை எமன்'
உலகை அச்சுறுத்தும் 'போதை எமன்' (ETV Bharat GFX)

இந்தியாவில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு

இந்தியாவின் தற்போதைய மக்கள் தொகை சுமார் 147 கோடியை எட்டியுள்ளது. இதில் 370 மில்லியனுக்கும் அதிகமான மக்கள் ஏதேனும் ஒரு போதைப்பொருளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மதுபானம் முதன்மைப் பொருளாக இருக்கும் நிலையில், கஞ்சா, ஓபியாய்டு, இன்ஹேலன்ட் பயன்பாடு மற்றும் 8.5 லட்சம் மக்களின் ஊசிவழி போதைப்பொருள் பயன்பாடு சமூக நீதி அமைச்சகத்தின் ஆய்வில் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது.

இந்தத் தரவுகள் குறித்த கூடுதல் தகவல்களை சமூக நீதி அமைச்சகத்தின் தேசிய அளவிலான போதைப்பொருள் பயன்பாட்டு கணக்கெடுப்பில் பார்க்க முடியும்.

ஐக்கிய நாடுகளின் போதைப்பொருள் மற்றும் குற்றங்களுக்கான அலுவலகத்தின் (UNODC) தரவுகளின்படி, 2023 இல் 15-64 வயதுக்குட்பட்ட சுமார் 31.6 கோடி பேர் மது மற்றும் புகையிலை தவிர்த்த பிற போதைப்பொருட்களைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

கஞ்சா உலகளவில் மிகவும் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருளாக உள்ள நிலையில், போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல்கள் செயற்கையான மற்றும் அதிநவீன போதைப்பொருட்களை எளிதில் கிடைக்கும்படி சந்தைப்படுத்துவதால் உலக நாடுகள் இந்த அச்சுறுத்தலைக் கட்டுப்படுத்த இணைந்து போராடி வருகின்றன.

சமூகத்தை சீரழிக்கும் போதைப்பொருட்கள்
சமூகத்தை சீரழிக்கும் போதைப்பொருட்கள் (ETV Bharat GFX)

இதன் காரணமாக ஏற்படும் மனித உயிர் இழப்புகளும், பாதிப்புகளும் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவிற்கு மிகவும் அதிர்ச்சியளிக்கக்கூடியதாக உள்ளது.

உலக சுகாதார அமைப்பின் (WHO) கணிப்புப்படி, மதுப்பழக்கத்தால் உலகளவில் ஆண்டுக்கு 26 லட்சம் பேர் உயிரிழக்கின்றனர். மேலும், இந்தியாவில் மது தொடர்பான இறப்பு விகிதம் ஒரு லட்சம் மக்கள் தொகைக்கு 38.5 என்ற அளவில் உள்ளது. இந்தியாவில் மதுவால் பாதிக்கப்படும் ஆண்களின் விகிதம் 63 ஆகவும், பெண்களின் விகிதம் 13.5 ஆகவும் இருப்பதாக 2024-ஆம் ஆண்டின் உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்கை வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளது.

தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் (NCRB) அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, போதைப்பொருள் அதிகமாகப் பயன்படுத்தியதால் (Overdose) ஏற்படும் மரணங்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. 2023 ஆம் ஆண்டில் 654 ஆக இருந்த இந்த உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை, 2024 ஆம் ஆண்டில் 978 ஆக உயர்ந்துள்ளது.

பொருளாதாரத்தையும் சிதைக்கும் போதை அரக்கன்

போதைப்பொருள் பழக்கத்தினால் ஏற்படும் நோய்கள், விபத்துகள் மற்றும் அகால மரணங்கள் காரணமாக, மது மற்றும் புகையிலை பயன்பாடு இந்தியாவின் ஜிடிபியில் முறையே 1.45% மற்றும் 1% இழப்பை ஆண்டுதோறும் ஏற்படுத்துகின்றன. இதர போதைப்பொருட்கள், சமூக மற்றும் மருத்துவச் செலவுகளையும் கணக்கிட்டால், இந்த மொத்தப் பொருளாதாரச் சுமை நாட்டின் ஜிடிபியில் 2.5 சதவீதத்தைக் கடந்து, ஆண்டுக்கு ரூ.1.5 லட்சம் கோடிக்கும் மேல் இழப்பை உண்டாக்குகிறது.

இந்தியாவில் உயிரைக் குடிக்கும் 'மது'
இந்தியாவில் உயிரைக் குடிக்கும் 'மது' (ETV Bharat GFX)

ஐந்து டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் ஒரு நாட்டிற்கு, இந்த மறைமுகமான பண விரயம் ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகும்.

இந்திய சமூக அறிவியல் ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICSSR) நடத்திய ஆய்வில், பஞ்சாப், ஹரியானா, இமாச்சல பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆகிய மாநிலங்களில் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துபவர் ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ரூ.2,000 வரை செலவிடுவது தெரியவந்துள்ளது. ஜம்மு காஷ்மீரில் ஹெராயின் பயன்படுத்துபவர்கள் மாதத்திற்கு சுமார் ரூ.88,000 வரை செலவிடுவதால், குடும்பங்கள் கடும் கடன் சிக்கலில் தவிப்பதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இவற்றில் இருந்து மீண்டு வருவதும் எளிதான காரியம் அல்ல. இந்தியாவில் போதை மறுவாழ்வு சிகிச்சைக்கான சராசரி செலவு சுமார் ரூ. 70,000 ஆகும். இருப்பினும் பாதிப்பின் தீவிரத்தைப் பொறுத்து இந்த செலவு மாறுபடலாம். மறுவாழ்வு மையங்கள் மாதத்திற்கு ரூ. 25,000 முதல் ரூ. 1.5 லட்சம் வரை கட்டணம் வசூலிக்கின்றன.

சொகுசு வசதிகள் கொண்ட மையங்களில் இந்தச் செலவு பல லட்சம் ரூபாய் வரை உயர்கிறது. புகையிலை தொடர்பான நோய்களுக்கான மருத்துவச் செலவு மட்டுமே இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த சுகாதாரச் செலவினத்தில் 5 விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமாக உள்ளது. இது பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் மற்றும் பொதுச் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு ஆகிய இரண்டிற்கும் மிகப்பெரிய அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

வளர்ந்து வரும் இந்த பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண, மத்திய அரசு 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் நாட்டின் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய 272 மாவட்டங்களில் 'போதை இல்லாத இந்தியா இயக்கம்' (Nasha Mukt Bharat Abhiyaan) என்ற திட்டத்தைத் தொடங்கியது. பின்னர், இந்த இயக்கம் நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

இதற்காக 10,000-க்கும் மேற்பட்ட முதன்மை தன்னார்வலர்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, இத்திட்டம் தற்போது சுமார் 5 கோடி இளைஞர்கள் மற்றும் கிட்டத்தட்ட 3 கோடி பெண்கள் உள்பட 14.79 கோடிக்கும் அதிகமான மக்களைச் சென்றடைந்துள்ளது. போதைப்பொருள் தேவையை குறைப்பதற்கான தேசிய செயல் திட்டம் (NAPDDR) முறைப்படுத்தப்பட்டு, போதைப்பொருள் தேவையை கட்டுப்படுத்தவும் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கவும் 14446 என்ற போதை மீட்பு உதவி எண் (De-addiction Helpline) செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், இத்தகைய திட்டங்களுக்கு இடையிலும், போதைப்பொருள் பயன்பாடு குறித்த நம்பகமான தரவுகள் இல்லாததே இந்த ஒட்டுமொத்தப் போராட்டத்திற்கும் மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டையாக இருப்பதாக வல்லுநர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த சூழலில்தான், இந்தியாவின் பிற மாநிலங்களுக்குப் பஞ்சாப் ஒரு புதிய வழியைக் காட்டக்கூடும்.

மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பஞ்சாபின் திட்டம்

போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்குப் பெயர் பெற்ற பஞ்சாப் மாநிலம், அதன் பாதிப்பு மற்றும் விநியோகப் பாதைகளைக் கண்டறிய அறிவியல் பூர்வமான போதைப்பொருள் கணக்கெடுப்பை (உட்தா பஞ்சாப்) என்ற பெயரில் தொடங்கியுள்ளது. இத்தகைய தரவுகள், போதைப்பொருள் ஒழிப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்குத் தேவையான முக்கியத் தகவல்களை அளித்து, தகுந்த திட்டங்களை செயல்படுத்த உதவும்.

இதனால்தான், பஞ்சாபின் இந்த புதிய முயற்சி ஒட்டுமொத்த தேசத்தின் கவனத்தையும் ஈர்க்கத் தகுதியுடையதாக இருக்கிறது.

ஏனெனில், ஒவ்வொரு போதைப்பொருள் பாதிப்புக்கு பின்னாலும் கபுர்தலா தாயின் முகம் போன்ற தாய்மார்களின் முகம் மறைந்திருக்கிறது. அவரது வார்த்தைகள் வெறும் நீதிக்கான அலறல் அல்ல, மாறாக அது ஒரு எச்சரிக்கை. தனது மிகக் கடுமையான சமூக சவால்களில் ஒன்றை எதிர்கொண்டு வரும் ஒரு தேசத்திற்கு, அந்த எச்சரிக்கைக்கு செவிசாய்ப்பதுதான் ஒரு தலைமுறையைக் காப்பாற்றுவதற்கான முதல் படியாக இருக்க முடியும்.

பகுதி 2

TAGGED:

DRUG OVERDOSE DEATHS
போதை பழக்கம்
ALCOHOL DEATHS
DRUG ISSUE IN INDIA
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