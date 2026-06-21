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போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான போராட்டம் - காலம் கடப்பதற்குள் பள்ளிகளும் பெற்றோரும் செயல்பட வேண்டிய நேரம் இது

போதைப்பொருள் பழக்கத்தில் இருந்து மாணவர்கள் மீண்டுவர மீட்பு மையத்தில் 28 நாட்கள் சிகிச்சை தரப்படுகிறது. போதையின் பிடியில் இருந்து மாணவர்களை மீட்க பெற்றோரும் ஆசிரியரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஈடிவி பாரத் ஊடகத்தின் "போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போராட்டம்"
ஈடிவி பாரத் ஊடகத்தின் "போதைப்பொருளுக்கு எதிரான போராட்டம்" (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 9:00 AM IST

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சிம்லா: ஹிமாசலப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள குலு நகரைச் சேர்ந்த ஆசிரியர் ஷியாம் லால் ஹண்டா. கடந்த ஆண்டு அவரை பாதித்த அந்த சம்பவத்தில் இருந்து இன்னும் அவர் மீண்டு வரவில்லை. என்ன நடந்தது என்று அவரே விவரிக்கிறார்.

"அந்த மாணவன் 9ஆம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்தான். நன்றாக படிக்கும் மாணவன். பாடங்களை கூர்ந்து கவனிப்பான், விடுப்பு எடுப்பதில்லை. நண்பர்களிடம் சகஜமாக பழகுவான். ஆனால், மாணவரின் நடவடிக்கையில் திடீரென மாற்றம் ஏற்பட்டது.

பள்ளிக்குச் சரியாக வருவதில்லை. மாணவரின் பெற்றோரிடம் பேசினேன். அவர்களும் தங்கள் மகனின் நடவடிக்கையில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதை ஒப்புக் கொண்டனர்.

வீட்டில் அவன் தனது அறையில் தனியாக இருக்கிறான் என்றும், தனது நண்பர்களை சந்திக்கவோ விளையாடவோ செல்வதில்லை என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். பொதுவாக போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு ஆளானவர்கள்தான் இதுபோன்று நடந்து கொள்வார்கள். எனவே, ஏதோ தவறு நடக்கிறது என்று நான் சந்தேகப்பட்டேன்.

பள்ளி, கல்லூரிகளில் மாணவர்களிடம் போதைப்பொருள் பழக்கம் அதிகரித்து வருவது கவலை அளிக்கிறது. பின்னர், அந்த 9ஆம் வகுப்பு மாணவனை ஒரு போதை அடிமை மீட்பு மையத்தில் சேர்த்தோம். அந்த மாணவரை பரிசோதித்த மருத்துவர், அவர் தொடர்ந்து கஞ்சா பயன்படுத்தி வந்ததை கண்டுபிடித்து சிகிச்சை அளித்தார்.

இதேபோன்று ஹெராயின் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையான ஒரு 12ஆம் வகுப்பு மாணவரை கண்டுபிடித்து போதை அடிமை மீட்பு மையத்தில் சேர்த்தோம். நல்வாய்ப்பாக இந்த இரண்டு மாணவர்களும் உரிய நேரத்தில் சிகிச்சைக்கு சேர்க்கப்பட்டதால் விரைவில் மீண்டு வந்தனர். ஆனால், எல்லோருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை.

இளைஞர்களின் போதைப்பொருளின் பிடியில் சிக்குவது அவர்களின் குடும்பத்தினரை மட்டும் பாதிக்காமல் நாட்டின் எதிர்காலத்தையும் கேள்விக்குறியாக்குகிறது.

ஹிமாசல பிரதேசத்தில் உள்ள ஹிண்டா போன்ற ஆசிரியர்கள் மட்டுமன்றி பெற்றோரும் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்குச் செல்லும் தங்கள் பிள்ளைகள் குறித்து பெரும் கவலையில் உள்ளனர்.

தங்கள் பிள்ளைகள் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாவதை பெற்றோரால் முன்கூட்டியே கண்டறிய முடியுமா? மாணவர்களை மீட்பதில் பள்ளிகள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பங்கு என்ன? ஆகியவற்றை பற்றி இந்த பகுதியில் விரிவாக பார்ப்போம்.

ஈடிவி பாரத் ஊடகம், "போதைப்பொருளுக்கு எதிராக பாரத்" என்ற பிரச்சாரத்தை முன்னெடுத்துள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக, பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களை போதையின் பாதையில் இருந்து மீட்பது குறித்து நிபுணர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்துகளை பார்க்கலாம்.

போதைக்கு அடிமையாதல்- அறிகுறிகளை கண்டறிவது எப்படி?

போதைக்கு அடிமையாகும் இளைஞர்களின் காணப்படும் அறிகுறிகள் குறித்து குலு நகரில் உள்ள ஒரு போதை அடிமை மீட்பு மையத்தின் தலைவர் டாக்டர் சத்யவிரத் வைத்யா கூறுகையில், "பல இளைஞர்கள் பின்விளைவுகளை பற்றி அறியாமலேயே போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு ஆளாகி விடுகிறார்கள்.

போதைப்பழக்ககத்தில் இருந்து விடுபட விரும்பும் சில இளைஞர்களும் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் விட்டு விடுகிறார்கள். சிறுவர்களை கண்காணிப்பதில் அவர்களின் வீடுகளில் இருந்து பள்ளி வரை பொறுப்பு உள்ளது.

ஒரு மாணவன் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாகி இருந்தால், அவனுடைய கண்கள் எப்போதும் சிவந்திருக்கும்; வாய் துர்நாற்றம் வீசும். போதை ஊசி செலுத்திக் கொள்வதால் கைகளில் ஏற்படும் தழும்புகளை மறைக்க வெயில் கொளுத்தினாலும் முழுக்கை சட்டைகளையே அணிவார்கள்.

விளையாட்டிலும் படிப்பிலும் ஆர்வம் குறையும். நட்பு வட்டாரங்கள் மாறும். எப்போதும் பதற்றத்துடன் காணப்படுவார்கள். மற்றவர்களுடன் பேசுவதை குறைத்துக் கொளவார்கள். இவை எல்லாம் எச்சரிக்கை தரும் அறிகுறிகள். இவற்றை நாம் ஒருபோதும் அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. மாணவர்களின் நடவடிக்கையை உன்னிப்பாக கண்டறிந்து, விரைவிலேயே அவர்களுக்கு மருத்துவ உதவி அளிக்க வேண்டும்" என்றார்.

ஹிமாச்சல் இளைஞர்களிடம் அதிகரிக்கும் போதைப்பழக்கம்

டாக்டர் சத்யவிரத் வைத்யா தொடர்ந்து கூறுகையில், "குலு மாவட்டம், பந்தூரில் உள்ள இந்த போதை அடிமை மீட்பு மையத்தில், கடந்த 2022 முதல் 2026 வரை சுமார் 13,000 பேர் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.

அவர்களின் பெரும்பாலானோர் 16 வயது முதல் 18 வயதுக்கு உள்பட்டவர்கள். 1,500-க்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகளும் சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.

பெரும்பாலான இளைஞர்கள் முதலில் கஞ்சாவில் தொடங்குகிறார்கள். பின்னர் படிப்படியாக அதிகரித்து ஹெராயின் போதைப்பொருள் வரை பயன்படுத்துகிறார்கள்" என்று தெரிவித்தார்.

கவனிக்க வேண்டிய பிற அறிகுறிகள்

பொதுவாக போதைப்பொருள் பயன்படுத்தும் சிறுவர்கள் மற்றவர்களிடம் இருந்து தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வார்கள். அதை கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டால் மிகப்பெரிய அபாயத்தை ஏற்படுத்தும்.

இதுகுறித்து சிம்லாவில் உள்ள இந்திரா காந்தி மருத்துவமனையின் துணை கண்காணிப்பாளரும் மனநல மருத்துவருமான டாக்டர் பிரவீண் எஸ்.பாட்டியா கூறுகையில், "போதைக்கு அடிமையானவர்கள் முதலில் தங்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வதில் கவனம் செலுத்துவதில்லை. குளிப்பது, சுத்தமான ஆடைகளை அணிவது ஆகியவற்றில் விருப்பமின்றி தங்கள் தோற்றத்தை பற்றிக் கவலைப்படாமல் இருப்பார்கள்" என்றார்.

இதேபோன்று, இந்திரா காந்தி மருத்துவமனையின் மனநலத் துறை தலைவர் டாக்டர் தினேஷ் தத் கூறுகையில், "சிறுவர்கள் சிடுசிடுவென்று இருப்பார்கள், பள்ளி செல்வதை தவிர்ப்பார்கள், பாடத்தில் மதிப்பெண் குறையும், காரணமின்றி வெளியில் சுற்றுவார்கள். வழக்கத்தை விட குறைவாக பேசுவார்கள்; செலவுக்கு அதிகமாக பணம் கேட்பார்கள். இவை அனைத்தும் எச்சரிக்கை தரும் அறிகுறிகள்.

மேலும் கஞ்சா போதைப்பொருளை பயன்படுத்துபவர்களின் கண்கள் சிவந்திருக்கும். பசி அதிகரித்திருக்கும். மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். பின்னர் திடீரென கோபம் அடைவார்கள். தூக்கமின்மை, அமைதியின்மை, அடிவயிற்றில் வலி போன்ற அறிகுறிகளும் சேர்ந்து கொள்ளும்" என்றார்.

இதேபோன்று மற்றொரு மருத்துவர் ரமேஷ் கூறுகையில், "சிறுவர்கள் செலவுக்கு அதிக தொகை கேட்பது, வீட்டில் உள்ள பொருட்கள் காணாமல் போவது போன்றவற்றை பெற்றோர் புறக்கணிக்க கூடாது" என்று எச்சரிக்கிறார்.

பள்ளிகளுக்கும் சமமான பொறுப்பு உள்ளது

மாணவர்கள் ஒரு நாளில் பெரும்பாலான நேரத்தை பள்ளியில் கழிக்கிறார்கள். எனவே, பெற்றோரை போன்று ஆசிரியர்களும் மாணவர்களின் நடவடிக்கைகளை உன்னிப்பாக கவனிக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் ஷியாம் லால் ஹண்டா கூறுகிறார்.

அவரே தொடர்கிறார், "போதைப்பொருளை ஒழிக்க ஆண்டுக்கு ஒருமுறை கோஷம் எழுப்புவதாலோ அல்லது விழிப்புணர்வு போட்டி நடத்துவதாலோ எதுவும் நடந்து விடாது. மாறாக உறுதியான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டு அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.

  • பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியர்கள், மாணவர்களை உள்ளடக்கிய போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு தூதுவர் குழுவை நியமிக்க வேண்டும்.
  • பள்ளிகளில் காலை வழிபாட்டு நேரத்தின்போது போதைப்பொருட்களின் தீமைகள் குறித்து 15 நிமிடங்கள் விவாதிக்க வேண்டும்.
  • மாதந்தோறும் ஆலோசனை முகாம்கள் மற்றும் மனநலப் பரிசோதனைகள் முகாம்கள் நடத்த வேண்டும்.
  • பள்ளிகளுக்கு அருகில் போதைப்பொருட்கள் விற்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்ய வேண்டும்.
  • பள்ளி கேண்டீன் மற்றும் கழிவறைகளில் போதைப்பொருள் மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதா? என அடிக்கடி சோதனை நடத்த வேண்டும்.
  • மாணவர்களின் வருகைப்பதிவு, கல்வித் திறன் மற்றும் நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து பெற்றோரும் ஆசிரியர்ளும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும்.

மாணவர்களின் சந்தேகத்திற்கு இடமான நடவடிக்கைகளை கண்டறிவது குறித்து குலு பகுதியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்குச் சுகாதாரத் துறை தற்போது பயிற்சி அளித்து வருகிறது" என்றார்.

டாக்டர் ஹண்டாவைப் போலவே, ராம்பூர் புஷாஹரைச் (Rampur Bushahr) சேர்ந்த தினேஷ் என்ற மற்றொரு பள்ளி ஆசிரியர் கூறுகையில், "குழந்தைகள் வீட்டில் இருந்து முன்னதாக பள்ளிக்கு புறப்பட்டு விடுகிறார்கள். ஆனால் பள்ளிக்கு தாமதமாக வந்து சேர்கிறார்கள். இதுபோன்ற சூழலில் பெற்றோர் மற்றும் ஆசிரியர்களிடையே தகவல் பரிமாற்றம் தேவை" என்றார்.

போதைப்பழக்கத்தில் இருந்து மீள்வதற்கு முதல் படி என்ன?

ஒரு மாணவர் போதைப்பழக்கத்திற்கு ஆளானால், முதலாவதாக மருத்துவரின் ஆலோசனையை பெற வேண்டும் என்கிறார் டாக்டர் சத்யவிரத் வைத்யா.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "முதலில் மாணவருக்கு சிறுநீர் பரிசோதனை செய்யப்பட வேண்டும். தேவைப்பட்டால் போதை அடிமை மீட்பு மையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்படுவார்.

குலு நகரில் உள்ள மையத்தில் 28 நாட்கள் மறுவாழ்வு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. சிகிச்சையின்போது மருந்துகள், உணவு, உடற்பயிற்சி, ஆலோசனைகள் ஆகியவை வழங்கப்படும். போதையின் பிடியில் இருந்து மாணவர்களை மீட்க பெற்றோரும் ஆசிரியரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

போதைப் பழக்கத்தால் ஏற்படும் உடல்நலக்கோளாறுகள்

மிதமிஞ்சிய போதைப்பழக்கம் எதிர்கால தலைமுறைக்கே ஆபத்தாக மாறும். போதைப்பொருள் பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள் ஹெபடைடிஸ் சி என்று ஈரல்நோயால் பாதிக்கப்படுவார்கள். அதுமட்டுமன்றி, பாதுகாப்பின்றி ஊசிகளை பயன்படுத்துவதால் ஹெச்ஐவி போன்ற தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் உள்ளது. மேலும் இதயநோய் வருவதற்கும், உயிரிழப்பு ஏற்படும் அபாயத்தையும் உருவாக்குகின்றன.

போதைப்பழக்கத்தை விட்டுவிடுவது மட்டுமே தீர்வல்ல

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயிரக் கணக்கானோர் சிகிச்சை பெறுகிறார்கள். வெற்றி கரமாக போதைப்பழக்கத்தை விட்டு விடுகிறார்கள். ஆனால், மீண்டும் போதைப்பழக்கத்திற்கு அடிமையாகும் வாய்ப்புள்ளது.

போதைப்பழக்கத்தில் இருந்து மீண்டு வருவதற்கு அவர்களின் மன உறுதியும், குடும்பத்தினரும் ஆதரவும் சமூகத்தின் அரவணைப்பும் தேவைப்படுகிறது" என்றார்.

அவர் மேலும் கூறுகையில், "போதைப்பொருள் பழக்கத்தில் இருந்து மீண்டு வருவதற்கு மருந்துகள் மட்டுமே உதவாது. சமூகத்தின் கூட்டுப் பொறுப்பும் உள்ளது.

போதைப் பழக்கத்தில் இருந்து மீண்டு வருபவர்களை இந்த சமூகம் பெரும்பாலும் அவமதிக்கிறது. இதனால் அவர்கள் வேலை தேட சிரமப்படுகிறார்கள். படிப்பை தொடரவும் தங்கள் வாழ்வை மீண்டும் ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும் சிரமப்படுகிறார்கள். எனவே, சமூகமும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தர வேண்டும்" என்றார்.

போதைப்பழக்கம் குற்றச் செயல் அல்ல

பள்ளி செல்லும் மாணவர்கள், அதிக மதிப்பெண் பெற வேண்டும்; நல்ல வேலைக்குச் செல்ல வேண்டும் என பல்வேறு அழுத்தங்களை எதிர்கொள்கிறார்கள். இந்த அழுத்தங்களில் இருந்து விடுபட்டு தற்காலிக அமைதியை போதைப்பொருள் தருகின்றன என்று தவறாக புரிந்து கொண்டு போதைப்பழக்கத்திற்கு ஆளாகிறார்கள். இதனால் எது சரி, எது தவறு என்று புரிந்து கொள்ள இயலாத நிலைக்குச் சென்று விடுகிறார்கள். மன அழுத்தம் அல்லது கவலையை மறப்பதற்கு போதைப்பொருள் ஒருபோதும் தீர்வாகாது என்று மருத்துவர்கள் எச்சரிக்கிறார்கள்.

போதைப்பழக்கத்திற்கு அடிமையானவர்கள், ஒருவகை மனநோயினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். அவர்களை போதை அடிமை என்று முத்திரை குத்துவதைவிட, மருத்துவ சிகிச்சையும் வழிகாட்டுதலும் தேவைப்படும் நோயாளியாகவே கருத வேண்டும். அவர்களுக்குத் தேவை அன்பு, முறையான சிகிச்சை, வழிகாட்டுதல் மட்டுமே; தண்டனை அல்ல என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

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BHARAT AGAINST DRUGS
KULLU DE ADDICTION CENTRE
SCHOOL ANTI DRUG MEASURES
DRUG ABUSE AMONG STUDENTS
INDIAS BATTLE AGAINST ADDICTION

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