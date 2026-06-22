மதுவுக்கு தடை; ஆனாலும் போதையின் பிடியில் சிக்கி தவிக்கும் பீகார் இளைஞர்கள் - காரணம் என்ன?
பீகார் மாநிலத்தில் முந்தைய ஆண்டுகளைக் காட்டிலும் சமீப சில மாதங்களாக போதைப் பொருட்களின் நடமாட்டம் பலமடங்காக அதிகரித்திருப்பதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
Published : June 22, 2026 at 7:16 AM IST
பாட்னா: பீகார் மாநிலத்தில் முழுமையான மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்பட்டு ஒரு தசாப்தத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டது. இருப்பினும், போதை பழக்கத்திலிருந்து மாநிலம் முழுமையாக விடுபடாத சூழலே நிலவுகிறது.
மதுவுக்கு பதிலாக, கஞ்சா, ஹெராயின் (Heroin), பிரவுன் சுகர் (Brown Sugar), ஸ்மாக் (smack), கோடின் (codeine) கலந்த இருமல் மருந்துகள், போதை ஊசிகள் மற்றும் செயற்கை போதைப்பொருட்கள் போன்றவற்றின் பயன்பாட்டிற்கு அம்மாநில இளைஞர்கள் பலர் மாறியுள்ளனர்.
இவை மிகவும் சுலபமாக கிடைப்பதால், இளைஞர்கள் மிக எளிதாக அதன் பயன்பாட்டிற்கு அடிமையாகி விடுவதாக சமூக நல ஆர்வலர்களும், போதைப் பழக்கத்திலிருந்து மீண்டவர்களும் கூறுகின்றனர். ஆகையால், பீகார் மாநில அரசுக்கு தற்போது போதைப்பொருட்கள் பெருத்த தலைவலியாகவும், சவாலாகவும் உருவெடுத்துள்ளது.
போதைப் பழக்கத்துக்கு அடிமையானது ஏன்?
'ஸ்மாக்' போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாகி, கடந்த ஐந்து மாதங்களாக போதை மீட்பு மையத்தில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ஹாஜிபூரைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் கூறுகையில், "நான் கோழிப்பண்ணை ஒன்றில் பணிபுரிந்தேன். அங்கிருந்த சக ஊழியர் ஒருவர்தான் எனக்கு ஸ்மாக்கை அறிமுகப்படுத்தினார். முதலில் எனக்கு புகைப் பிடிக்கும் பழக்கம் மட்டுமே இருந்தது. உடன் பணிபுரிந்தவர் பயன்படுத்தியதால் நானும் ஸ்மாக்கைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினேன். இந்த பழக்கத்தில் இருந்து மீளும் சிகிச்சை சற்று கடினமாக இருந்தாலும், அது எனக்கு உதவியாக உள்ளது" என தெரிவித்தார்.
பீகாரில் போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் உருவெடுக்க முழு மதுவிலக்கு காரணமா?
இதேபோல், மாநிலத்தில் செயல்பட்டு வரும் போதை மீட்பு மையங்களுடன் தொடர்பில் இருந்து வரும் சமூக நல ஆர்வலர் ராஸ் பிஹாரி என்பவர் இது தொடர்பாக கூறுகையில், "மாநிலத்தில் முழு மதுவிலக்கு அமலுக்கு வந்த பின்னர் போதைப்பொருள் நடமாட்டம் மிகப் பெரிய அளவில் வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. இளைஞர்கள் பலர் கஞ்சா போன்ற பிற போதைப்பொருட்களை நாடத் தொடங்கிவிட்டனர். மேலும், இப்போதெல்லாம் மதுவுக்கு அடிமையானவர்களை விட பிரவுன் சுகர், ஸ்மாக் மற்றும் கஞ்சா போன்ற பிற போதைப்பொருட்களுக்கு அடிமையானவர்களே அதிக அளவில் மீட்பு மையங்களுக்கு வருகின்றனர்" என்ற அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "போதை மீட்பு மறுவாழ்வு மையங்கள் வழங்கும் சிகிச்சையினால் மட்டுமே இந்த சிக்கலைத் தீர்த்து விட முடியாது. பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள், சமூக அமைப்புகள் மத்தியில் மிகப் பெரிய விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டால் மட்டுமே இதில் தீர்வை எட்ட முடியும்" என தெரிவித்தார்.
புள்ளி விபரங்கள் கூறுவது என்ன?
பீகார் மாநிலத்தில் முந்தைய ஆண்டுகளைக் காட்டிலும் சமீப சில மாதங்களாக போதைப் பொருட்களின் நடமாட்டம் பலமடங்காக அதிகரித்திருப்பதாக புள்ளி விபரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக, பீகார் மாநில அரசின் மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறை வெளியிட்டுள்ள தகவல் அமைந்துள்ளது.
இது தொடர்பாக பீகார் அரசு வெளியிட்ட அறிக்கையில் "மாநிலத்தில் முழு மதுவிலக்கு அமலில் உள்ளபோதிலும், சட்ட விரோதமாக கொண்டு வரப்படும் மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் நடவடிக்கைகள் இப்போதும் தொடர்ந்து வருகிறது. 2025 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 37.75 லட்சம் லிட்டர் மதுவை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர். குறிப்பாக, நடப்பாண்டின் மே மாதத்தில் மட்டும் 17.36 லட்சம் லிட்டர் மது பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுதவிர, மாதந்தோறும் பறிமுதல் செய்யப்படும் மதுவின் அளவும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக, 2025 இல் மாதாந்திர பறிமுதல் அளவு 9 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், அது 2026 இன் முதல் ஐந்து மாதங்களில் 18 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
அதிகரித்த போதைப்பொருள் வழக்குகள்
போதைப்பொருள் மற்றும் மனநலப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் பொருட்கள் (NDPS) சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கையும் பீகார் மாநிலத்தில் அதிகரித்துள்ளது. சமீபத்தில் வெளியாகிய அதிகாரப்பூர்வ புள்ளி விவரங்களின்படி, 2019 ஆம் ஆண்டில் என்டிபிஎஸ் சட்டத்தின் கீழ் 697 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், அது 2020-இல் 964, 2021-இல் 1,469, 2022-இல் 1,823, 2023-இல் 2,126, 2024-இல் 2,411 ஆக உயர்ந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
வேகமெடுக்கும் போதைப்பொருள் பறிமுதல் நடவடிக்கை
பீகாரில் போதைப்பொருள் பறிமுதல் நடவடிக்கைகளும் பலமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. 2015 இல் சிறிய அளவிலான ஹெராயின் மற்றும் கஞ்சா மட்டுமே பறிமுதல் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், 2025 ஆம் ஆண்டில் கிலோ கணக்கில் அவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன.
குறிப்பாக, கஞ்சா 28 ஆயிரம் கிலோவும், அபின் 2,400 கிலோவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு உள்ளன. இவை தவிர, 3.25 லட்சத்திற்கும் அதிகமான கோடின் (codeine) கலந்த இருமல் மருந்து பாட்டில்கள், 3.48 லட்சத்திற்கும் அதிகமான போதை மாத்திரைகள் மற்றும் கசகசா தண்டு (poppy straw) உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், நடப்பாண்டில் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, 21 ஆயிரம் கிலோவுக்கும் அதிகமான கஞ்சாவும், 54 கிலோ சரஸ், 52 கிலோ ஹெராயின், 59 கிலோ அபின், 9 லட்சத்திற்கும் அதிகமான போதை மாத்திரைகளும், 3.45 லட்சம் போதை ஊசிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
அதுமட்டுமல்ல, நாடு முழுவதும் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 2.75 லட்சம் போதை ஊசி மருந்துகளில் 63 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவை பீகாரில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை என பீகார் மாநிலத்தின் போதைப்பொருள் தடுப்பு பிரிவைச் சேர்ந்த அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இது நாட்டின் மொத்த பறிமுதல் அளவுகளில் கிட்டத்தட்ட நான்கில் ஒரு பங்காகும்.
பாட்னாவில் மட்டும் 2023 மற்றும் பிப்ரவரி 2026-க்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் 137 கிலோவிற்கும் அதிகமான ஹெராயின், ஸ்மாக் மற்றும் பிரவுன் சுகர் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இக்காலகட்டத்தில் பெருமளவிலான கஞ்சா, சரஸ் மற்றும் கோடின் கலந்த இருமல் மருந்துகளும் கைப்பற்றப்பட்டு உள்ளன.
நேபாளம் மற்றும் மியான்மரில் இருந்து நுழையும் போதைப்பொருட்கள்
பீகார் ஒரு முக்கிய போக்குவரத்துப் பாதையாக இருப்பதால், வடகிழக்கு வழியாக நேபாளம் மற்றும் மியான்மரிலிருந்து போதைப்பொருட்கள் இந்தியாவுக்குள் நுழைவதாக விசாரணை அமைப்புகள் கூறுகின்றன. கடத்தல்காரர்கள் ரயில் மூலம் போதைப்பொருட்களைக் கடத்துவதாகவும், பிடிபடுவதைத் தவிர்க்கச் சிறிய குழுக்களாகச் செயல்படுவதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், போதைப்பொருள் கடத்தலில் அப்பாவிகளும் ஈடுபடுத்தப்பட்டு உள்ளனர். போதைப்பொருள் அடங்கிய பொட்டலங்களை சீலிட்டு மர்ம நபரிடம், மர்ம இடத்தில் அவர்களை வைத்து போதைப்பொருள் கடத்தல்காரர்கள் கொடுக்க வைத்துள்ளனர். சொற்ப வருமானத்திற்காக பொட்டலங்களில் என்ன இருக்கின்றது என்பதை அறியாமலேயே அவர்களும் அந்த வேலையைப் பார்த்ததாக கைது செய்யப்பட்ட பின்னர் போலீஸாரிடம் அவர்கள் ஒப்புக்கொண்டுள்ளனர்.
குறிப்பாக மாநிலத்தில் பாட்னா, முசாபர்பூர், பூர்னியா, கதிஹார், கயா, பகல்பூர், சீதாமர்ஹி மற்றும் கிழக்கு சம்பாரண் ஆகிய இடங்களிலேயே போதைப்பொருள் கடத்தல் அதிகம் நடைபெறுவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
அதிகரிக்கும் ஜாம்பி போதைப்பொருள் பழக்கம்
குதிரைகள் மற்றும் பசுக்கள் போன்ற பெரிய விலங்குகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 'சைலசைன்' (xylazine) எனும் மயக்க மருந்தை 'ஜாம்பி' (zombie drugs) எனப்படும் போதைப்பொருளாக பயன்படுத்தும் சூழலும் தற்போது பீகாரில் அதிகரித்துள்ளது. இந்த போதைப்பொருள் மூளை மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தை கடுமையாக பாதிக்கக் கூடிய ஒன்று. இதை பயன்படுத்துபவர்களால் தங்கள் உடல் அசைவுகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது.
போதைப்பொருள் பழக்கத்தால் பரவும் எச்ஐவி
போதைப்பொருள் பழக்கத்தால் மாநிலத்தில் எச்ஐவி தொற்று பரவும் அபாயமும் அதிகரித்திருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. இதுகுறித்து, பீகார் மாநில எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டுச் சங்கம் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், "மாநிலத்தில் உள்ள 1.06 லட்சம் எச்ஐவி (HIV) நோயாளிகளில் 11,836 பேர் போதைக்காக ஒரே ஊசியை (syringes) பயன்படுத்தியதே காரணம்" என தெரிவித்து உள்ளது.
அதிகரிக்கும் போதை மீட்பு மறுவாழ்வு மையங்கள்
மாநிலத்தில் மதுவிலக்கு அமல்படுத்தப்பட்டதிலிருந்து போதை மீட்பு மையங்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளது. 2016-க்கு முன்பு பீகாரில் சுமார் 13 முதல் 14 மறுவாழ்வு மையங்கள் மட்டுமே செயல்பட்டு வந்தன. ஆனால், இப்போது பாட்னாவில் மட்டும் 20-க்கும் மேற்பட்ட போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் செயல்பட்டு வருகிறன. மாநிலம் முழுவதும் சுமார் 200-க்கும் அதிகமான அரசு மற்றும் தனியார் போதை மறுவாழ்வு மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இதுகுறித்து, போதை மீட்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டு வரும் சமூக நல ஆர்வலரான அங்குர் குமார் கூறுகையில், "போதை மீட்பு மையங்களைக் கண்டறிய ஒவ்வொரு ஆண்டும் 8,000 முதல் 15,000 வரையிலான கூகுள் தேடல்கள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. போதைக்கு அடிமையானவர்கள் பெரும்பாலும் ஆக்ரோஷமாகவும் வன்முறையுடனும் நடந்துகொள்கிறார்கள். பலர் போதைப்பொருளை வாங்குவதற்காக திருட்டு மற்றும் வழிப்பறியில் ஈடுபடுகிறார்கள். சில நேரங்களில் தங்களின் சொந்தக் குடும்பத்தினரிடமே அவர்கள் திருடுகிறார்கள்" என கூறினார்.
சட்டம் கடுமையாக வேண்டும்
போதைப்பொருளுக்கு அடிமையானவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர் விகாஸ் கூறியதாவது, "2023-இல் பீகாரில் மட்டும் ரூ. 91 கோடி மதிப்பிலான கஞ்சாவும், ரூ. 40 கோடி மதிப்பிலான ஹெராயினும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இவற்றைக் கட்டுப்படுத்த போதைப்பொருள் தொடர்பான சட்டங்களை இன்னும் கடுமையாக்க வேண்டும்" என தெரிவித்தார்.
அதிகளவில் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன
இவரைத் தொடர்ந்து முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி பிரந்தோஷ் குமார் தாஸ் கூறுகையில், "போதைப்பொருளுக்கு எதிராக சட்ட அமலாக்க நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மூன்று முதல் நான்கு மாதங்களில் சுமார் ரூ. 45 கோடி மதிப்பிலான போதைப்பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக பாட்னா காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. 2025-இல் 2,161 போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளன.
மேலும் 3,520 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக துணை முதல்வர் சம்ராட் சவுத்ரி சமீபத்தில் சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்தார். போதைப்பொருள் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்த செப்டம்பர் 2025 இல் மாநில போதைப்பொருள் தடுப்புப் பிரிவு (State Narcotics Bureau) நிறுவப்பட்டு உள்ளது" என தெரிவித்தார்.
பீகார் மதுவிலக்கு மற்றும் கலால் துறை அமைச்சர் மதன் சாஹ்னி, "முழு மதுவிலக்குச் சட்டம் தொடர்ந்து அமலில் இருக்கும் என்றும், சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது மிகக் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்றும் கூறியுள்ளார்.