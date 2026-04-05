ஈரான் போரால் முடங்கிய இந்தியாவின் பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதி தொழில்

ஈரான் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரவேண்டும் அல்லது போரின் தாக்கம் குறைய வேண்டும். இல்லையெனில், இந்தியாவில் பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதி தொழில் கடுமையான பாதிப்பை சந்திக்க நேரிடும் என்று ஏற்றுமதியாளர்கள் வேதனையுடன் தெரிவிக்கின்றனர்.

ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலையின் உட்பகுதி
ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலையின் உட்பகுதி (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 8:21 PM IST

கர்னால்(ஹரியானா): அமெரிக்கா-இஸ்ரேல், ஈரான் இடையேயான போர் காரணமாக, ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியுள்ளதால் இந்தியாவின் பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதி தொழில் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளது.

அமெரிக்கா-இஸ்ரேல், ஈரான் இடையே கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 28ஆம் தேதி போர் மூண்டதை அடுத்து, முக்கிய சரக்கு போக்குவரத்து வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய், எல்பிஜி கியாஸ் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய எரிபொருளுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது. அதேசமயம், இந்தியாவின் பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதி தொழிலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதியாகும் பாசுமதி அரிசியில், 40 சதவீதம் ஹரியானா மாநிலத்தில் இருந்துதான் ஏற்றுமதியாகிறது. ஈரான் போருக்குப் பிறகு தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் குறித்து ஹரியானாவில் உள்ள அரிசி ஆலை உரிமையாளரும், பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதியாளருமான தினேஷ் குப்தா கூறுகையில், "இந்தியாவில் விளையும் பாசுமதி அரிசியில் 70 சதவீதம், வளைகுடா நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. கடந்த பிப்வரி 28ஆம் தேதி, போர் ஏற்பட்டதை அடுத்து, முக்கிய வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியுள்ளது. இதனால், பிப்ரவரி 28-ஆம் தேதிக்கு முன்பு இந்தியாவில் இருந்து பாசுமதி அரிசியுடன் சென்ற சரக்கு கப்பல்கள், ஆங்காங்கே நடு வழியில் உள்ள துறைமுகங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் வாடகை, பராமபரிப்பு செலவு என தினந்தோறும் அதிக பணம் செலவாகிறது.

ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை
ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை (ETV Bharat)

வேறு வழித்தடத்தில் பாசுமதி அரிசியை வளைகுடா நாடுகளுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டுமெனில், மிகத் தாமதமாக சென்றடைகிறது. இது, அடுத்தடுத்த ஏற்றுமதியை பாதிக்கச் செய்கிறது. நாங்கள் ஏற்கெனவே அதிகபட்சமாக 3 சதவீத லாபத்தில் பாசுமதி அரிசியை ஏற்றுமதி செய்கிறோம். ஆனால், தற்போது போரினால் எங்களுக்கு 25 முதல் 30 சதவீதம் வரை கூடுதலாக செலவாகிறது. எங்களுக்கு அரசோ அல்லது கொள்முதல் செய்பவர்களோ உதவுவார்களா எனத் தெரியவில்லை," என்றார்.

ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை
ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை (ETV Bharat)

மேலும் அவர் கூறும்போது, "கடந்த 2025-26-ல், இந்தியாவில் இருந்து 60 லட்சம் டன் பாசுமதி அரிசி சர்வதேச சந்தைகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படது. கடந்த ஆண்டைவிட இந்த ஆண்டு ஏற்றுமதி அதிகமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தோம். ஆனால், 2 மாதங்களுக்கு மேலாக போர் நீடிப்பதால் முன்கூட்டியே சொல்ல முடியாது.

ஈரான் போர் விரைவில் முடிவுக்கு வரவேண்டும் அல்லது போரின் தாக்கம் குறைய வேண்டும். இல்லையெனில், இந்தியாவில் பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதி தொழில் கடுமையான பாதிப்பை சந்திக்க நேரிடும்.

ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை
ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை (ETV Bharat)

தற்போது பாசுமதி அரிசி கேட்டு புதிதாக எந்த ஆர்டரும் வரவில்லை. இதனால், பண வரவும் நின்று விட்டது. ஆனால், போர் தொடர்ந்து நீடித்தால், பாசுமதி அரிசி உற்பத்தியையும் குறைத்து விடுவோம். ஒருவேளை ஆலையை மூடும் நிலை வந்தால், தொழிலாளர்கள் கடுமையான பாதிப்பை சந்திப்பார்கள். எனவே, பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதியாளர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில், பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று அரசிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறோம்" என்று தினேஷ் குப்தா தெரிவித்தார்.

ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை
ஹரியானாவில் உள்ள ஒரு பாசுமதி அரிசி ஆலை (ETV Bharat)

இதேபோல், மற்றொரு பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதியாளரான அமித் பன்சால் கூறுகையில், "இஸ்ரேல், ஈரான் மற்றும் வளைகுடா நாடுகள், இந்தியாவிடம் இருந்து அதிக அளவில் பாசுமதி அரிசியை இறக்குமதி செய்கின்றன. இதற்கிடையே, ஈரான் போர் மூண்டதால், வளைகுடா நாடுகளுக்கு பாசுமதி அரிசியுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட கப்பல்கள் ஆங்காங்கே நடுவழியில் நிற்கின்றன. போர் தொடர்ந்து நீடித்தால், பாசுமதி அரிசி ஏற்றுமதி தொழில் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிப்பை சந்திக்கும்" என்றும் அவர் வேதனை தெரிவித்தார்.

