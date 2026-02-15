ETV Bharat / bharat

அமெரிக்காவில் மாயமான இந்திய மாணவர்: ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு சடலமாக மீட்பு

இக்கட்டான தருணத்தில் உயிரிழந்த மாணவரின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதலும், இரங்கலையும் இந்திய தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.

உயிரிழந்த மாணவர் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசய்யா
உயிரிழந்த மாணவர் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசய்யா (IANS)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 15, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
டெல்லி: அமெரிக்காவில் மாயமான இந்திய மாணவர், ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு சடமாக மீட்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கர்நாடகா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசய்யா (22). கடந்த ஆண்டு சென்னை ஐஐடியில் பட்டப்படிப்பை முடித்த அவர், மேல் படிப்பிற்காக அமெரிக்க சென்றுள்ளார். அதன்படி, சான் பிரான்சிஸ்கோவின் பெர்க்லியில் உள்ள கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தில் (UC Berkeley) வேதியியல் மற்றும் பயோ மாலிக்குலர் பொறியியல் பிரிவில் முதுகலைப் பட்டப் படிப்பிலும் சேர்ந்து பயின்று வந்துள்ளார் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசய்யா.

இந்நிலையில், கடந்த பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி சகேத் காணவில்லை கூறப்படுகிறது. அவரது செல்போனும் சுவிட்ச் ஆப் ஆகியிருந்ததால், வெளியே எங்கேயாவது சென்றிருப்பார் என சாகேத்தின் நண்பர்கள் எண்ணியுள்ளனர். ஆனால், அடுத்த நாளும் அவர் வராததால், சந்தேகமடைந்த சக மாணவர் போலீசில் புகார் அளித்தார். அந்த புகாரின் அடிப்படையில், கடந்த ஒரு வாரமாக மாணவர் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசய்யாவை போலீசார் தீவிரமாகத் தேடி வந்தனர். மேலும், மாணவர் பற்றி தகவல் தெரிந்தால், உடனடியாக அதிகாரிகளுக்கு தெரிவிக்குமாறு உள்ளூர் காவல்துறையால் அறிவுறுத்தப்பட்டது.

இந்த சூழலில், சாகேத் கடைசியாக சென்ர பார்க் ஹில்ஸ் பகுதியில் போலீசார் சோதனை செய்த போது, அவரது பாஸ்போர்ட், லேப்டாப் உடன் கூடிய பை கண்டெடுக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட தேடுதல் வேட்டையில்,​​ சாகேத்தின் சடலத்தை போலீசார் கைப்பற்றினர். இதுதொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து சான் பிரான்சிஸ்கோவின் இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ள X பதிவில், "மாயமான இந்திய மாணவர் சாகேத் ஸ்ரீனிவாசய்யாவின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டதை காவல் அதிகாரிகள் உறுதி செய்துள்ளனர். சான் பிரான்சிஸ்கோவில் உள்ள இந்திய துணைத் தூதரகத்திற்கு தகவல் வந்ததைத் தொடர்ந்து, மாணவரின் உடல் மீட்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மாணவர் மரணம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள போலீசார், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த துயர சம்பவம் குறித்து மாணவரின் குடும்பத்திற்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த இக்கட்டான தருணத்தில், உயிரிழந்த மாணவரின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதலும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். சான் பிரான்சிஸ்கோ அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்போடு, மாணவரின் உடலை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதே சமயம், அவரது குடும்பத்திற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் செய்து தரப்படும்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை ஐஐடியில் படித்தவரான சகேத் ஸ்ரீனிவாசய்யா, தனது சக மாணவர்களுடன் சேர்ந்து 'மைக்ரோசேனல் கூலிங் சிஸ்டம்' (microchannel cooling system for hyperloop and a method thereof) என்ற தொழில்நுட்பத்தை கண்டறிந்தவர் ஆவார். எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களில் வெப்பத்தை குறைக்கும் தொழில்நுட்பம் இதுவாகும். இந்த தொழில்நுட்பத்துக்கான காப்புரிமையை பெற்ற 6 பேரில் இவரும் ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

