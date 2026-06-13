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ஓமன் அருகே வர்த்தக கப்பலில் தமிழக மாலுமி உயிரிழப்பு: உரிய சிகிச்சை தரப்படவில்லை என புகார்

நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன் 2 நாட்களாகியும் அவருடைய உடல் கப்பலிலேயே உரிய பாதுகாப்பின்றி கிடத்தப்பட்டுள்ளது என்று இந்திய மாலுமிகள் சங்கம் கவலை தெரிவித்துள்ளது.

கப்பலில் உயிரிழந்த நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன்
கப்பலில் உயிரிழந்த நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன் (FSUI- screengrab)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 8:06 PM IST

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மும்பை: ஓமன் கடற்கரைப் பகுதியில், உள்ள ஒரு வர்த்தக கப்பலில் பணியாற்றி வந்த தூத்துக்குடியை சேர்ந்த நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன்(35) என்ற மாலுமி, திடீர் உடல்நலக்குறைவால் உயிரிழந்தார். அவருக்கு முறையான மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடியை சேர்ந்த நிஷாந்த் உயிர்த்தநாதன், எம்.டி. செலஸ்டியல் என்ற வர்த்தக கப்பலில் பணியாற்றி வந்தார். அந்த கப்பல் ரோமனா ஷிப் மேனேஜ்மென்ட் என்ற நிறுவனத்திற்குச் சொந்தமானது. வளைடா கடல் பகுதியில் உள்ள வர்த்தக கப்பல்கள் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தி வரும் நிலையில், எம்.டி. செலஸ்டியல் கப்பல், ஓமன் கடற்பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்தபோது கடந்த 8-ஆம் தேதி நிஷாந்திற்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அவர் தொடர்ந்து வாந்தி எடுத்ததால் மருத்துவ உதவி கேட்டு கப்பல் நிறுவனத்திற்குத் தகவல் கொடுக்கப்பட்டது. அதற்கு, உள்ளூர் துறைமுகத்திடம் இருந்து மருத்துவ உதவியை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு அந்த நிறுவனம் பதில் அளித்துள்ளது.

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அதன்பிறகு கப்பல் ஊழியர்கள், உள்ளூர் துறைமுக நிர்வாகத்திடம் மருத்துவ உதவி கேட்டு தொடர்பு கொண்டபோது, அவர்களால் தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை. இதற்கிடையே, நிஷாந்தின் உடல்நிலை மேலும் மோசமடைந்து, கடந்த 11ஆம் தேதி உயிரிழந்தார். ஆனால், அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பிவைக்க கப்பல் நிறுவனம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று இந்திய மாலுமிகள் சங்கம் குற்றம்சாட்டி உள்ளது.

இதுகுறித்து, "ஃபார்வர்டு சீமேன்ஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா" சங்கம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில்,"கப்பலில் நிஷாந்திற்கு உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை தரப்படவில்லை. அவர் இறந்து 2 நாட்களாகியும் அவருடைய உடல் கப்பலிலேயே உரிய பாதுகாப்பின்றி கிடத்தப்பட்டுள்ளது. ஓமனில் உள்ள துறைமுகமும் மூடப்பட்டுள்ளது. அவர்களை தொடர்புகொள்ள முடியவில்லை.

சர்வதேச வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் கப்பலில் பணியாற்றும் ஒரு மாலுமிக்கு உரிய நேரத்தில் சரியான சிகிச்சை தரப்படவில்லை. அவருடைய உடலுக்கு முறைப்படி இறுதிச் சடங்கு செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அவருடைய உடலை பாதுகாத்து, கண்ணியமான முறையில் இந்தியாவுக்கு உடனடியாக அனுப்பி வைக்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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இதுகுறித்து கப்பலின் கேப்டன் ராஜேந்திர யாதவ் கூறுகையில், "நிஷாந்திற்கு உடல்நக்குறைவு ஏற்பட்டபோது, மருத்துவ உதவி கேட்டு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் எந்த உதவியும் கிடைக்கவில்லை. அவர் உயிரிழந்து 3 நாட்களான நிலையில், இன்னும் அவருடைய உடல் கப்பலிலேயே உள்ளது. தற்போது உடல் அழுகத் தொடங்கியுள்ளது. இது கப்பல் ஊழியர்களுக்கு கடுமையான மன உளைச்சலை ஏற்படுத்துவதோடு, தீவிரமான சுகாதார மற்றும் மனிதாபிமான கவலைகளையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் கப்பல் நிறுவனம்தான் பொறுப்பேற்க வேண்டும். ஆனால், கப்பல் நிறுவனம், உள்ளூர் துறைமுகத்தினரை தொடர்பு கொள்ளுமாறு தெரிவித்தது" என்றார்.

ஆனால், அவருடைய குற்றச்சாட்டுக்கு கப்பல் நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. உரிய நடைமுறைகளை நிஷாந்த் பின்பற்றவில்லை என்று கப்பல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

TAGGED:

THE FORWARD SEAMENS UNION OF INDIA
ROMANA SHIP MANAGEMENT CO LTD
NISHANTH UIRTHANATHAN
TN SAILOR DIES ON MERCHANT VESSEL

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