ஒரு ரூபாய்கூட ரீஃபண்ட் பணம் கிடைக்காது- ரயில் டிக்கெட் ரத்து நடைமுறையில் புதிய மாற்றம்
ரயில் புறப்பட 8 மணி நேரம் மட்டுமே இருக்கும்போது ரயில் பயண டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் ஒரு ரூபாய் கூட ரீஃபண்ட் பணம் கிடைக்காது.
Published : March 24, 2026 at 11:11 PM IST
புதுடெல்லி: ரயில் டிக்கெட் ரத்து நடைமுறையில் இந்தியன் ரயில்வே புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்து, ரயில் பயணிகளுக்கு பேரதிர்ச்சியை பரிசாக வழங்கியிருக்கின்றது.
ரயில் டிக்கெட் ரத்து நடைமுறையில் இந்தியன் ரயில்வே புதிய மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்து அதிரடி காட்டியுள்ளது. புதிய விதிகளின்படி, ரயில் பயணிகள் டிக்கெட்டை ரத்து செய்யும் நேரத்தைப் பொறுத்து அவர்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும் ரீஃபண்ட் தொகை மாறுபடும் என்பது கவனிக்கத்தகுந்தது.
குறிப்பாக, ரயில் புறப்பட 8 மணி நேரம் மட்டுமே இருக்கும்போது ரயில் பயணி டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் ஒரு ரூபாய்கூட அவருக்கு ரீஃபண்ட் கட்டணம் (திருப்பிப் பெறும் தொகை) கிடைக்காது என இந்தியன் ரயில்வே தெரிவித்திருக்கின்றது. இது ரயில் பயணிகளை பேரதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தும் வகையில் அமைந்திருக்கின்றது.
அதேநேரத்தில் 72 மணி நேரத்திற்கு முன்னரே டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் முழுத் தொகையும் திருப்பித் தரப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால், சேவைக் கட்டணம் மட்டும் திருப்பித் தரப்படமாட்டாது என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
தொடர்ந்து, 72 மணி நேரம் முதல் 24 மணி நேரத்திற்குள்ளாக ரத்து செய்யப்படும் ரயில் டிக்கெட்டுகளுக்கு டிக்கெட் விலையில் இருந்து 25 சதவீதம் மட்டும் பிடித்தம் செய்யப்பட்டு மீதத்தொகை திருப்பித் தரப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
அதேவேளையில், 24 மணி நேரம் முதல் 8 மணி நேரத்திற்கு முன்பு வரை டிக்கெட் ரத்து செய்யப்பட்டால் சுமார் 50 சதவீதம் வரையிலான தொகைப் பிடித்தம் செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த புதிய மாற்றம் ஏப்ரல் 1 ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளதாக ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
ஆன்-லைன் மற்றும் கவுண்டர்கள் என இரண்டின் வாயிலாக வாங்கப்படும் டிக்கெட்டுகளுக்கும் இந்த புதிய விதி பொருந்தும். ஆகையால், ரயில் பயணிகள் அதிக கவனத்துடன் தங்களின் பயண திட்டங்களை வகுக்க வேண்டும் என்பது தற்போது கட்டாயமாகியுள்ளது.