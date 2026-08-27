ரயில்கள் காத்திருப்பு நேரம் குறையும்: சென்னை - மும்பை உள்பட 7 முக்கிய ரயில் வழித்தடங்களை 4 வழிப்பாதையாக மேம்படுத்த திட்டம்
நாட்டின் மிக அதிக நெரிசல் கொண்ட வழித்தடங்களில் ரயில் சேவைகளை மேம்படுத்த முடியும் என மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 27, 2026 at 10:15 AM IST
சென்னை: இந்தியாவின் முக்கிய 7 ரயில் வழித்தடங்களை 4 வழிப்பாதைகளாக விரிவுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக மத்திய ரயில்வே துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தனது எக்ஸ் வலைதளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், நாட்டின் ரயில் போக்குவரத்தில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கும் 7 உயர் அடர்த்தி ரயில் வழித்தடங்களின் முக்கியத்துவத்தை விளக்கியுள்ளார்.
மேலும், “சுமார் 11,000 கி.மீ. நீளமுள்ள 7 வழித்தடங்கள், இந்திய ரயில்வேயின் மொத்த போக்குவரத்தில் சுமார் 41 சதவீத பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால், இவை மொத்த ரயில்வே வலையமைப்பில் சுமார் 16 சதவீதம் மட்டும் தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
More tracks ➡️ less congestion ➡️ more trains ➡️ faster journey pic.twitter.com/RjlLls4PEh— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) August 26, 2026
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, ரயில் பயணிகளின் எண்ணிக்கையும், சரக்கு போக்குவரத்துகளின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, இந்த 7 முக்கிய வழித்தடங்களை 4 ரயில் பாதைகளாக விரிவுபடுத்தும் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
அதன்படி, டெல்லி - ஹவுரா, ஹவுரா - சென்னை, சென்னை - மும்பை, மும்பை - டெல்லி, டெல்லி - சென்னை, மும்பை - ஹவுரா, டெல்லி - கவுகாத்தி ஆகிய 7 ரயில் வழித்தடங்கள் நான்கு வழிப்பாதைகளாக மாற்ற ரயில்வே நிர்வாகம் சார்பில் தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம், அதிகரித்து வரும் பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்தைக் கையாள கூடுதல் திறன் கிடைக்கும். நாட்டின் மிக அதிக நெரிசல் கொண்ட வழித்தடங்களில் ரயில் சேவைகளை மேலும் மேம்படுத்த முடியும். ரயில் போக்குவரத்தின் மூலம் போக்குவரத்து செலவைக் குறைத்து, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்க முடியும்.
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இந்த முக்கிய வழித்தடங்களை 4 வழிப்பாதைகளாக விரிவுபடுத்துவது, எதிர்கால பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து வளர்ச்சிக்கு தேவையான கூடுதல் திறனை உருவாக்குவதற்கான முக்கிய நடவடிக்கையாகும்.
அதிக திறன், குறைந்த போக்குவரத்து செலவு மற்றும் தூய்மையான போக்குவரத்தை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்திய ரயில்வே தொடர்ந்து முன்னேறி வருகிறது” என்று அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் தெரிவித்துள்ளார்.