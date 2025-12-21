ETV Bharat / bharat

டிச.26 முதல் ரயில் கட்டணம் உயர்வு - ஒரே ஆண்டில் இரண்டாவது முறையாக அதிகரிப்பு

215 கி.மீ தூரத்திற்கு மேல் மெயில், எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் ஏசி, ஏசி அல்லாத வகுப்பில் பயணிப்போருக்கு ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு 2 பைசா கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

Published : December 21, 2025 at 2:23 PM IST

புதுடெல்லி: நாடு முழுவதும் வரும் 26 ஆம் தேதி முதல் ரயில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட இருப்பதாக மத்திய ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பாக ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,

  1. நாடு முழுவதும் வரும் டிசம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் ரயில் கட்டணம் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது. புறநகர் ரயில்கள், மாதாந்திர சீசன் டிக்கெட்டிற்கான கட்டணம் உயர்த்தப்படவில்லை.
  2. சாதாரண வகுப்பில் 215 கிமீ வரை பயணிப்போருக்கும் கட்ட உயர்வு கிடையாது.
  3. முன்பதிவில்லாத சாதாரண வகுப்பில் 215 கிமீக்கு மேல் பயணிப்போருக்கு கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு பைசா அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
  4. 215 கி.மீ தூரத்திற்கு மேல் மெயில், எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்களில் ஏசி, ஏசி அல்லாத வகுப்பில் பயணிப்போருக்கு ஒரு கிலோ மீட்டருக்கு 2 பைசா கட்டணம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
  5. கட்டண உயர்வால் இந்த ஆண்டு கூடுதலாக ரூ.600 கோடி வருவாய் கிடைக்கும்.
  6. ஏசி அல்லாத பெட்டிகளில் 500 கி.மீ பயணத்திற்கு, பயணிகள் ரூ.10 கூடுதலாக செலுத்த வேண்டும்.
  7. கடந்த 10 ஆண்டுகளில் ரயில்வே நிர்வாகம் தனது சேவைகளை கணிசமாக விரிவுப்படுத்தியுள்ளது. பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கும் ரயில்வே நிர்வாகம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. இதன் விளைவாக ரயில்வேயின் செலவு ரூ.1,15,000 கோடியாக அதிகாரித்துள்ளது. 2024-25ஆம் ஆண்டில் மொத்த செயல்பாட்டு செலவு ரூ.2,63,000 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.
  8. அதிக செலவீனங்களை சமாளித்த பயணிகள் கட்டணத்தில் தற்போது சிறிய அளவில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
  9. இந்தியா உலகின் இரண்டாவது பெரிய சரக்கு போக்குவரத்து ரயில்வேயாக மாறியுள்ளது.
  10. சமீபத்தில் பண்டிகை காலங்களில் 12 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட ரயில்களை வெற்றிகரமாக இயக்கப்பட்டு இருக்கிறது.
  11. தனது இலக்குகளை அடைவதற்காக ரயில் சேவைகளை அதிகிரிக்கவும், செலவுகளை கட்டுப்படுத்தவும் ரயில்வே நிர்வாகம் தொடர்ந்து பாடுபட்டு வருகிறது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  12. கடந்த ஜூலை மாதம் ஏற்கனவே ஒருமுறை ரயில்வே கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட நிலையில், தற்போது இரண்டாவகு முறையாக ரயில்வே கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், ரயில் கட்டண உயர்வுக்கு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். பொதுமக்கள் நலனை கருத்தில் கொள்ளாமல் மத்திய ரயில்வே அமைச்சம் அலட்சிய போக்குடன் கட்டண உயர்வை மேற்கொண்டு உள்ளதாகவும் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், உடனடியாக கட்டண உயர்வை திரும்ப பெறவேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

