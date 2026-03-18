ஈரானில் தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்க தயார் நிலையில் 2 கப்பல்கள்

ஈரான் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களின் நிலை குறித்து மத்திய அரசு அறிக்கை வெளியிட வேண்டும் என்று அவர்களின் உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 18, 2026 at 4:33 PM IST

மும்பை: மேற்காசிய போரினால் பதற்றம் நிலவி வரும் சூழலில், வளைகுடா நாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களை மீட்பதற்காக 2 பயணிகள் கப்பல்களை இந்திய கடற்படை தயார் நிலையில் வைத்துள்ளது.

ஈரான் மற்றும் இஸ்ரேல், அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையே 2 வாரங்களுக்கும் மேலாக நீடிக்கும் போர் காரணமாக, வளைகுடா நாடுகளில் பதற்றம் நிலவுகிறது. இதனால், ஈரான், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு பணி நிமித்தமாக சென்றுள்ள இந்தியர்களின் குடும்பத்தினர் மிகுந்த கவலையில் உள்ளனர். குறிப்பாக, ஈரானில் துறைமுகப் பகுதிகளில் தங்கியுள்ள இந்தியர்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாததால் அவர்களின் குடும்பத்தினர் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஈரானில் உள்ள கப்பலில் மாலுமியாக பணியாற்றும் தனது நண்பர் ஹபீப் காஸியை பல வாரங்களாக தொடர்பு கொள்ள முடியவில்லை என்று மும்பையில் வசிக்கும் சித்தாந்த் மானே என்பவர் தெரிவித்துள்ளார். அவர் மேலும் கூறுகையில், "காஸியின் குடும்பத்தினர் பணக் கஷ்டத்தில் இருப்பதால் அவர்களால் இண்டர்நெட் போன்ற வசதிகளை பயன்படுத்தி அவரை தொடர்பு கொள்ள முடியாது. ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகத்தை தொடர்பு கொண்டு காஸியின் நிலை குறித்து கேட்டதற்கு அவர் மற்றொரு இந்திய மாலுமியான பந்தர் அப்பாஸ் உடன் பாதுகாப்பாக இருப்பதாக பதில் வந்தது.

ஆனால், அவர்களை தொடர்பு கொள்ள சிக்னல் கிடைக்கவில்லை என்று வரும் தகவல்களால் அவர்களின் உறவினர்கள் பதற்றத்தில் உள்ளனர். அவர்களை வேலைக்கு அமர்த்திய ஏஜென்சியும் முறையாக பதில் அளிக்கவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.

இது குறித்து இந்திய கடல் பணியாளர்கள் சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் மனோஜ் யாதவ், ஈடிவி பாரத்-திற்கு அளித்த பேட்டியில், "இந்தியாவை சேர்ந்த பலர், ஈரானில் கப்பல் மாலுமியாக பணியாற்றி வருகின்றனர். இதற்கிடையே, ஈரான் அரசு, அனைத்து துறைமுகங்களிலும் செல்போன் ஜாமர் கருவிகளை வைத்து தொலைத்தொடர்பு வசதியை துண்டித்துள்ளது.

இதனால், துறைமுகப் பகுதிகளில் தங்கியுள்ள இந்திய மாலுமிகளை தொடர்பு கொள்ள முடியில்லை. அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்களா? அவர்களுக்கு உணவு கிடைக்கிறதா? என்ற தகவல் கூட தெரியவில்லை. அவர்கள், இந்தியாவில் உள்ள தங்கள் குடும்பத்தினருக்கு தங்களின் நிலை குறித்து புகைப்படம், வீடியோ ஆகியவற்றை அனுப்ப முடியவில்லை. இங்கிருந்து அவர்களின் குரல்களை கூட கேட்க முடியாததால், இந்தியாவில் உள்ள அவர்களின் உறவினர்கள் ஆழ்ந்த கவலையில் உள்ளனர்.

எனவே, இந்திய அரசு உனடியாக தலையிட்டு களநிலவரத்தை அறிந்து அறிக்கை வெளியிட வேண்டும். வளைகுடா நாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்களை மீட்க இந்திய அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டால், அங்குள்ள கப்பல்களில் பணியாற்றும் இந்தியர்களையும் இந்திய அரசு மீட்க வேண்டும்.

இதற்கிடையே, இந்திய வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும், ஈரான் தூதர் முகமது ஃபதாலியும் தொடர்பு கொண்டு பேசியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஆனால், அதன் பிறகு அரசிடம் இருந்து எந்தவொரு அறிக்கையும் வரவில்லை. இது இந்தியாவில் உள்ள உறவினர்களை மேலும் கவலை அடையச் செய்துள்ளது. எனவே, ஈரான் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் தவிக்கும் இந்தியர்களின் நிலை குறித்து மத்திய அரசு விரிவான அறிக்கை வெளியிட வேண்டும்" என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார்.

இதற்கிடையே, துபாய் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பதற்றம் அதிகரித்தால், அங்கு வசிக்கும் இந்தியர்களை மீட்டு வருவதற்காக, MV ஸ்வராஜ் தீப், MV நாளந்தா ஆகிய இரண்டு கப்பல்களை, அந்தமான் பகுதியில் இந்திய கடற்படை தயார் நிலையில் வைத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

