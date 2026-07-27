என்றைக்கும் பொருந்தும் காந்திய அஹிம்சை வழி போராட்டம் - உலகிற்கு உரக்கச் சொன்ன இந்திய ஜென்சிகள்
தடியடி நடத்த நின்ற போலீசாருக்கு எதிராக வன்முறையைக் கையாளாமல், இரும்புத் தடுப்புகளின் மீது ஏறி நின்று பொலீசாருக்கு ரோஜாப் பூக்களைக் கொடுத்து, அமைதியான முறையில் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.
Published : July 27, 2026 at 7:00 PM IST
அண்டை நாடுகளான வங்கதேசம், நேபாளம், இலங்கையில் இளைய தலைமுறையினர் (Gen Z) அரசுக்கு எதிரான முன்னெடுத்த போராட்டங்கள் வன்முறையில் முடிந்த நிலையில், இந்தியாவில் ஜென்சி தலைமுறையினர் அண்மையில் முன்னெடுத்த அகிம்சை வழி போராட்டம் வெற்றி பெற்றுள்ளது உலகின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
அநீதியும் அடக்குமுறையும் நடக்கும் இடத்தில் அதை எதிர்த்துப் போராடுவதுதான் ஜனநாயகத்தின் முக்கியமான பாதுகாப்பு அரணாக உள்ளது. ஆனால், அந்த போராட்டத்தின் வடிவம் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
வங்கதேசத்தில் நடந்த போராட்டமும் வன்முறையும்
வங்கதேசத்தில் கடந்த 2024-இல் நடந்த புரட்சி, ஷேக் ஹசீனாவின் 15 ஆண்டுகால ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தது. அந்நாட்டில், 1971 வங்கதேச விடுதலைப் போரில் பங்கேற்ற தியாகிகளின் வாரிசுகளுக்கு அரசு வேலைவாய்ப்புகளில் 30 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கும் முறையை அந்நாட்டு நீதிமன்றம் கடந்த 2024 ஜூலை மாதம் கொண்டு வந்தது.
ஏற்கெனவே வேலைவாய்ப்பின்றி தவித்த பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், இந்த நடைமுறைக்கு எதிராகப் போராட்டத்தை தொடங்கினர். ஆனால், போராடியவர்களை விடுதலைப்போரின்போது பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட துரோகிகள் என்று ஷேக் ஹசீனா விமர்சித்தது, போராட்டத்தை மேலும் தீவிரப்படுத்தியது.
இதையடுத்து போராடிய மாணவர்களை அரசு ஒடுக்க முயன்றதால் வன்முறை வெடித்தது. மாணவர்கள் மீது அரசு நடத்திய துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஒடுக்குமுறைகளில் 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் கொல்லப்பட்டனர். இதன் எதிரொலியாக 2024-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம், பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு இந்தியாவுக்கு தப்பிச் சென்றார்.
நேபாளத்தில் கிளர்ந்தெழுந்த ஜென்சிகள்
நேபாளத்தில் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், நாட்டில் நிலவும் வேலையின்மை, அரசின் ஊழல்கள் ஆகியவற்றை சுட்டிக்காட்டி இளைஞர்கள், சமூக ஊடகங்களில் கேலிசித்திரங்களால் பதிவிட்டனர். இதையடுத்து, சமூக ஊடகங்களுக்கு நேபாள அரசு தடை விதித்ததால், அதை எதிர்த்து Gen Z தலைமுறையினர் திரண்டனர்.
தலைநகர் காத்மாண்டுவில் அரசு கட்டிடங்களை முற்றுகையிட முயன்ற இளைஞர்களுக்கும் பாதுகாப்புப் படையினருக்கும் இடையே கடுமையான மோதல்கள் வெடித்தன. பாதுகாப்பு படையினரின் நேரடி துப்பாக்கிச் சூட்டில் 22 போராட்டக்காரர்கள் உயிரிழந்தனர். போராட்டக்காரர்களின் தாக்குதலுக்கு 3 காவலர்கள் உயிரழந்தனர். வன்முறை மற்றும் போராட்டங்களின் தீவிரத்தால் கே.பி.சர்மா ஒலியின் அரசு வீழ்த்தப்பட்டது.
இலங்கையில் அரசை வீழ்த்திய போராட்டம்
2022ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இலங்கை சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்தது. எரிபொருள் தட்டுப்பாடு, சமையல் எரிவாயு, உணவு மற்றும் மருந்துகளை இறக்குமதி செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
நாடு முழுவதும் 13 மணி நேரத்திற்கு மேலாக மின்வெட்டு அமல்படுத்தப்பட்டது. பெட்ரோல், டீசலுக்காக மக்கள் பல கிலோ மீட்டர் வரிசையில் நின்று உயிரிழக்கும் அவலங்கள் நடந்தன.
இந்த நிலைக்கு அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்சே மற்றும் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே ஆகியோரின் தவறான பொருளாதார கொள்கைகளும் ஊழலுமே காரணம் என்று கூறி கோபமடைந்த மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
லட்சக்கணக்கான மக்கள் கொழும்பில் திரண்டு, துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் கண்ணீர்ப்புகைக் குண்டுகளைத் தாண்டி அதிபர் மாளிகைக்குள் புகுந்தனர். மாளிகையை முற்றுகையிடுவதற்குச் சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பே அதிபர் கோத்தபாய ராஜபக்சே, விமானத்தில் வெளிநாடு தப்பிச் சென்று அதிபர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.
காந்திய வழியை தேர்வு செய்த ஜென்சிகள்
நம் அண்டை நாடுகளான வங்கதேசம், இலங்கை, நேபாளம் ஆகிய மூன்று நாடுகளில் நடந்த போராட்டங்களில் பொது சொத்துகள் சேதப்படுத்தப்பட்டன. உயிர்ச்சேதங்கள் ஏற்பட்டன. ஆனால், இந்தியாவில் நடந்த ஜென்சி போராட்டம், அகிம்சை வழியில் நடைபெற்றது.
முக்கிய கோரிக்கை
நாடு முழுவதும் இளையதலைமுறையினர் சந்திக்கும் முக்கிய பிரச்சனை நீட் தேர்வு. மருத்துவ படிப்பை படிக்க தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்ய நடத்தப்படும் நீட் தேர்வில் தொடர்ந்து பல்வேறு முறைகேடுகளும் குளறுபடிகளும் நடப்பதை பார்த்த இளைஞர்கள், டெல்லியில் ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தை தொடங்கினர்.
முதலில் அபிஜித் தீப்கே என்ற இளைஞர், கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி என்ற பெயரில் சமூக ஊடகப்பக்கத்தை உருவாக்கி, அரசின் தோல்விகளை நையாண்டி செய்து, கேலி சித்திரங்களாக வெளியிட்டார். அவருக்கு ஆதரவு பெருகியதை அடுத்து, ஜென்சி இளைஞர்கள் டெல்லியில் நேரடியாக களத்தில் இறங்கி போராடினார்கள்.
நீட் தேர்வு முறைகேடுகளுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும். நீட் தேர்வால் உயிரை மாய்த்துக் கொண்ட மாணவர்களின் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். போராடும் மாணவர்கள் மீது வழக்குப்பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்க கூடாது என்ற மூன்று முக்கிய கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர்.
கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சிக்கு சமூக ஊடகங்களில் ஆதரவு பெருகியதைப் போலவே, போராட்ட களத்திலும் ஆதரவு பெருகிறது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் அனைவரும் 20 வயது முதல் 30 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள்தான்.
அவர்கள், எந்த இடத்திலும் பொதுச் சொத்துகளுக்கு சேதம் ஏற்படுத்தவில்லை. வன்முறையைக் கையாளவில்லை. டெல்லி ஜந்தர் மந்தர் பகுதியில் மாணவர்கள் நாடாளுமன்றம் நோக்கி செல்வதை தடுக்க போலீசார் இரும்புத் தடுப்புகளை வைத்திருந்தனர்.
ஜூலை 20ஆம் தேதி, தடையை மீறி நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் நுழைய முயன்ற மாணவர்கள் மீது போலீசார் கண்ணீ்ர புகை குண்டுகளை வீசியும், தண்ணீரை பீய்ச்சி அடித்தும், கடுமையான தடியடி நடத்தியும் கலைத்தனர்.
இதில், 200க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களும் 15 போலீசாரும் காயம் அடைந்தனர். 100க்கும் மேற்பட்ட மாணவர் தலைவர்கள் கைது செய்யபட்டு விடுவிக்கப்பட்டனர்.
காவல் துறை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்கியபோதும், மாணவர்கள் அகிம்சை உத்தியை கையாண்டனர். போலீசாருடன் மாணவர்கள் வாக்குவாதம் செய்யவில்லை. தடியடி நடத்த நின்ற போலீசாருக்கு எதிராக வன்முறையைக் கையாளாமல், இரும்புத் தடுப்புகளின் மீது ஏறி நின்று பொலிசாருக்கு ரோஜாப் பூக்களைக் கொடுத்து, அமைதியான முறையில் தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். இரும்புத் தடுப்புகள் மீது மாணவர்கள் தங்கள் உடைகளை மாட்டி வைத்து, ரீல்ஸ்களை வெளியிட்டனர். போலீசார் துரத்தும்போது ஓடுவதை மொபைல் கேம் பின்னணி இசையோடு இணைத்து இணையத்தில் ட்ரெண்ட் ஆக்கினர்.
சண்டீகரில் நடந்த போராட்டத்தின்போது, பாதுகாப்பு வழங்கிய உள்ளூர் போலீசாருக்கு மாணவர்கள் ரோஜா மலர்களை கொடுத்து வாழ்த்தியதுடன், சண்டீகர் போலீஸ் வாழ்க என்று மாணவர்கள் முழக்கமிட்டனர். இதைக்கண்டு ஒரு மூத்த காவல் துறை அதிகாரி உணர்ச்சிவசப்பட்டு கண் கலங்கினார்.
மாணவர்களின் தொடர் போராட்டத்தால், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். தேர்வு முறைகேட்டால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க அரசு ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து, பேரணிகள் மற்றும் போராட்டங்கள் வெற்றிகரமாக வாபஸ் பெறப்பட்டன.
36 நாட்கள் நடந்த போராட்டத்தில் எந்த ஒரு பொதுச்சொத்தும் சேதப்படுத்தப்படவில்லை. இந்திய வரலாற்றில் இவ்வளவு பெரிய அளவில் மாணவர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கிப் பேரணி சென்று, வன்முறையின்றித் தங்களின் கோரிக்கையை வென்றெடுத்தது இதுவே முதல்முறையாகும். மாணவர்களின் உத்திகள் உலக அளவில் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளன.
காந்தியின் அகிம்சை வழி இன்றைக்கும் பொருத்தமானதாக உள்ளது என்பதும், அகிம்சையால் அகிலத்தையும் வெல்லலாம் என்பதும், டெல்லியில் நடந்த போராட்டம் உலகிற்கு உணர்த்தும் பாடமாக அமைந்துள்ளது.