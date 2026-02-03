ETV Bharat / bharat

இந்தியாவின் வளர்ச்சி அதிகரிக்கும்: இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்திற்கு அமைச்சர்கள் வரவேற்பு

மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கர் அமெரிக்காவுக்கு மூன்று நாள்கள் அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார்.

பிரதமர் மோடி - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - கோப்புப்படம்
பிரதமர் மோடி - அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப் - கோப்புப்படம் (AFP)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : February 3, 2026 at 11:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புது டெல்லி: இந்தியா - அமெரிக்கா இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தமானது இருநாட்டின் பொருளாதாரத்திலும் வளர்ச்சியை அதிகரிக்கும் என்றும், ‘மேக் இன் இந்தியா’ உற்பத்தியை வலுப்படுத்தும் என்றும் பாஜக மூத்த அமைச்சர்கள் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

ரஷ்யாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை காரணம்காட்டி, கடந்த ஆண்டு இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படுகிற பொருட்களுக்கு வரியை கணிசமாக உயர்த்தி உத்தரவிட்டார் அதிபர் டிரம்ப். இதனால் இந்திய உற்பத்தியாளர்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்த நிலையில், நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக எந்த எல்லைக்கும் செய்ய தயாராக இருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருந்தார். வரி குறைப்பு குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் பல கட்டங்களாக நடைபெற்று வந்த நிலையில், ரஷ்யாவிடவுடனான வர்த்தகத்தை நிறுத்தினால் மட்டுமே அமெரிக்க வரியை குறைக்கும் என்று டிரம்ப் திட்டவட்டமாக கூறியிருந்தார்.

இந்நிலையில், நேற்று (பிப்.2) பிரதமர் மோடியுடன் தொலைபேசியில் வர்த்தகம் மற்றும் வரி விதிப்பு குறித்து உரையாடியதாக செய்திகள் வெளியாகின. அதனை உறுதி செய்யும் விதமாக டிரம்ப் தனது சமூக ஊடக பக்கத்தில், பிரதமர் மோடியுடன் பேசியது தனக்கு பெருமையாக இருந்ததாக பதிவிட்டிருந்தார். அதில், இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் ஒரு வர்த்தக ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளதாகவும், அதன்படி, இந்திய பொருட்களுக்கான பரஸ்பர வரியை 25 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக குறைப்பதாக அறிவித்திருந்தார். மேலும், அமெரிக்காவிற்கு எதிரான வரியை இந்தியா பூஜ்ஜியமாக குறைக்கும் என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு பாஜக அமைச்சர்கள் பலரும் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ். ஜெய்சங்கர், “இந்த ஒப்பந்தமானது ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரங்களிலும் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும். நம்பகமான தொழில்நுட்ப உறவுகளை ஊக்குவிப்பதோடு, இரு நாட்டிலும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும். குறிப்பாக, ‘மேக் இன் இந்தியா’ முயற்சிகளை வலுப்படுத்தும்” என்று தனது எக்ஸ் தளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

வாஷிங்டனில் நடைபெற்று வருகிற கனிம விநியோக பரிமாற்றம் தொடர்பான அமைச்சர்கள் கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள 3 நாள் பயணமாக அமெரிக்கா சென்றுள்ளார் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர்.

வர்த்தம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்திய - அமெரிக்க வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை வரவேற்பதாக கூறியுள்ளார். அவர் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “இந்த ஒப்பந்தமானது உள்நாட்டு விவசாயிகள், சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள், தொழில்முனைவோர் மற்றும் திறமையான தொழிலாளர்களுக்கு உலகளவிலான வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தும். ‘மேக் இன் இந்தியா’ வளர்ச்சியடையும். இந்த ஒப்பந்தமானது இந்தியாவிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இடையே அமைதி, வளர்ச்சி மற்றும் பிரகாசமான எதிர்காலத்தை உருவாக்கும்” என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ''மோடியுடன் பேசிய டிரம்ப்'' - அமெரிக்கா, இந்தியா இடையே வர்த்தக ஒப்பந்தம்!

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின் ஆகியோரும் இந்த ஒப்பந்தத்திற்கு வரவேற்பு அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

TRUMP ON INDIA US TRADE DEAL
PM NARENDRA MODI
DONALD TRUMP
அமெரிக்க இந்திய வர்த்தக ஒப்பந்தம்
INDIA US TRADE DEAL REACTIONS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.