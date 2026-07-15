ETV Bharat / bharat

அமலுக்கு வந்தது இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையேயான வர்த்தக ஒப்பந்தம்; வரலாற்று தருணம் என பிரதமர் மோடி நெகிழ்ச்சி

இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையிலான புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் இருநாடுகளுக்கு இடையேயான பொருளாதார தொடர்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தும் என பிரதமர் மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்தார்.

இந்தியா-இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்து
இந்தியா-இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்து (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 4:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையேயான விரிவான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் (CETA) இன்று நடைமுறைக்கு வந்துள்ள நிலையில், இது ஒரு முக்கியமான வரலாற்று தருணம் என பிரதமர் மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

சுங்க வரிகள் நீக்கம்

இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையிலான ஒருங்கிணைந்த பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தம் இரு நாடுகளுக்கிடையே கடந்த ஆண்டு கையெழுத்தானது. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒப்பந்தத்தின் மூலம் இந்தியாவில் இருந்து இங்கிலாந்திற்கு ஏற்றுமதியாகும் 99% பொருட்கள் மீது விதிக்கப்படும் சுங்க வரிகள் நீக்கப்படுகின்றன. இதனால் வரும் ஆண்டுகளில் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தகம் சுமார் ரூ.60 ஆயிரம் கோடி அளவுக்கு அதிகாரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரு நாடுகளுக்கு இடையே வர்த்தகம், முதலீடு மற்றும் தொழில்துறை வாய்ப்புக்கள் மேலும் விரிவடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, 2030-ஆம் ஆண்டுக்குள் இரதரப்பு வர்த்தகத்தை ரூ.11.5 லட்சம் கோடி என்ற அளவுக்கு உயரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்

இந்த ஒப்​பந்​தம் ஜவுளித் துறை, ரத்​தினங்​கள் மற்​றும் நகைகள், மருந்​துத் துறை, வாக​னங்​கள் மற்​றும் வாகன உதிரி​பாகங்​கள் போன்ற முக்​கிய துறை​களுக்கு பெரிய அளவிலான நன்​மை​களை வழங்​கும் எனக் கருதப்​படு​கிறது.

மேலும், சமையல் கலைஞர்கள், யோகா பயிற்சியாளர்கள் போன்ற தொழில்முறை நிபுணர்கள் எளிதான பயண வசதிகள் மற்றும் விசா சலுகைகளை பெற இயலும். குறிப்பாக இந்திய நுகர்வோர் இங்கிலாந்தில் தயாரிக்கப்படும் கார்கள் மற்றும் குறிப்பிட மது வகைகளை குறைந்த விலையில் பெறும் வாய்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

குறிப்பாக இந்த இருதரப்பு ஒப்பந்தத்தின்படி, இங்கிலாந்துக்கு விதிக்கப்படும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் மீதான 70% வரையிலான வரிகள், கடல்சார் பொருட்கள் மீதான 21% வரிகள், பொறியியல் பொருட்கள் மற்றும் வாகன உதிரிபாகங்கள் மீதான 18% வரிகள் பூஜ்ஜியமாக குறைகிறது.

இதேபோன்று தோல் மற்றும் காலணி தயாரிப்புக்கள் மீதான 16% வரிகள், ஜவுளி மற்றும் வர்த்தகம் மீதான சுமார் 12% வரிகளும் பூஜ்ஜியமாக குறைக்கப்படவுள்ளன. இது இங்கிலாந்து சந்தையில் இந்திய ஏற்றுமதி பொருட்களை கணிசமாக அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வாகன இறக்குமதி வரி குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடுகளின் கீழ் 10% ஆக குறைக்கப்படும். இதன்மூலம் இந்திய கார் தயாரிப்பு நிறுவனங்களான டாடா மோட்டார்ஸ், மஹிந்திரா, மாருதி சுசூகி போன்ற இந்திய உற்பத்தியாளர்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில் இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையேயான இந்த ஒப்பந்தம் வரலாற்று முக்கியத்தும் வாய்ந்தது. இது இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான பொருளாதார தொடர்புகளை மேலும் வலுப்படுத்தும்" என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

மேலும், "இரு ஜனநாயக நாடுகளுக்கு இடையேயான நம்பிக்கை, வர்த்தகம், தொழில்நுட்பம், முதலீடு ஆகிவற்றை அடுத்தகட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல ஒரு முக்கியமான வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான வர்த்தக தொடர்புகளை மேலும் அதிகப்படுத்தும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

மேலும், "இந்த புதிய ஒப்பந்தம் விவசாயிகள், தொழில் முனைவோருக்கு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும்" என்றும் பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் பேசுகையில், "இந்தியா-இங்கிலாந்து இடையேயான இந்த ஒப்பந்தம் பல்வேறு துறைகளில் உற்பத்தியாளர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புக்களை உருவாக்கும். குறிப்பாக ஜவுளி, ரத்தனங்கள், ஆபரணங்கள், பொறியியல் பொருட்கள், கடல்சார் பொருட்கள், ரசாயனங்கள், தகவல் தொழில்நுட்ப துறை வல்லுநர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புக்களை உருவாக்குகிறது.

அதேசமயம் தகவல் தொழில்நுட்பம், தொழில்முறை சேவைகள், நிதி, கல்வி மற்றும் வணிகச் சேவைகள் ஆகிய துறைகளுக்கு புதிய வாய்ப்புக்களை திறப்பதோடு, இந்தியாவில் உள்ள திறமையாளர்களின் பணி சார்ந்த இடபெயர்வுக்கு இது வழி வகுக்கும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

INDIA UK CETA
UK SOCIAL SECURITY TAX EXEMPTION
வர்த்த ஒப்பந்தம்
பொருளாதார வர்த்தக ஒப்பந்தம்
INDIA UNITED KINGDOM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.