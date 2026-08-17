இரண்டு ட்ரோன்களுக்காக ரூ. 1,943 கோடியை செலவிடும் இந்தியா; கடற்பரப்பு பாதுகாப்புக்காக அமெ. நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம்
இந்த ட்ரோன் தொடர்ச்சியாக 30 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக எந்த மாதிரியான வானிலையாக இருந்தாலும் வானில் வட்டமடித்து கடல் பரப்பின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதுடன், அதுகுறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் அதிகாரிகளுக்கும் வழங்கும்.
Published : August 17, 2026 at 7:36 PM IST
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் கடல் பரப்பை பாதுகாக்கும் பொருட்டு ரூ. 1,943 கோடி செலவில் இரண்டு ட்ரோன்களை வாங்க அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.
இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம், இந்திய கடற்பகுதியை பாதுகாக்கும் பொருட்டு அமெரிக்காவை தலைமையிடமாக கொண்டு இயங்கும் நிறுவனத்துடன் கை கோர்த்துள்ளது. அது, இந்திய கடற்படைக்காக ஜெனரல் அட்டாமிக்ஸ் ஏரோனாடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் (General Atomics Aeronautical Systems) என்ற நிறுவனத்திடம் இருந்து எம்க்யூ-9பி கடல் காவலன் (MQ-9B Sea Guardian) எனும் உயர் வகை ட்ரோன்களை வாங்க இருக்கிறது.
சுமார் ரூ. 1,943 கோடி மதிப்பில் இந்த ட்ரோன்கள் வாங்கப்பட உள்ளன. இதற்கான ஒப்பந்தத்திலேயே இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) கையெழுத்திட்டது. புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் பாதுகாப்புத் துறையின் கொள்முதல் பிரிவின் கூடுதல் செயலாளரும், தலைமை இயக்குநருமான ஏ. அன்பரசு கலந்து கொண்டார். இவர் முன்னிலையிலேயே இந்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
Ministry of Defence on August 17, 2026 has signed a contract with @GenAtomics_ASI for leasing two MQ-9B Sea Guardian HALE RPAS for the @indiannavy for 30 months, at a cost of approximately Rs 1,943 crore.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) August 17, 2026
Equipped with advanced sensors and sophisticated payloads, the MQ-9B Sea… pic.twitter.com/wZBEC1Ixux
இதன் அடிப்படையில் இரண்டு எம்க்யூ-9பி கடல் காவலன் ட்ரோன்களை, ஜெனரல் அட்டாமிக்ஸ் ஏரோனாடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் இந்தியாவிற்கு வழங்க இருக்கிறது. அடுத்த 30 மாதங்களுக்குள் இது தயார் செய்து வழங்கப்பட இருப்பதாக இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அதன் எக்ஸ் பதிவின் வாயிலாக தெரிவித்துள்ளது.
அதிக உயரத்தில் நீண்ட நேரம் இயங்கக் கூடிய ஓர் உயர் வகை ட்ரோனே இந்த எம்க்யூ-9பி கடல் காவலன் ட்ரோன் ஆகும். பெயருக்கு ஏற்ப கடலைச் சுற்றி சுற்றி வந்து காக்கும் வகையில் இந்த ட்ரோனை தயாரிப்பு நிறுவனம் வடிவமைத்துள்ளது. இதற்காக அதி நவீன சென்சார்கள் அதில் வழங்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அது தெரிவித்துள்ளது.
தொடர்ந்து பொருட்களை ஏற்றிச் செல்கின்ற வசதியும் ட்ரோனில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால், கடல் கண்காணிப்புக்கான அத்யாவசிய பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லக் கூடிய ட்ரோனாகவும் அது இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இத்துடன், பரந்து விரிந்த கடல் பரப்பை தொடர்ச்சியாக உளவு மற்றும் கண்காணிப்பு செய்யும் வகையிலும் இந்த ட்ரோன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. நிறுவனத்தின் தகவலின்படி, அந்த ட்ரோன் தொடர்ச்சியாக 30 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக எந்த மாதிரியான வானிலையாக இருந்தாலும் செயற்கைக்கோளின் உதவியுடன் வானில் வட்டமடித்து கடல் பரப்பின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதுடன், அதுகுறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் அதிகாரிகளுக்கும் வழங்கும் என்பது தெரிய வந்துள்ளது.
மேலும், இந்த ட்ரோனை இயக்க ரிமோட் ஒன்றே போதும். அதற்கு தனி விமானி தேவைப்பட மாட்டார். இத்தகைய அதி நவீன வசதிகளைத் தாங்கிய ட்ரோன்களையே இந்தியா வாங்கும் விதமாக அமெரிக்க நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது.