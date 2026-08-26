வெள்ளப்பெருக்கால் நிலைகுலைந்த நேபாளத்திற்கு நிவாரணப் பொருட்களை அனுப்புகிறது இந்தியா
நேபாளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பெருவெள்ளம் காரணமாக, பீகாரின் கண்டக் ஆற்றில் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு ராட்சத அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அம்மாநில அரசு அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Published : August 26, 2026 at 9:18 PM IST
புதுடெல்லி: வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நேபாளத்தில் இந்திய விமானப்படை விமானங்களில் நிவாரணப் பொருட்களை அனுப்பி வைக்க இருப்பதாக மத்திய அரசின் உயரதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள் மேலும் கூறுகையில், "மத்திய அரசின் மனிதாபிமான உதவி மற்றும் பேரிடர் நிவாரண முன்முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, நேபாளத்திற்கு மருந்துகள் மற்றும் உணவுப்பொருள்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படும்" என்று தெரிவித்தனர்.
நேபாளத்தில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் நிவாரணம் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையை அனுப்பவும் மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
நேபாள பிரதமருடன் மோடி பேச்சு
முன்னதாக, பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷாவிடம் தொலைபேசியில் பேசி, நிலைமையை கேட்டறிந்தார். அங்கு நேரிட்ட உயிரிழப்புகளுக்குத் தனது இரங்கலைத் தெரிவித்த அவர், அந்நாட்டிற்குத் தேவையான அனைத்து மனிதாபிமான உதவிகளையும் வழங்க இந்தியா தயாராக இருப்பதாகவும் கூறினார். இந்தக் கடினமான சூழலில், நேபாளத்தில் உள்ள சகோதர சகோதரிகளுடன் இந்தியர்கள்உறுதுணையாக நிற்பதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளில் இந்திய குழுக்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மத்திய அரசுக்கு கார்கே வலியுறுத்தல்
நேபாளத்தில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் மற்றும் பேரழிவு குறித்து அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனா கார்கே அதிர்ச்சி தெரிவித்துள்ளார். இந்த இக்கட்டான நேரத்தில், நேபாளத்திற்குத் தேவையான அனைத்து மனிதாபிமான உதவிகளையும் வழங்குமாறு மத்திய அரசை அவர் வலியுறுத்தினார்.
இதுகுறித்து எக்ஸ் தளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "நேபாளத்தில் பேரழிவை ஏற்படுத்தி உள்ள திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு மிகுந்த அதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கிறது. தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்தவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் நேபாள மக்களுடன் துணை நிற்கிறோம்.
காணாமல் போனதாகக் கூறப்படும் 100-க்கும் மேற்பட்ட இந்தியர்கள் குறித்த தகவல்கள் மிகுந்த கவலையை அளிக்கின்றன. அவர்களைக் கண்டறியவும், அவர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், அவர்களின் குடும்பங்களுக்குத் தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்கவும் உடனடி நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு இந்திய அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.
மேலும், நேபாள மக்களுடன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் துணை நிற்கிறது; பாதிக்கப்பட்ட அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இதேபோல் ராகுல் காந்தியும் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
பீகாரில் வெள்ள அபாயம் - அதிரடி எச்சரிக்கை
முன்னதாக, நேபாளத்தில் ஏற்பட்டுள்ள பெருவெள்ளம் காரணமாக, பீகாரின் கண்டக் ஆற்றில் 3 மீட்டர் உயரத்திற்கு ராட்சத வெள்ள அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக அம்மாநில அரசு அதிரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்கள் யாரும் பீதியடைய வேண்டாம் என்றும், நிலைமையை எதிர்கொள்ளத் தயாராக இருக்குமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, பீகார் முதல்வர் சாம்ராட் சௌத்ரியைத் தொடர்புகொண்டு அனைத்து உதவிகளையும் வழங்குவதாக உறுதியளித்துள்ளார்.