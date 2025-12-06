கூடங்குளத்தில் 6 அலகுகள் உறுதி; புதிய யூரியா ஆலை - ரஷ்யாவுடன் 14 ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்ட இந்தியா

ETV Bharat / bharat

இந்தியா உடனான 14 ஒப்பந்தங்களில் புடின் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.

பிரதமர் மோடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது.
பிரதமர் மோடி மற்றும் ரஷ்ய அதிபர் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தானது (ANI Photo)
புதுடெல்லி: இரண்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்த ரஷ்ய அதிபர் புடின், கூடங்குளம் அணு உலை விரிவாக்கம் உள்பட 14 ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளார்.

ரஷ்யா-உக்ரைன் போர் பதற்றத்திற்கு இடையில், டெல்லியில் நடைபெற்ற 23-ஆவது இந்திய-ரஷ்ய உச்சி மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக அதிபர் விளாடிமிர் புடின் டிசம்பர் 4 அன்று இந்தியா வந்தார்.

அவரை விமான நிலையத்திற்கு நேரில் சென்று ஆரத்தழுவி வரவேற்ற பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இரவு நேர விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்து அன்பை பரிமாறிக் கொண்டார். பின்னர் இருநாட்டுத் தலைவர்களும் இணைந்து ஹைதராபாத் இல்லத்தில் வைத்து ஆலோசனை நடத்தினர். அதனைத் தொடர்ந்து மறுநாள் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் புடினுக்கு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.

ரஷ்ய அதிபர் புடினை குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு வரவேற்றார்.
ரஷ்ய அதிபர் புடினை குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு வரவேற்றார் (ANI Photo)

இதற்கிடையில், ராஜ் கட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்திற்கு சென்று புடின் மரியாதை செலுத்தினார். மேலும் வர்த்தகம், எரிசக்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் பிற துறைகளில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக பெருவணிக நிறுவனங்களின் தலைவர்களை சந்தித்து அவர் உரையாடினார்.

புடின் இந்தியா வருகைக்கு முன்னதாக, முக்கியப் பாதுகாப்பு ஒப்பந்தமாகக் கருதப்பட்ட ‘ரெலோஸ்’ ராணுவ பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்திற்கு ரஷ்ய நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்திருந்தது. அந்த வகையில், ரஷ்ய அதிபர் புடின் வருகையின்போது புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் நிலவின.

இந்தியா-ரஷ்யா ஒப்பந்தம்

இந்நிலையில், இந்தியா உடனான 14 ஒப்பந்தங்களில் புடின் கையெழுத்திட்டுள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, கூடங்குளம் அணுமின் நிலைய விரிவாக்கம், சென்னை-விளாடிவோஸ்டாக் கிழக்கு கடல்சார் வழித்தடத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் புதிய நடவடிக்கைகளுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போன்ற 14 ஒப்பந்தங்களில் ரஷ்ய அதிபர் புடின் மற்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கையெழுத்திட்டுள்ளனர்.

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையத்தைப் பொருத்தவரை, இதுவரை 2,000 மெகாவாட் திறனுள்ள இரண்டு அலகுகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ரஷ்யா உடனான ஒப்பந்தத்தின்படி, இங்கு 6 அலகுகள் வாயிலாக 6,000 மெகாவாட் மின் உற்பத்தி செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதில் 3-ஆவது அலகின் கட்டுமான வேலைகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில், முழு திறனான 6,000 மெகாவாட் மின் உற்பத்திக்கு தேவையான அணு உலை கட்டுமான உபகரணங்களை ரஷ்யாவில் இருந்து இந்தியா கொண்டு வரவும், ரஷ்ய தொழில்நுட்ப உதவியுடன் சில உதிரி பாகங்களை உள்நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்யவும் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

ரஷ்ய அதிபர் புடினுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை நடத்தினார்.
ரஷ்ய அதிபர் புடினுடன் பிரதமர் மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் (ANI Photo)

இதேபோல, சென்னை-விளாடிவோஸ்டாக் கிழக்கு கடல்சார் வழித்தடத்தில் இந்திய கடற்படை பயிற்சி மேற்கொள்ளவும், ரஷ்யாவில் இருந்து இலகுவாக சரக்குகள் கொண்டுவரவும் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன.

இவை மட்டுமில்லாமல், ரஷ்யா-இந்தியா இடையேயான தடையில்லா எரிசக்தி வர்த்தகம், ராணுவ உபகரணங்கள் தயாரிப்புத் தொடர்பான கூட்டு ஆய்வு ஒப்பந்தம், விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் இணைந்து செயல்பட கூட்டு ஒப்பந்தம், ரஷ்யா உதவியுடன் சிறப்பு மருந்துகளை உருவாக்க அந்நாட்டில் இந்தியாவின் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவுவது தொடர்பான ஒப்பந்தங்களும் இந்த சந்திப்பின்போது கையெழுத்தானது என வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அதிகாரபூர்வமாக தெரிவித்துள்ளது.

இருதரப்பு முதலீடு இலக்குகள்

இந்தியா-ரஷ்யா தலைவர்கள் இணைந்து 2030-ஆம் ஆண்டிற்குள் இருதரப்பு வர்த்தகத்தை சுமார் 8.94 லட்சம் கோடி ரூபாய் (100 பில்லியன் டாலர்) உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று உறுதி எடுத்துள்ளனர். மேலும், 2025-ஆம் ஆண்டுக்குள், பரஸ்பர முதலீடுகளில் 50 பில்லியன் டாலர் என்ற இலக்கை அடைவதற்கான தங்கள் உறுதிப்பாட்டையும் இருதரப்பும் உறுதி செய்துள்ளன.

இதனுடன், ரஷ்யாவில் பசுமை வயல் யூரியா தொழிற்சாலையை நிறுவ சுமார் ரூ.10,000 கோடி (1.2 பில்லியன் டாலர்) மதிப்பிலான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் இந்தியா மற்றும் ரஷ்யா நிறுவனங்களுக்கு இடையே கையெழுத்தானது குறிப்பிடத்தக்கது.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து உள்ளிட்ட நிகழ்வுகள் முடிந்தபின், குடியரசுத் தலைவர் சார்பில் அளிக்கப்பட்ட விருந்தில் கலந்துகொண்ட ரஷ்ய அதிபர் புடின், நேற்றிரவு (டிசம்பர் 5) ரஷ்யா புறப்பட்டு சென்றார்.

