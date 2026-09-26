ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக திரளும் 'இந்தியா' கூட்டணி - டெல்லியில் செப். 30-ல் அவசர ஆலோசனை?
காங்கிரஸ் கட்சி அகில இந்திய அளவில் வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 25) மாநில தேர்தல் ஆணைய அலுவலகங்களை நோக்கிப் பிரம்மாண்ட போராட்டங்களை நடத்தியது.
Published : September 26, 2026 at 5:29 PM IST
புதுடெல்லி: வாக்காளர் பட்டியலில் முறைகேடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறி, தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்ய வலியுறுத்தி மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை குறித்து, இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் வரும் 30-ம் தேதி டெல்லியில் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக பதவி நீக்க தீர்மானத்தை கொண்டு வருவது குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்க இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்தின் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த நடவடிக்கைகளின் போது, மற்ற தேர்தல் ஆணையர்களான சுக்பீர் சிங் சந்து மற்றும் விவேக் ஜோஷி ஆகியோர், கடந்த 10 மாதங்களில் தங்களுக்கு தெரியாமல் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளுக்கு எதிராக சுமார் 14 முறை எழுத்துப்பூர்வமாக ஆட்சேபனைகளை பதிவு செய்த செய்தி ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானது.
இந்நிலையில், வாக்காளர் பதிவுப் படிவம் 6-ல் மாற்றங்கள் செய்தது, லட்சக்கணக்கான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டது போன்ற முடிவுகள் மற்ற இரு ஆணையர்களின் ஆலோசனையின்றி தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரால் தன்னிச்சையாக எடுக்கப்பட்டதாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.
It's Simple pic.twitter.com/nYlUcmEN13— Congress (@INCIndia) September 26, 2026
மேலும், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து சுமார் 13 கோடி பேரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு தார்மீக பொறுப்பேற்று ஞானேஷ் குமார் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் மற்றும் அவர் மீது தேச துரோக வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்ய வேண்டும் என்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் குறித்து விவாதிக்க வரும் செப்டம்பர் 29 அன்று காங்கிரஸ் செயற்குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது.
ஏற்கனவே, காங்கிரஸ் கட்சி அகில இந்திய அளவில் வெள்ளிக்கிழமை (செப்டம்பர் 25) மாநில தேர்தல் ஆணைய அலுவலகங்களை நோக்கிப் பிரம்மாண்ட போராட்டங்களை நடத்தியது. இதன் ஒரு பகுதியாக டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட டெல்லி காங்கிரஸ் தலைவர் தேவேந்தர் யாதவ் உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்டோர் காவல் துறையினரால் தடுத்து வைக்கப்பட்டு பின்னர் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
பாட்னா, லக்னோ, சண்டிகர் ஆகிய இடங்களில் போராட்டக்காரர்கள் மீது காவல் துறையினர் தண்ணீரைப் பீய்ச்சி அடித்து கலைத்தனர். அசாம் காங்கிரஸ் தலைவர் கௌரவ் கோகோய் கவுஹாத்தியில் கைது செய்யப்பட்டார். ஜம்மு காஷ்மீர் சட்டப் பேரவையிலும் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் பதாகைகளை ஏந்தி அவையின் உள்ளே போராட்டம் நடத்தினர். மேலும் கர்நாடகா, மணிப்பூர், அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்கத்திலும் போராட்டங்கள் நடந்தன.
ஆனால், எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகளை பாரதிய ஜனதா கட்சி முற்றிலும் நிராகரித்துள்ளது. அதேபோல, தேர்தல் ஆணையமும் தங்களுக்குள் எந்தவித மோதலும் இல்லை என்றும், எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் அனைத்தும் முழு ஆணையத்தின் ஒப்புதலுடன் நிறைவேற்றப்பட்டன என்றும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்தியா கூட்டணியின் அவரச ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் வரும் 30-ந் தேதி நடைபெறும் என்று தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த கூட்டத்தில், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக எந்த மாதிரியான நடவடிக்கையை முன்னெடுப்பது என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.