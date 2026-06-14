உலகளாவிய தீர்வுகளுக்கு இந்தியா பங்களித்து வருகிறது; பிரான்ஸ் மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
இந்திய இளைஞர்கள், ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்திற்கும் பயன்தரக் கூடிய தீர்வுகளைக் கண்டுபிடித்து வருகிறார்கள் என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதத்துடன் தெரிவித்தார்.
Published : June 14, 2026 at 8:14 PM IST
புது டெல்லி: உலக நாடுகளிடம் இருந்து தீர்வுகளை பெறும் இடத்தில் இல்லாமல், உலக நாடுகளுக்கு தீர்வுகளை அளிக்கும் முக்கிய பங்களிப்பவராக இந்தியா திகழ்ந்து வருகிறது என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அரசு முறைப் பயணமாக நேற்றிரவு பிரான்ஸ் சென்றடைந்தார். துறைமுக நகரமான நைஸ் நகரத்தில் அவருக்கு இந்திய வம்சாவளியினர் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, நைஸ் நகரில் "பாரத் இன்னோவேட்ஸ்-2026" மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. மாநாட்டினை பிரதமர் மோடியும், பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மேக்ரானும் இணைந்து தொடங்கி வைத்தனர். இந்த மாநாட்டில் இந்தியா, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளின் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களின் தலைவர்கள், முதலீட்டாளர்கள், புத்தாக்க சிந்தனையாளர்கள், உயர்கல்வி நிறுவனங்களை சேர்ந்தவர்கள் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
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மாநாட்டில் பிரதமர் மோடி பேசுகையில், "பாரத் இன்னோவேட்ஸ் என்பது, சர்வதேச அளவிலான புதுமை படைப்புகளை இந்தியாவுடன் இணைந்து உருவாக்குமாறு உலக நாடுகளுக்கு விடுக்கப்படும் ஓர் அழைப்பாகும். இந்தியாவில் உள்ள இளைஞர்கள், ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்திற்கும் பயன்தரக் கூடிய தீர்வுகளைக் கண்டுபிடித்து வருகிறார்கள்.
இந்தியாவில் எனது தலைமையிலான அரசு, ராணுவம், தொழில்நுட்பம், புத்தொழில் ஆகியவற்றில் தொடர்ந்து சீர்திருத்தம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்தியாவில் சீர்திருத்தங்கள் நின்று விடாது; தொடர்ந்து நடைபெறும். 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தொழில்நுட்பங்களை இந்தியா உலக நாடுகளிடம் இருந்து பெற்றது. தற்போது, உலக நாடுகளுக்கு தொழில்நுட்பங்களை வழங்கும் இடத்தில் இந்தியா உள்ளது.
எதிர்கால சந்ததியினரின் தேவைகளை பூரத்தி செய்யும் ஒரு நிலையான எதிர்காலத்திற்கான கண்டுபிடிப்புகளை இந்தியா உருவாக்கி வருகிறது. உலக நாடுகளுக்கான புதுமைகளையும் இந்தியா உருவாக்கி வருகிறது.
ஏனெனில் புதுமை கண்டுபிடிப்பு என்பது, இந்தியாவின் மரபணுவிலேயே உள்ளது. இந்தியா, உலக நாடுகளிடம் இருந்து தீர்வுகளை பெறும் இடத்தில் இல்லாமல், உலக நாடுகளுக்கு தீர்வுகளை அளிக்கும் முக்கிய பங்களிப்பவராக திகழ்ந்து வருகிறது. மேலும், இந்தியா, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு இடையேயான நட்புறவு என்பது, பகிரப்பட்ட மதிப்பீடுகள் மற்றும் புத்தாக்கங்களின் அடிப்படையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவும், பிரான்சும் பல்வேறு துறைகளில் நட்புறவை கொண்டுள்ளன. அந்த நட்புறவானது, உறுதியான நம்பிக்கை, புத்தாக்கம், உத்வேகம், தொலைநோக்கு பார்வை ஆகியவற்றை அடிப்படையாக கொண்டது. அந்த அடிப்படையில் கடந்த சில ஆண்டுகளில் நாங்கள் பல புதிய முன்னெடுப்புகளைத் தொடங்கியுள்ளோம்; அத்துடன் புதிய யோசனைகளையும் முன்னெடுத்துச் சென்றுள்ளோம்.
அதன்படி, சூரியமின்சக்தி, ஏஐ தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு உலகளாவிய சவால்களுக்கு தீர்வு காணும் முயற்சியில் இந்தியாவும், பிரான்சும் ஈடுபட்டுள்ளன.
இந்தியா, பிரான்ஸ் புத்தாக்க ஆண்டு கடந்த பிப்ரவரியில் தொடங்கப்பட்டது. இன்று பிரான்சுடன் இணைந்து, 'பாரத் இன்னோவேட்ஸ்' திட்டத்தை தொடங்கி வைப்பதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்" என்றார்.
மாநாட்டில் பேசிய பிரான்ஸ் அதிபர் மேக்ரான், "இந்தியா புத்தாக்கத்திற்கான நாடு. இந்திய அரசின் 'மேக் இன் இந்தியா' முன்னெடுப்புக்கு பிரான்ஸ் மதிப்பளிக்கிறது. செயற்கை நுண்ணறிவு, பருவநிலை மாற்றம் போன்ற முக்கியத் துறைகளில் இந்தியாவும், பிரான்ஸும் உண்மையான கூட்டாளியாக இணைந்து செயல்படுகின்றன" என்று தெரிவித்தார்.