இந்தியா-நெதர்லாந்து இடையே 17 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து; சோழர்கால செப்பேடுகளும் இந்தியா வருகை
இந்தியாவில் அதிகம் முதலீடு செய்யும் 'டாப் 5' நாடுகளில் நெதர்லாந்து முக்கிய பங்கு வகிப்பதாக பிரதமர் மோடி மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 17, 2026 at 6:31 PM IST
புதுடெல்லி: பாதுகாப்பு, கனிமங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய துறைகளில் இந்தியா-நெதர்லாந்து இடையே ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்தும் வகையில் 17 ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன.
பிரதமர் மோடி நெதர்லாந்துக்கு அரசு முறை பயணமாக சென்று நிலையில், அந்நாட்டு மன்னர் வில்லேம் அலெக்சாண்டர் மற்றும் மகராணி மேத்சிமாவை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து பேசினார். தொடர்ந்து அந்நாட்டு பிரதமர் ராப் ஜேட்டனை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து பிரதமர் மோடி கலந்துரையாடினார். இந்த சந்திப்பில் ராணுவம், உள்நாட்டு பாதுகாப்பு, கண்டுபிடிப்புகள், பசுமை ஹைட்ரஜன், செமி கண்டக்டர்கள், புதிய தொழில் வாய்ப்புகள் ஆகியவை குறித்து பிரதமர் மோடி விரிவாக விவாதித்தனர்.
சந்திப்புக்கு பிறகு பேசிய பிரதமர் மோடி, "இந்தியாவில் அதிகம் முதலீடு செய்யும் 'டாப் 5' நாடுகளில் நெதர்லாந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. குறிப்பாக கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியாவுக்கும், நெதர்லாந்துக்கும் இடையிலான உறவு மிகவும் ஆழமானவை. ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கும், இந்தியாவிற்கும் இடையேயான வர்த்த ஒப்பந்தத்தால், இன்று இந்தியா, நெதர்லாந்துக்கும் இடையேயான உறவு பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவு மேம்பட்டால் மற்ற நாடுகள் நம்மோடு இணைந்து செயல்பட ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். நாம் இணைந்து நமது நாடுகளையும் வலுப்படுத்தி லட்சியமிக்க புதுமைகளை முன்னெடுக்க முடியும். எரிசக்தி, டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள், குறைகடத்திகள், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் சுகாதார துறைகளில் முதலீடுகள் செய்ய இந்தியாவிற்கு வருமாறு நெதர்லாந்து அரசுக்கும், தொழில் முனைவோருக்கும் இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் அழைப்பு விடுக்கிறேன். தொழில் செய்வதை எளிமையாக்கும் முயற்சிகளை இந்தியா தொடர்ந்து எளிமைப்படுத்தி வருகிறது.
My talks with Prime Minister Rob Jetten were extensive, covering a wide range of topics. One such area is defence and security-related. I spoke about the possibility of defence industrial roadmap at the earliest. We can also work together in sectors such as space, marine systems… pic.twitter.com/sMgKLOdmL8— Narendra Modi (@narendramodi) May 16, 2026
இந்தியா உலகின் அதிவேகமாக வளரும் பொருளாதார நாடாக உள்ளது. உலகின் மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாட்டின் பிரதமராக நான் 12 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளேன். இந்த இடைப்பட்ட ஆண்டுகளில் தொடர்ச்சியான சீர்த்திருத்தங்கள் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார அடிப்படை கட்டமைப்பையே மாற்றி அமைத்துள்ளோம். தனியார் துறைக்கு வாய்ப்புகளை வழங்குவது எங்களின் நோக்கமாக இருந்து வருகிறது" என்றார்.
ஒப்பந்தம் கையெழுத்து
இந்தியாவில் செமி கண்டக்டர்கள் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் நோக்கில் இந்தியாவில் டாடா நிறுவனமும், நெதர்லாந்தின் ஏ.எஸ்.எம்.எல் நிறுவனமும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன. இந்த ஒப்பந்தம் பிரதமர் மோடி மற்றும் நெதர்லாந்து பிரதமர் ஜெட்டன் ஆகியோர் முன்னிலையில் கையெழுத்தானது.
இது தொடர்பாக பேசிய பிரதமர் மோடி, "குஜராத்தின் தோலேராவில் டாடா எல்க்ட்ரானிக்ஸின் செமி கண்டக்டர்கள் உற்பத்தி ஆலையை அமைப்பதற்கும், அதன் உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்கும் நெதர்லாந்தின் ஏ.எஸ்.எம்.எல் நிறுவனம் ஆதரவளிக்கும். செமி கண்டக்டர்கள் துறையில் இந்தியா அடைந்துள்ள முன்னேற்றம், நமது தேசத்தின் இளைஞர்களுக்கு அதிக வேலை வாய்ப்புக்களை வழங்கி வருகிறது. இது வரும் காலங்களில் வளர்ச்சின் முக்கிய துறையாக அமைந்திருக்கும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பல்வேறு முக்கிய துறைகளில் இருநாட்டு அதிகாரிகள் முன்னிலையில் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
முன்னதாக, இந்தியாவிற்கு சொந்தமான 11-ம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த சோழர்கால செப்பேடுகளை பாதுகாத்து வைத்திருந்த நெதர்லாந்தின் லெய்டன் பல்கலைக்கழகம், அதனை இந்தியாவிற்கு திரும்ப தருவதாக தெரிவித்துள்ளது.
சோழர் கால செப்பேடுகள் 21 மற்றும் 3 சிறிய தகடுகள் அடங்கிய இந்த தொகுப்பு, இந்தியாவின் 11-ம் நூற்றாண்டு சோழர் மன்னர்களின் வரலாற்றையும், கலாச்சாரத்தையும் பிரபலிக்கும் முக்கிய ஆவணமாக விளங்குகிறது.