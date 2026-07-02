ரூ.5.35 லட்சம் கோடி முதலீடு - 120-க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் | இந்தியா, ஜப்பான் பிரதமர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு
இந்தியா, ஜப்பான் ஆகிய இரு நாடுகளின் எரிசக்தித் தேவைகளில் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும், மாற்று வழிகளை உருவாக்குவது குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் ஆலோசித்தனர்.
Published : July 2, 2026 at 4:09 PM IST
புதுடெல்லி: ஜப்பான் பிரதமர் சானேயோ டகாய்ச்சியுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். அப்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே செமிகண்டக்டர், ஏஐ தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளில் 100-க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.
16-வது இந்தியா-ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க அரசுமுறைப் பயணமாக டெல்லி வந்துள்ள ஜப்பான் பிரதமர் சானேயோ டகாய்ச்சிக்கும், இந்தியப் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் இடையேயான உயர்மட்ட இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தை இன்று (ஜூலை 2, 2026) ஹைதராபாத் இல்லத்தில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்று முடிந்தது
பிரதமராகப் பொறுப்பேற்ற பிறகு சனாயே டகாய்ச்சி இந்தியாவுக்கு மேற்கொள்ளும் முதலாவது அதிகாரப்பூர்வப் பயணம் இதுவாகும்.
குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் பாரம்பரிய வரவேற்பு
முன்னதாக, டெல்லி வந்தடைந்த ஜப்பான் பிரதமரை மத்திய அரசு முறைப்படி வரவேற்றது. தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அவருக்கு பாரம்பரிய ராணுவ அணிவகுப்புடன் கூடிய சிவப்புக் கம்பள வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
அப்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடியும், ஜப்பான் பிரதமர் டகாய்ச்சியும் தங்களது நாட்டு அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகளை ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகம் செய்து வைத்தனர்.
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ஹைதராபாத் இல்லத்தில் பேச்சுவார்த்தை
அதன் பின்னர், டெல்லியில் உள்ள ஹைதராபாத் இல்லத்தில் இரு நாட்டுத் தலைவர்களும் பிரதிநிதிகள் குழு மட்டத்திலான விரிவான பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெற்றது. இந்த பேச்சுவார்த்தையில் பின்வரும் முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன.
- பொருளாதாரப் பாதுகாப்பு கூட்டுப் பிரகடனம்: உலகளாவிய பொருளாதாரச் சூழலில் இரு நாடுகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் பிரத்யேக கூட்டு அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டது.
- செயற்கை நுண்ணறிவு துறையில் ஒத்துழைப்பு: எதிர்காலத் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டிற்காக செயற்கை நுண்ணறிவுத் துறையில் (Artificial Intelligence) இரு நாடுகளும் இணைந்து கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில்நுட்பப் பகிர்வுகளை மேற்கொள்ள ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
- செமிகண்டக்டர் துறையில் ஒத்துழைப்பு: உலக அளவில் செமிகண்டக்டர் மற்றும் முக்கியமான தாதுக்களின் விநியோகத்தில் உள்ள தடைகளை உடைத்து, அதன் விநியோகச் சங்கிலியை மிகவும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இரு தலைவர்களும் உடன்பாட்டில் கையெழுத்திட்டனர்.
- 10 டிரில்லியன் யென் முதலீட்டு இலக்கு: இந்தியாவின் உள்கட்டமைப்பு, புல்லட் ரயில் திட்டம் மற்றும் தூய்மை ஆற்றல் ஆகிய துறைகளில் ஜப்பானின் முதலீடுகளை மேலும் அதிகரிக்க இரு தலைவர்களும் ஒப்புக்கொண்டனர். 10 டிரில்லியன் யென் முதலீடு என்ற அளவுக்கு ஜப்பான் முன் வந்தது. அதாவது இந்திய மதிப்பில் 5.35 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஆகும்.
- கடல்சார் பாதுகாப்பு மற்றும் குவாட் ஒத்துழைப்பு: இந்தோ-பசிபிக் பிராந்தியத்தில் சுதந்திரமான மற்றும் திறந்த கடல்வழிப் போக்குவரத்தை உறுதி செய்யவும், பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவக் கூட்டுப் பயிற்சிகளைத் தீவிரப்படுத்தவும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் தங்களது ஒத்துழைப்பை உறுதி செய்தனர்.
சர்வதேச சவால்கள் குறித்தும் ஆலோசனை
Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi held bilateral talks at Hyderabad House#PMMODI #JAPANPM #Latest pic.twitter.com/o4YEHozWEp— ETV Bharat (@ETVBharatEng) July 2, 2026
அண்மை காலமாக மத்திய கிழக்கு பிராந்தியத்தில் நிலவும் பதற்றங்கள், ஹார்முஸ் நீரிணை கடல் வழிப் போக்குவரத்து பாதிப்புகள் மற்றும் அதனால் இந்தியா, ஜப்பான் ஆகிய இரு நாடுகளின் எரிசக்தித் தேவைகளில் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொள்வது குறித்தும், மாற்று வழிகளை உருவாக்குவது குறித்தும் இரு தலைவர்களும் ஆலோசித்தனர்.