Yearender 2025: சீர்திருத்த விரைவு ரயிலில் இந்தியா - பிரதமர் நரேந்திர மோடி புகழாரம்!
சீர்திருத்தங்கள் ஒரு வளமான மற்றும் தற்சார்பு கொண்ட இந்தியாவை உருவாக்குவதை நோக்கமாக கொண்டவை. வரும் ஆண்டுகளிலும் இது போன்ற சீர்திருத்தங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வோம் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : December 31, 2025 at 10:28 AM IST
உலகின் கவனத்தை ஈர்க்கும் நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது. இது நமது மக்களின் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளாலேயே சாத்தியமானது. உலக நாடுகள் அனைத்தும் இன்று நம்மை, நம்பிக்கையுடனும் உறுதியுடனும் பார்த்து வருகின்றன. பல துறைகளையும் உள்ளடக்கிய, நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை நோக்கமாக கொண்ட அடுத்த தலைமுறை சீர்திருத்தங்கள் மூலம் நமது வளர்ச்சியின் வேகம் முடுக்கிவிடப்பட்ட விதத்தை அவர்கள் பாராட்டுகிறார்கள்.
இந்தியா சீர்திருத்த விரைவு ரயிலில் ஏறிவிட்டது என்று நான் பலரிடம் கூறி வருகிறேன்.
இந்த சீர்திருத்த விரைவு ரயிலின் என்ஜின் நமது மக்களே. மேலும் நமது இளம் தலைமுறை மற்றும் நமது மக்களின் அசைக்க முடியாத மன உறுதி ஆகியவற்றையும் சேர்த்து கூறலாம்.
கடந்த 11 ஆண்டுகளில் அடைந்த வளர்ச்சியின் அடிப்படையில், சீர்திருத்தங்களை ஒரு தொடர்ச்சியான தேசிய இயக்கமாக இந்தியா முன்னெடுத்த ஆண்டாக 2025 நினைவு கூரப்படும். நாங்கள் அரசு நிர்வாகத்தை நவீனமயமாக்கினோம். மேலும், அனைவரும் அணுகும் வரையில் அதனை எளிமைப்படுத்தினோம். மேலும், நீண்டகால மற்றும் அனைத்து தரப்பு மக்களையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சிக்கான அடித்தளங்களை வலுப்படுத்தினோம்.
நாங்கள் உயரிய லட்சியம், துரிதமான செயல்பாடுகள் மற்றும் ஆழமான மாற்றத்துடனும் உறுதியாக முன்னேறினோம். இந்த சீர்திருத்தங்கள் பொதுமக்கள் கண்ணியத்துடன் வாழவும், தொழில்முனைவோர் நம்பிக்கையுடன் புதுமைகளைப் படைக்கவும், அரசு அமைப்புகள் நேர்மையுடனும் நம்பிக்கையுடனும் செயல்பட வழிவகுத்துள்ளன.
மேற்கொள்ளப்பட்ட சீர்திருத்தங்களில் சில உதாரணங்களை நான் இங்கே குறிப்பிடுகிறேன்.
ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம்
- 5% மற்றும் 18% என இரண்டு அடுக்குகள் கொண்ட தெளிவான கட்டமைப்பு செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
- பொதுமக்கள், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள், விவசாயிகள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் மீதான வரிச் சுமை குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
- பொதுமக்கள் முன் வைத்த பல பிரச்சினைகளை நீக்கி, ஒரு புதிய இணக்கமான சூழலை உறுதி செய்வதே இதன் நோக்கமாகும்.
- இந்தச் சீர்திருத்தம் நுகர்வோரிடம் நம்பிக்கை மற்றும் தேவைகளை அதிகரித்துள்ளது. பண்டிகை காலங்களில் விற்பனையை அதிகரித்துள்ளது.
நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு நிவாரணம்
- ஆண்டுக்கு ரூ. 12 லட்சம் வரை வருமானம் பெறுவோர் இனி எவ்வித வருமான வரியையும் செலுத்த வேண்டியதில்லை.
- நடைமுறையில் இருந்த மிகவும் பழைமையான 1961 ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச் சட்டத்திற்கு பதில், நவீன மற்றும் எளிமையாக்கப்பட்ட 2025 ஆம் ஆண்டு வருமான வரிச் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
- சீர்திருத்தங்கள் அனைத்தும், வெளிப்படையான, தொழில்நுட்பம் சார்ந்த வரி நிர்வாகத்தை நோக்கிய இந்தியாவின் பயணத்தை காட்டுகின்றன.
சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு புத்துயிர்
- 'சிறு நிறுவனங்கள்' என்பதற்கான வரையறை விரிவுபடுத்தப்பட்டு, ரூ. 100 கோடி வரை வருமானம் ஈட்டும் நிறுவனங்களையும் உள்ளடக்கியதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
- இதன் மூலம் ஆயிரக்கணக்கான நிறுவனங்களுக்கான வரிச் சுமையும், செலவுகளும் குறையும்.
காப்பீட்டுத் துறையில் 100% நேரடி அந்நிய முதலீடு
- இந்திய காப்பீட்டு நிறுவனங்களில் 100% நேரடி அந்நிய முதலீடு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.
- இதனால் மக்களுக்குச் சிறந்த காப்பீட்டுத் தேர்வுகளும், மேம்பட்ட சேவையும் கிடைக்கும்.
பங்குச் சந்தை சீர்திருத்தம்
- பங்குச் சந்தை தொடர்பான புதிய மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பங்கு சந்தையை நிர்வகிக்கும் செபியின் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்தப்படுவதுடன், முதலீட்டாளர்களின் பாதுகாப்பும் உறுதிப்படுத்தப்படும். எளிமையான மற்றும் தொழில்நுட்பத்தால் வழி நடத்தப்படும் பங்குச் சந்தையை உருவாக்கும்.
- சீர்திருத்தங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும். மேலும், சேமிப்புகளை உறுதி செய்யும்.
கடல்சார் மற்றும் நீலப் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள்
- ஒரே நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடரான மழைக்காலக் கூட்டத்தொடரில், ஐந்து முக்கிய கடல்சார் சட்டங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. சரக்கு கையாளுதல் சட்டம் - 2025, கடல் வழியாக சரக்குகள் கொண்டு செல்லும் மசோதா - 2025, கடலோரக் கப்பல் போக்குவரத்து மசோதா - 2025, வணிகக் கப்பல் போக்குவரத்து மசோதா - 2025 மற்றும் இந்தியத் துறைமுகங்கள் மசோதா - 2025 ஆகியவை நிறைவேற்றப்பட்டன.
- சீர்திருத்தங்கள் ஆவணங்களை எளிமையாக்குகின்றன - புகார்களை விரைந்து தீர்க்கின்றன மற்றும் தளவாடச் செலவுகளை கணிசமாக குறைக்கின்றன.
- 1908, 1925 மற்றும் 1958 ஆம் ஆண்டுகளைச் சேர்ந்த காலாவதியான சட்டங்களும் மாற்றப்பட்டுள்ளன.
ஜன் விஸ்வாஸ்... குற்றமயமாக்கலுக்கு முற்றுப்புள்ளி
நூற்றுக்கணக்கான காலாவதியான சட்டங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
- 2025 ஆம் ஆண்டு மட்டும் 71 சட்டங்களுக்கு முடிவுரை எழுதப்பட்டுள்ளது.
வணிகம் செய்வதற்கான வழிமுறைகளை மேம்படுத்துதல்
- செயற்கை இழைகள், நூல்கள், பிளாஸ்டிக், பாலிமர்கள் மற்றும் அடிப்படை உலோகங்கள் ஆகிய துறைகளில் மொத்தம் 22 தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. அதே நேரத்தில், எஃகு, பொறியியல், மின்சாரம், உலோகம் மற்றும் நுகர்வோர் துறையில் 53 தரக் கட்டுப்பாட்டு ஆணைகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டன.
- இந்த சீர்திருத்தம் ஆடை ஏற்றுமதியில் இந்தியாவின் பங்கை அதிகரிக்கும். காலணிகள், ஆட்டோமொபைல் போன்ற பல்வேறு தொழில்களில் உற்பத்திச் செலவுகளைக் குறைக்கும். மின்னணுவியல், மிதிவண்டிகள் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் பொருட்களுக்கான விலையை குறைக்கும்.
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தொழிலாளர் சீர்திருத்தங்கள்
- தொழிலாளர் சட்டங்கள் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்பட்டன. இதுவரை 29 சிறு சிறு சட்டங்களாக இருந்தவை 4 நவீன சட்டத் தொகுப்புகளாக ஒன்றிணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- இந்தியா, தொழிலாளர்களின் நலன்களைப் பாதுகாப்பதோடு, வணிகச் சூழலை மேம்படுத்தும் ஒரு தொழிலாளர் கட்டமைப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
- தொழிலாளர்களுக்கு நியாயமான ஊதியம், அதனை சரியான நேரத்தில் வழங்குதல், சுமூகமான தொழில் உறவுகள், சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் பாதுகாப்பான பணியிடங்கள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
- பணியிடங்களில் பெண்களின் பங்கேற்பை அதிகரிக்க புதிய சட்டங்கள் உறுதி அளிக்கின்றன.
- ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் உட்பட அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் ESI மற்றும் PF திட்டங்களின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டு, அவர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்தியப் பொருட்களுக்கு விரிவான சந்தைகள்
- நியூசிலாந்து, ஓமன் மற்றும் பிரிட்டன் ஆகிய நாடுகளுடன் வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன. இவை முதலீடுகளை அதிகரிப்பதோடு, வேலைவாய்ப்புகளைப் பெருக்கும். மேலும் உள்ளூர் தொழில்முனைவோரையும் ஊக்குவிக்கும். உலகப் பொருளாதாரத்தில் நம்பகமான மற்றும் போட்டித்தன்மை வாய்ந்த முக்கிய நாடாக இந்தியாவை வலுப்படுத்துகின்றன.
- சுவிட்சர்லாந்து, நார்வே, ஐஸ்லாந்து மற்றும் லிச்சென்ஸ்டைன் ஆகிய நாடுகளை உள்ளடக்கிய ஐரோப்பிய நாடுகளுடன் தடையில்லா வர்த்தக ஒப்பந்தம் செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இது வளர்ந்த ஐரோப்பியப் பொருளாதாரங்களுடன் இந்தியா மேற்கொள்ளும் முதல் தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தமாகும்.
அணுசக்தி துறை சீர்திருத்தங்கள்
- சாந்தி சட்டம் என்பது இந்தியாவின் தூய்மையான எரிசக்தி மற்றும் இந்த துறையில் தொழில்நுட்பப் பயணத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்
- அணு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் பாதுகாப்பான, உறுதியான மற்றும் சரியான விரிவாக்கத்திற்கு ஒரு வலுவான கட்டமைப்பை இது உறுதி செய்கிறது.
- தரவு மையங்கள், மேம்பட்ட உற்பத்தி, பசுமை ஹைட்ரஜன் மற்றும் உயர் தொழில்நுட்பத் தொழில்கள் போன்ற செயற்கை நுண்ணறிவு காலத்தின் அதிகரித்து வரும் எரிசக்தித் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இந்தியாவிற்கு இது உதவுகிறது.
- சுகாதாரம், விவசாயம், உணவுப் பாதுகாப்பு, நீர் மேலாண்மை, தொழில், ஆராய்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றில் அணுசக்தி தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாட்டை இது ஊக்குவிக்கிறது. இதன் மூலம் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பட்ட வாழ்க்கை தரத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.
- தனியார் துறை பங்கேற்பு, புத்தாக்கம் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டிற்கு இது புதிய பாதையை திறந்து விடுகிறது. முன்னணி தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் அடுத்த தலைமுறை எரிசக்தி துறைக்கு இன்றைய இளைஞர்கள் தலைமை தாங்குவதற்கு இது வாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது.
முதலீட்டாளர்கள், புதுமை கண்டுபிடிப்பாளர்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்கள் இணைந்து தூய்மையான, மீள்தன்மை கொண்ட மற்றும் எதிர்காலத்திற்கு தேவையான எரிசக்திச் சூழல் அமைப்பை உருவாக்க இது ஒரு சரியான நேரமாகும்.
கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாத திட்டத்தில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சீர்திருத்தம்
- விக்சித் பாரத்- ஜி ராம் ஜி சட்டம் 2025 வேலைவாய்ப்பு உத்தரவாதத்தை 100 நாட்களிலிருந்து 125 நாட்களாக உயர்த்துகிறது.
- இது கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பு மற்றும் அங்கு வாழும் மக்களின் வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்துவதற்கான செலவினங்களை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.
- கிராமப்புற வேலைகளை அதிக வருமானம் மற்றும் மதிப்பு மிகுந்ததாக மாற்றுவதே இதன் நோக்கமாகும்.
கல்விச் சீர்திருத்தங்கள்
நாடாளுமன்றத்தில் பல்வேறு மசோதாக்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- ஒற்றை, ஒருங்கிணைந்த உயர்கல்வி ஒழுங்குமுறை அமைப்பு உருவாக்கப்படும்
- யுஜிசி, ஏஐசிடிஇ, என்சிடிஇ போன்றவற்றுக்கு மாற்றாக விக்சித் பாரத் சிக்ஷா அதிஷ்டான் என்ற அமைப்பு உருவாக்கப்படும்.
- கல்வி நிறுவனங்களின் சுயாட்சி வலுப்படுத்தப்பட்டு, ஆராய்ச்சிகளுக்கு ஊக்கமளிக்கப்படும்.
2025-ஆம் ஆண்டின் சீர்திருத்தங்களை சிறப்பானதாக்குவது அவற்றின் பரிமாணம் மட்டுமல்ல, அவற்றின் அடிப்படையான நோக்கமும் தான். ஒரு நவீன ஜனநாயகத்தில், நமது அரசு கட்டுப்பாட்டிற்குப் பதிலாக ஒத்துழைப்பிற்கும், ஒழுங்குமுறைக்கு பதிலாக எளிதாக்குவதற்கும் முன்னுரிமை அளித்துள்ளது.
இந்தச் சீர்திருத்தங்கள், சிறு வணிகங்கள், இளம் தொழில் நிபுணர்கள், விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் உண்மை நிலையைப் புரிந்து கொண்டு வடிவமைக்கப்பட்டன. ஆலோசனைகள் மூலம் செதுக்கப்பட்டு, தரவுகளால் வழி நடத்தப்பட்டு, இந்தியாவின் அரசியலமைப்பு விழுமியங்களில் அடித்தளம் வரை வேரூன்றியுள்ளன. ஒவ்வொரு குடிமகனையும் கவனத்தில் கொண்டு, கட்டுப்பாட்டை அடிப்படையாகக் கொண்டதில் இருந்து நம்பிக்கை என்ற கட்டமைப்பிற்குள் இயங்கும் ஒரு பொருளாதாரத்தை நோக்கி நகர்வதற்கான எங்களின் பத்தாண்டுகால முயற்சிகளுக்கு இந்த சீர்திருத்தங்கள் மேலும் உத்வேகம் அளிக்கின்றன.
இந்தச் சீர்திருத்தங்கள் ஒரு வளமான மற்றும் தற்சார்பு கொண்ட இந்தியாவை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டவை. ஒரு வளர்ந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதே நமது வளர்ச்சிப் பயணத்தின் துருவ நட்சத்திரமாகும். வரும் ஆண்டுகளிலும் இது போன்ற சீர்திருத்தங்களை தொடர்ந்து முன்னெடுத்துச் செல்வோம்.
இந்தியாவிலும், வெளிநாடுகளிலும் வாழும் இந்தியர்கள் அனைவரும் அரசின் வளர்ச்சியில் தங்கள் பிணைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
இந்தியா மீது நம்பிக்கை வையுங்கள், நமது மக்கள் மீது முதலீடு செய்யுங்கள்!