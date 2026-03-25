போதுமான எரிபொருள் கையிருப்பு உள்ளது; மக்கள் பீதி அடைய வேண்டாம் - எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தந்த அப்டேட்
பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம்; அவசியமன்றி தேவைக்கு அதிகமாக பெட்ரோல், டீசலை வாங்க வேண்டாம் என்று எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கேட்டுக் கொண்டுள்ளன.
Published : March 25, 2026 at 6:29 PM IST
புது டெல்லி: மேற்காசிய போரின் எதிரொலியாக, சர்வதேச அளவில் எரிபொருள் விநியோகத்தில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தியாவிடம் போதுமான அளவில் எரிபொருள் கையிருப்பில் உள்ளது என்று பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பிரதமர் மோடி, நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றும்போது, மேற்காசிய போர் நிலவரம் கவலை அளிப்பதாக குறிப்பிட்டார். அத்துடன் எத்தகைய சவாலையும் எதிர்கொள்வதற்கு நாட்டு மக்கள் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.
அவர் பேசி முடித்த அடுத்த சில மணி நேரத்தில், கரோனா காலத்தில் அமல்படுத்தப்பட்ட ஊரடங்கு போன்ற நிலைமை தொடங்கிவிட்டதாக இணையத்தில் தவறான தகவல்களும் வதந்திகளும் வேகமாக பரவின.
பல நகரங்களில் எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற அச்சத்தில், பொதுமக்கள் பெட்ரோல் பங்க்குகளில் குவிந்து தங்கள் வாகனங்களில் எரிபொருள் நிரப்பினர். தேவைக்கு அதிகமாக எரிபொருள் நிரப்பியதால், பல பெட்ரோல் பங்க்குகளில் விற்பனை தீர்ந்து, இருப்பு இல்லை எனக் கூறி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன.
In light of current geopolitical disruptions affecting global fuel supply, steps have been taken to enhance LPG production and prioritise its availability for domestic consumers and essential non-domestic sectors such as hospitals and educational institutions.— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) March 10, 2026
இந்நிலையில், போதுமான அளவில் எரிபொருள் கையிருப்பில் உள்ளது என்று பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பொதுத் துறை எண்ணெய் நிறுவனமான இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன்(IOC), எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "எங்களிடம் பெட்ரோல், டீசல் பற்றாக்குறை இல்லை. எரிபொருள் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதாக இணையத்தில் பரவும் வதந்திகள், மக்களிடம் தேவையற்ற கவலையை ஏற்படுத்தி, இயல்பான விநியோகத்தை சீர்குலைக்கும்.
இந்தியன்ஆயில் நிறுவனத்தின் அனைத்து பெட்ரோல் பங்க்குகளிலும் போதுமான அளவு இருப்பு வைக்கப்பட்டு, அவை தட்டுப்பாடின்றி முழுமையாகச் செயல்படுகின்றன.
எனவே, பொதுமக்கள் தேவைக்கு மீறி வாங்குவதை தவிர்க்கவும். உறுதிசெய்யப்பட்ட தகவல்களை மட்டுமே நம்ப வேண்டும்" என்ற தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
There is no shortage of petrol or diesel.— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 25, 2026
Rumours circulating online can create unnecessary concern and disrupt normal supply patterns. IndianOil outlets are well-stocked and fully operational.
பாரத் பெட்ரோலியம்(BP) நிறுவனமும் இதேபோன்ற அறிக்கையை சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்டுள்ளது. அதில், "பெட்ரோல், டீசலுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவுவதாக பரவும் வதந்திகள் முற்றிலும் அடிப்படை அற்றவை. இந்தியாவிடம் போதுமான அளவில் எரிபொருள் இருப்பில் உள்ளன. எண்ணெய் நிறுவனத்தில் இருந்து பெட்ரோல் பங்க்குளுக்கு விநியோகமும் சீராக நடைபெற்று வருகிறது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனம்(HP) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி எரிவாயுவுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை. போதிய அளவில் இருப்பு உள்ளது; பெட்ரோல் பங்க்குகளுக்கு சீரான விநியோகம் நடைபெறுகிறது.
महत्वपूर्ण सूचना— Bharat Petroleum (@BPCLimited) March 25, 2026
पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। देशभर में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सामान्य है।
बीपीसीएल सभी स्थानों पर निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है।
कृपया घबराएं नहीं और अनावश्यक खरीदारी से बचें। pic.twitter.com/0czLuQqzHH
எனவே, பொதுமக்கள் வதந்திகளை நம்ப வேண்டாம் என்றும், அவசியமன்றி தேவைக்கு அதிகமாக பெட்ரோல், டீசலை வாங்க வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நாடு முழுவதும் தடையின்றி எரிபொருள் விநியோகம் செய்வதில் ஹிந்துஸ்தான் நிறுவனம் உறுதி பூண்டுள்ளது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.