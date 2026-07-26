உலக நாடுகளின் நம்பகமான பாதுகாப்பு கூட்டாளி இந்தியா- பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
விண்வெளித் துறையில் தனியார் பங்களிப்பின் கீழ் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 'விக்ரம்-1' ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணமாகும் என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்.
Published : July 26, 2026 at 5:40 PM IST
புதுடெல்லி: பாதுகாப்புத் துறையில் உலக நாடுகளின் நம்பகமான கூட்டாளியாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது என்று பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
பாதுகாப்புத் தளவாட உற்பத்தி, ராணுவ ஏற்றுமதி மற்றும் நட்பு நாடுகளுடனான கூட்டுறவு ஆகியவற்றில் இந்தியா தொடர்ந்து புதிய உச்சங்களைத் தொட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் மோடி, தனது மாதாந்திர வானொலி நிகழ்ச்சியான 'மன் கி பாத்' மூலம் நாட்டு மக்களுக்கு இன்று உரையாற்றினார். அப்போது அவர் பேசுகையில், "1999ஆம் ஆண்டு கார்கில் போரின்போது நாட்டின் எல்லையைக் காக்க உயிர்த்தியாகம் செய்த இந்திய வீரர்களுக்கு வீரவணக்கம் செலுத்துகிறேன்.
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இன்று ஜூலை 26. கார்கில் வெற்றி தினம். இந்த நாள் நம்மைப் பெருமிதத்தால் நிரப்புகிறது. நமது வீரர்களின் அசாத்திய துணிச்சலை நினைவூட்டுகிறது. கார்கிலின் உயரமான சிகரங்கள், கடுமையான குளிர் மற்றும் எதிரிகளின் சவால்கள் என அனைத்து இக்கட்டான சூழ்நிலைகளையும் தாண்டி நமது வீரர்கள் சாதித்துக் காட்டினர்.
நாட்டின் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட 'ஐஎன்எஸ் மகேந்திரகிரி' போர்க்கப்பல் இந்திய கடற்படையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. பினாகா ராக்கெட் மற்றும் குஷா ஏவுகணை சோதனைகளின் வெற்றி பாராட்டுக்குரியது.
இந்த மாத தொடக்கத்தில் இந்தோனேசியாவுடன் பிரம்மோஸ் மற்றும் அஸ்த்ரா ஏவுகணைகள் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம், இந்தியாவின் பாதுகாப்புத் தொழில்நுட்பத்தின் மீதான உலகளாவிய நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது.
விண்வெளித் துறையில் தனியார் பங்களிப்பின் கீழ் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 'விக்ரம்-1' ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணமாகும்.
மழை பெய்யும்போது, மழை நீரை சேகரிக்க வேண்டும். இதற்காக, ஜூலை 4ஆம் தேதி முதல் நாடு தழுவிய அளவிலான ஒரு சிறப்புப் பிரச்சாரம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த முன்னெடுப்பின் கீழ் மழைநீர் சேகரிப்பு, நிலத்தடி நீரை அதிகரிக்க செய்வது, பழைய நீர்நிலைகளைப் புதுப்பிப்பது, மரக்கன்றுகள் நடுவது ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.
விளையாட்டுத் துறையில், ஜப்பான் ஓபன் பட்டம் வென்ற பேட்மின்டன் வீராங்கனை பி.வி.சிந்துவுக்கும், லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் வரலாற்று வெற்றி பெற்ற இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணிக்கும் எனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
வரும் ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி வரவிருக்கும் 'தேசிய கைத்தறி தினத்தை' முன்னிட்டு, உள்நாட்டுத் தயாரிப்புகளுக்கு ஆதரவளிக்கும் 'வோக்கல் ஃபார் லோக்கல்' (Vocal for Local) என்ற உணர்வை அனைவரும் வலுப்படுத்த வேண்டும்" என்று பிரதமர் மோடி கேட்டுக்கொண்டார்.