'ஜனநாயகத்தை காக்க வீதியில் இறங்குவோம்' - அக்டோபர் 6-ல் தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி 'இந்தியா' கூட்டணி எம்பிக்கள் பேரணி
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகாவிட்டால், நாங்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம். அவரை பதவியில் இருந்து நீக்கும் வரை அல்லது அவராகவே விலகும் வரை எங்களது போராட்டம் ஓயாது என மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்தார்.
Published : September 30, 2026 at 6:03 PM IST
புதுடெல்லி: அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி இந்தியா கூட்டணி சார்பில் எம்பிக்களின் பேரணி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவின் இல்லத்தில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் அவசர ஆலோசனை கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது. வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர சிறப்பு திருத்தத்தில் தேர்தல் ஆணையம் நடுநிலையாகச் செயல்படவில்லை என்ற புகாரை முன் வைத்து, அக்டோபர் 6 அன்று இந்தியா கூட்டணியின் அனைத்து எம்பிக்களும் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இருந்து தேர்தல் ஆணைய அலுவலகத்தை நோக்கி பேரணியாகச் சென்று தங்களது எதிர்ப்பை பதிவு செய்யவுள்ளனர்.
இன்றைய கூட்டத்தில் காங்கிரஸ் தவிர, சமாஜ்வாடி கட்சி, தேசியவாத காங்கிரஸ், சிவசேனா (உத்தவ் தாக்கரே), ராஷ்ட்ரிய ஜனதா கட்சி, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, ஜம்மு காஷ்மீரின் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி, மக்கள் ஜனநாயக கட்சி, மதிமுக உள்ளிட்ட 19 அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
மூன்று மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீடித்த இக்கூட்டத்தில், ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சரும் ஜேஎம்எம் தலைவருமான ஹேமந்த் சோரன் மற்றும் சிவசேனா (யுபிடி கட்சி) தலைவரும் மகாராஷ்டிராவின் முன்னாள் முதலமைச்சருமான உத்தவ் தாக்கரே ஆகியோர் காணொளி வாயிலாகப் பங்கேற்று தங்களது கருத்துகளை பதிவு செய்தனர்.
ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மல்லிகார்ஜூன கார்கே, "நாட்டின் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க இந்தியா கூட்டணி பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்த உள்ளது. அக்டோபர் 2 முதல் 8 வரை மாவட்ட அளவில் பேரணிகள் நடைபெறும். அக்டோபர் 6 அன்று, இந்தியா கூட்டணி எம்.பி.க்கள் இந்தியத் தேர்தல் ஆணையத்தை நோக்கி பேரணியாக செல்வார்கள். எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த அனைத்து எம்.பி.க்களும் இதில் பங்கேற்பார்கள்" என்றார்.
மேலும், அக்டோபர் இரண்டாம் வாரத்தில் இந்தியக் குடியரசுத் தலைவரைச் சந்திக்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர்கள் நேரம் கோருவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார்.
அப்போது பேசிய ராகுல்காந்தி, "பாஜக, நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா மற்றும் ஞானேஷ் குமார் ஆகியோர் ஜனநாயகத்தை சிதைத்துவிட்டனர். இந்திய ஜனநாயகத்தை அழித்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் எந்த பதவியில் இருந்தாலும் விடக் கூடாது" என்றார்.
பின்னர் பேசிய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவரும், மேற்கு வங்க மாநில முன்னாள் முதலமைச்சருமான மம்தா பானர்ஜி, "இந்திய தேர்தலில் மிகப் பெரிய பெரிய மோசடி நடந்துள்ளது. இதனால் தான் பல்வேறு மாநிலங்களில் ஆட்சியில் இருந்த எதிர்க்கட்சிகள் அகற்றப்பட்டன.
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார், மக்களின் வாக்குகளை திருடி விட்டார். மேலும் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முறைகேடு செய்துள்ளனர். எனவே, ஞானேஷ்குமார் உடனடியாகப் பதவி விலக வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகாவிட்டால், நாங்கள் போராட்டத்தை தீவிரப்படுத்துவோம். அவரை பதவியில் இருந்து நீக்கும் வரை அல்லது அவராகவே விலகும் வரை எங்களது போராட்டம் ஓயாது" என்று அவர் சூளுரைத்தார்.